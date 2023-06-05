День Святого Духа: что можно и нельзя делать 5 июня

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Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 5 549 0

После Троицы в начале Троицкой недели верующие празднуют день Святого Духа.

День Святого Духа: что можно и нельзя делать 5 июня

Фото: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann, Angela to Roxel, Komsomolskaya Pravda, CHROMORANGE / Bilderbox, Chris Robbins

Следующий за Святой Троицей праздник Святого Духа именуется Духовым днем.

В православии Духов день празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы и всегда выпадает на понедельник. В 2023 году это 5 июня.

Смысл праздника заключается в памяти о сошествии Святого Духа на апостолов на 50-й день после Пасхи, после чего те заговорили на разных языках, и смогли проповедовать христианство в разных странах. Именно поэтому данное событие отмечают как рождение Церкви.

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Что нельзя делать в Духов день

Как и всегда, нельзя желать или причинять зло кому бы то ни было. Лучше провести день спокойно, без суеты. Ни в коем случае не унывать, иначе это эмоциональное состояние сохраниться до новолуния.

В этот день соблюдали определенные традиции и устанавливали запреты. Например, запрещалось «тревожить» землю и заниматься любой работой, полагалось отдыхать, ходить в церковь и молиться. Также в этот день и всю неделю после него нельзя было купаться.

Что можно делать в день Святого Духа

Верующим, включая тех, кто должен идти на работу, нужно посетить храм. Как и в любой церковный праздник, в Духов день главное — молиться.

В Духов день женщины устраивали «бабский пир» и «кормили землю». Хозяйки выходили в поле и устраивали импровизированный пикник. Трапезу периодически прерывали и раскладывали еду на земле, чтобы та «поела». Люди верили, что получив угощение, земля принесет больше урожая.

Многие специально очень рано просыпались и шли в поле, чтобы «послушать» землю. Люди прислоняли ухо к почве и прислушивались, что та им нашепчет. Также в этот день верующие совершали крестный ход вокруг полей.

Народные приметы в Духов день

  • Идет дождь — ненастье продлится долго.
  • В день Святого Духа много комаров — конец месяца будет теплым, но дождливым.
  • Какая погода на Духов день — такая продержится ближайшие 40 дней.
  • После Духова дня жди жару.
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