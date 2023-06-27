Елисей Гречкосей: как правильно загадывать желание 27 июня

Согласно церковному календарю, на 27 июня приходится День памяти святого Елисея или Элиша.

Житие пророка Елисея

Согласно преданию, библейский пророк Элиша, известный в православной традиции как Елисей, был родом из селения Авелмаум, близ Иордана. Был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Пророческое служение он проходил более 65 лет, при шести израильских царях (от Ахаза до Иоаса).

За всю жизнь Елисей сотворил немало чудес: исцелял безнадежно больных, воскрешал мертвых, а также пророчил будущее. Так, он разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, спас от гибели стоявшие в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. Оказавшая пророку гостеприимство женщина-соманитянка была обрадована рождением сына по его молитве, когда же ребенок умер, то был воскрешен пророком.

Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. Император Юлиан Отступник велел сжечь мощи пророка Елисея, но его мощи были сохранены верующими и частично перенесена в Александрию.

27 июня — Елисей Гречкосей

Поскольку пророк известен сотворением множества чудес, на Руси 27 июня считался чудотворным: те, кто будет четко следовать традициям и не ослушается советов предков, обретут настоящее счастье.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Обычно этим занимались в ясную и сухую погоду. Гречиха была крайне важной культурой. Для ее посева нужен был дождь, чтобы семена проросли быстрее. Поэтому люди заклинали крапиву и просили ее обжечь небеса, чтобы оттуда хлынул ливень. Считалось, что если в этот день пройдет дождь, то еще семь дней будет стоять сырая погода.

27 июня также принято освящать новую одежду, чтобы она не принесла хозяину несчастий. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар или в наследство.

Что можно делать в Елисеев день

Считалось, что 27 июня важно начинать с молитвы пророку Елисею. Так, любой смертный мог попросить для себя и родных чего угодно: добрые пожелания исполняются в кратчайший срок. Однако важно перед молитвой очистить голову от дурных мыслей. В противном случае — успеха не будет.

Чтобы привлечь к богатство и удачу, достаточно приобрести на Елисея новую вещицу, освятить ее в храме и носить три дня. По истечению срока — убрать подальше от посторонних глаз, при этом не стирать. Надевать обновку следует только в те моменты, когда особенно требуется везение.

Издревле считалось, что крестить ребенка в Елисеев день — к счастливой и безмятежной жизни младенца.

Что нельзя делать 27 июня

Согласно поверьям, на Елисея Гречкосея нельзя долго залеживаться в кровати, а в течение дня — лениться. Иначе — бездельник будет долго мучиться от неизвестных болезней и хандры.

Употреблять 27 июня спиртные напитки — к серьезному отравлению. Предки верили, что именно 27 июня алкоголь преисполнен нечистью, желающей завладеть человеческим телом.

Переедать также запрещалось. В противном случае чревоугодник рисковал навлечь на себя серьезные страдания и болезни.

Употреблять в пищу яйца с двумя желтками в Елисеев день категорически запрещено. Иначе — скоро возникнет сложная ситуация, выхода из которой не найти.

27 июня женщинам также запрещалось браться за расческу. Предки верили: чем больше волос с головы дамы вычешет гребень, тем легче к ней пристанут болезни.

Также на Елисея Гречкосея нежелательно рвать лютики. По поверью, это может обернуться большими неприятностями: болезнью, потерей работы или денег.



Народные приметы на Елисея Гречкосея