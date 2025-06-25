Петр Солнцеворот: что можно и нельзя делать 25 июня

25 июня православные верующие почитают преподобного Петра Афонского, чья жизнь была наполнена множеством чудес.

Житие Петра Афонского

Святой Петр жил в VII - VIII веках в Греции и на протяжении длительного времени служил воеводой в императорских войсках в Константинополе.

В ходе войны с сирийцами Петра в 667 году захватили в плен и заточили в самарской крепости близ реки Евфрат. Долгое время он томился в темнице и размышлял о том, за какие грехи подвергся наказанию. Святой Петр вспомнил, что однажды имел намерение оставить мир и уйти в монастырь, но так и не исполнил его. Он стал соблюдать в темнице строгий пост, усердно молиться и просить у Николая Чудотворца заступничества перед Богом.

Несколько раз ему во снах являлись святые, и на третий раз произошло чудо — цепи Петра испарились, двери темницы открылись, и он смог выйти на свободу.

Петр остался верен своему желанию принять монашество, для этого он отправился в Рим. Николай Чудотворец не оставил его и там: он явился во сне Папе Римскому и наказал ему лично постричь Петра в монахи. Тот так и сделал, разрешив монаху самому выбрать место жительства.

Этот выбор помогла сделать Богородица: она указала Петру на святую гору Афон. Там Петр Афонский провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.

Преподобный ушел из жизни в 734 году, его святые мощи хранились в обители святого Климента на горе Афон.

Традиции 25 июня на Петра Солнцеворота или Капустника

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом, поскольку со дня его памяти дни становятся короче, а ночи — длиннее. В день Петра Солнцеворота было принято прославлять небесное светило. Наши предки взбирались на высокий холм и обращались к солнцу с просьбами о благодати, а также благодарили за тепло и свет.

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. 25 июня ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха.

На Петра наблюдали приметы погоды. Если 25 июня была ясная погода, то считали, что покос будет успешным, а если шел дождь, то ждали ненастья и во время сенокоса.

Петров день также называли запоздалым капустником. Огородники высаживали последнюю рассаду капусты и сеяли последние семена огурцов. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречиху). Для гречки день вообще считался удачным.

Народные приметы на 25 июня

На Петра Солнцеворота Солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару.

Как солнышко пригреет — красна ягода поспеет.

Солнце греет — все добреет.

Обильная роса — к богатому урожаю.

Во время дождя тучи белые — может пойти град.

Вечером туман и много росы — хорошая погода продлится долго.



Что нельзя делать 25 июня

Наши предки верили, что 25 июня нельзя есть суп, приготовленный не из рыбы. Иначе окажешься в ситуации, когда придется оправдываться перед кем-то.

В ночь на Петра Солнцеворота не стоит ложиться спать раньше полуночи. Те, кто игнорировал поверье, лишались возможности реализовать свои планы.

25 июня нельзя надевать вещи темного цвета. На Руси верили, что солнце обидится и ниспошлет на землю ливни, которые затопят насаждения.

В этот день запрещено покупать корову. Скотина может не прижиться у новых владельцев и заболеть.

Беременным женщинам нельзя 25 июня позволять гладить кому-либо свой живот. Согласно поверью, ребенок станет чрезмерно доверчивым и навлечет на себя массу проблем.

На Петра Солнцеворота в старину не косили траву. На острие инструмента в дом можно было занести нечистую силу.

Что можно делать 25 июня

На Петра Солнцеворота советуют обязательно приготовить рыбный суп. Считается, что у отведавшего уху в жизни наступит белая полоса. А если с последней ложкой загадать желание, оно обязательно сбудется.