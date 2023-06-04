Василисков день: что можно и нельзя делать 4 июня

Христианский мир 4 июня вспоминает удивительное жизнеописание мученика Василиска.

Житие Василиска Команского

Му­че­ник Ва­си­лиск был пле­мян­ни­ком свя­то­го му­че­ни­ка Фе­о­до­ра Ти­ро­на. Он жил в IV веке и во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­ре Мак­си­ми­а­не Га­ле­рии.

Будущий святой еще при жизни поражал как последователей, так и ненавидящих его язычников чудесами исцеления. Впоследствии его мощи также помогали верующим избавиться от болезней.

Сначала Ва­си­лиска от­прав­или в Ко­ма­ны и заточили в тем­ни­цу. Во сне ему явил­ся Гос­подь, обе­щав­ший по­мощь и пред­ска­завший му­че­ни­че­скую кон­чи­ну. Ва­си­лиск про­сил стра­жей от­пу­стить его про­стить­ся с род­ны­ми перед смертью. Те согласились, так как по­чи­та­ли святого со­вер­ша­е­мые чу­де­са.

Узнав, что христианин покинул камеру, правитель пришел в ярость, жестоко наказал стражников и отправил за Василиском воинов. Они встретили его уже идущего обратно. На него надели тяжелые оковы и медные сапоги с вбитыми в подошву гвоздями.

В знойный полдень отряд остановился на отдых. Мучащегося от нестерпимой боли и зноя Василика привязали к дереву. Вне­зап­но он услышал Го­лос: «Не бой­ся, Я с то­бою». Зем­ля за­ко­ле­ба­лась, и из ска­лы за­бил ис­точ­ник. В испуге воины освободили святого. К нему тут же стали стекаться местные жители и исцеляться силой молитвы.

Вернувшись в Команы, Василиск предстал перед правителем в языческом храме. На святого со­шел огонь с неба, сжег ка­пи­ще и со­кру­шил идолов. То­гда градоначальник при­ка­зал от­сечь свя­то­му го­ло­ву, а те­ло бро­сить в ре­ку.

Хри­сти­ане вско­ре вы­ку­пи­ли свя­тые мо­щи му­че­ни­ка и но­чью тай­но по­греб­ли. Впоследствии на этом ме­сте бы­ла по­стро­е­на цер­ковь во имя свя­то­го му­че­ни­ка Ва­си­лис­ка, в ко­то­рую пе­ре­нес­ли мо­щи. На гробнице ста­ли происходить ис­це­ле­ния.

Свя­ти­те­лю Иоан­ну Зла­то­усту пе­ред кон­чи­ной в Ко­ма­нах Ва­си­лиск явил­ся во сне и сказал: «Зав­тра бу­дем вме­сте».

4 июня — Василисков или Васильковый день

На Руси 4 июня также назывался Васильковым, что знаменовало окончание цветения весенних цветов, в том числе васильков, которые, впрочем, для крестьян являлись не красивыми цветами, а самыми настоящими сорняками.

Девушки плели 4 июня венки из березовых веточек или прутиков и бросали их в реку. Если самодельная конструкция не тонула — считалось, что удача не за горами.

Также Василиском еще с древних времен назвали мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Нередко его изображали в виде дракона. В Средневековье таких чудовищ считали реально существующими. По поверью, они имели ядовитые клыки и когти и, более того, они могли убивать одним взглядом.

Ходила также молва, что 4 июня Василиск вылупляется из яйца, которое еще в середине января снес семилетний петух и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо легко: оно выглядит как идеальный шар и покрыто не скорлупой, а чешуей.

Что нельзя делать 4 июня

По возможности стоит перенести все хирургические и пластические операции на другой день. Как и в предыдущие два дня, не надо поддаваться унынию и ни на минуту не сомневаться в успехе задуманного. Лучше воздержаться от поездок.

В деревнях, чтобы спастись от Василиска, хозяйки собирали в курятнике все яйца и варили их вкрутую.

Что можно делать в Василисков день

Лучше еще раз внимательно все просмотреть, проанализировать, со всей тщательностью взвесить каждый свой шаг и, если того требуют обстоятельства, поставить точку над «i». Данный период наиболее благоприятен для очищения организма.

Сновидения в ночь на 4 июня абсолютно вещие, несут в себе фундамент для работы на весь месяц. Более того, в последующих снах можно разглядеть продолжение первоначальной истории. Поэтому важно правильно интерпретировать увиденное.

Приметы на 4 июня