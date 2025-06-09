Как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти

Православные христиане 9 июня чтят память Иоанна Русского. На Руси праздник также прозвали Федориным днем в честь мученицы Феодоры.

Житие Иоанна Русского

Иоанн Русский жил в XVII–XVIII веках в Российской империи в Запорожье. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне.

В 1711 году он попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Во­и­нов-хри­сти­ан тур­ки ста­ра­лись об­ра­тить в ислам любым способом. Поэтому сначала Иоанну пообещали награду за смену веры, а когда это не подействовало, стали избивать и мучить.

Смелость и бесстрашие молодого человека впечатлили турка, и он перестал подвергать пленника испытаниям. Иоанну поручили ухаживать за скотом и чистить сараи. Раб честно трудился, добросовестно относясь к работе и проявляя доброту и уважение к людям.

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Хо­зя­ин стал на­столь­ко до­ве­рять Иоан­ну Русскому, что пред­ло­жил ему жить как сво­бод­но­му человеку и по­се­лить­ся, где он сам по­же­ла­ет. Од­на­ко тот пред­по­чел остать­ся в ко­нюш­не, где каж­дую ночь мог бес­пре­пят­ствен­но молиться. Ино­гда по ночам он при­хо­дил к хра­му свя­то­го Ге­ор­гия Победоносца.

В кон­це жиз­ни Иоанн Русский заболел и за­не­мог и позвал свя­щен­ни­ка для причастия. Тот, опа­са­ясь ид­ти в дом ту­рец­ко­го на­чаль­ни­ка, вло­жил Святые Дары в яб­ло­ко и пе­ре­дал просящему. При­ча­стившись, Иоанн умер и был похоронен на христианском кладбище.

Спустя 4,5 года оказалось, что останки святого пре­бы­ва­ют нетлен­ны­ми. Вско­ре мо­щи пе­ре­не­сли в храм ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия в спе­ци­аль­ную ра­ку. У мощей стали происходить неис­чис­ли­мы­е чу­де­са­ исцеления. Но­во­го свя­то­го ста­ли по­чи­тать не толь­ко пра­во­слав­ные хри­сти­ане, но и ар­мяне, и тур­ки.

В 1881 го­ду часть мо­щей свя­то­го Иоан­на пе­ре­не­сли в Рус­ский мо­на­стырь ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­лей­мо­на на Афоне. В 1924 го­ду мощи перенесли на ост­ров Эв­бею.

Что можно делать 9 июня

9 июня люди старались всячески задобрить домового. Например, ставили в угол горшочек каши или бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. Считалось, что таким образом можно увеличить свой доход и попросить домового восстановить утраченную гармонию в семье.

Также на праздник в народе старались «вынести сор из избы», причем и в прямом, и в переносном смысле. Нужно было навести порядок в жилище и забыть старые обиды.

Что нельзя делать 9 июня

В день Иоанна Русского нельзя подметать. Считалось, что домовой забирается под метлу, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором.

Также нельзя было много болтать не по делу. Необходимо было воздержаться от ссор и зависти в адрес других, а также постараться уладить конфликты с домочадцами.

Приметы 9 июня