Как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти
9 июня отмечается день памяти праведного Иоанна Русского.
Фото, видео: Олег Варов / patriarchia.ru; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Prososov, Ralph Kerpa, CHROMORANGE / Bilderbox
Православные христиане 9 июня чтят память Иоанна Русского. На Руси праздник также прозвали Федориным днем в честь мученицы Феодоры.
Житие Иоанна Русского
Иоанн Русский жил в XVII–XVIII веках в Российской империи в Запорожье. Он служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне.
В 1711 году он попал в плен и был продан начальнику турецкой конницы. Воинов-христиан турки старались обратить в ислам любым способом. Поэтому сначала Иоанну пообещали награду за смену веры, а когда это не подействовало, стали избивать и мучить.
Смелость и бесстрашие молодого человека впечатлили турка, и он перестал подвергать пленника испытаниям. Иоанну поручили ухаживать за скотом и чистить сараи. Раб честно трудился, добросовестно относясь к работе и проявляя доброту и уважение к людям.
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Хозяин стал настолько доверять Иоанну Русскому, что предложил ему жить как свободному человеку и поселиться, где он сам пожелает. Однако тот предпочел остаться в конюшне, где каждую ночь мог беспрепятственно молиться. Иногда по ночам он приходил к храму святого Георгия Победоносца.
В конце жизни Иоанн Русский заболел и занемог и позвал священника для причастия. Тот, опасаясь идти в дом турецкого начальника, вложил Святые Дары в яблоко и передал просящему. Причастившись, Иоанн умер и был похоронен на христианском кладбище.
Спустя 4,5 года оказалось, что останки святого пребывают нетленными. Вскоре мощи перенесли в храм великомученика Георгия в специальную раку. У мощей стали происходить неисчислимые чудеса исцеления. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки.
В 1881 году часть мощей святого Иоанна перенесли в Русский монастырь великомученика Пантелеймона на Афоне. В 1924 году мощи перенесли на остров Эвбею.
Что можно делать 9 июня
9 июня люди старались всячески задобрить домового. Например, ставили в угол горшочек каши или бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. Считалось, что таким образом можно увеличить свой доход и попросить домового восстановить утраченную гармонию в семье.
Также на праздник в народе старались «вынести сор из избы», причем и в прямом, и в переносном смысле. Нужно было навести порядок в жилище и забыть старые обиды.
Что нельзя делать 9 июня
В день Иоанна Русского нельзя подметать. Считалось, что домовой забирается под метлу, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором.
Также нельзя было много болтать не по делу. Необходимо было воздержаться от ссор и зависти в адрес других, а также постараться уладить конфликты с домочадцами.
Приметы 9 июня
- На улице душно — следом придет пасмурная погода.
- Увидишь росу поздно утром на траве — готовься к жаре.
- Дует ветер с северо-запада — жди в скором времени ненастья и дождей.
- 9 июня появился туман — лето будет теплым.
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