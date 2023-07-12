День апостолов Петра и Павла: что можно и категорически нельзя делать 12 июля

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 12 686 0

В народе примечали, что 12 июля солнечный день сокращается на один час, а значит, лето постепенно идет на убыль.

День апостолов Петра и Павла: что можно и категорически нельзя делать 12 июля

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru; www.globallookpress.com / Zou Zheng; ТАСС / SERGEY DOLZHENKO, Алеев Егор

Православная церковь 12 июля отмечает День памяти святых апостолов Петра и Павла, знаменующий окончание Петровского поста. Этот праздник занимает важное место как в церковном, так и в народном календаре. 

Апостолы Петр и Павел

Святые Петр и Павел — первоверховные апостолы. Петр был одним из учеников Христа. Он первым признал Иисуса сыном Божьим. Согласно священному писанию, святой находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать его учение и стал главой первой христианской общины. Петр был предан мученической смерти в 67 году в Риме во времена гонений на христиан при императоре Нероне.

Апостол Павел уверовал в Бога и стал проповедовать христианство после того, как встретил воскресшего Иисуса Христа. Святой создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова и рассказывал о чудесах, сотворенных Господом. Так же, как и Петр, Павел претерпел мучения перед казнью — ему отрубили голову.

Почему святых Петра и Павла почитают именно 12 июля

Оба апостола до конца жизни раскаивались в своих деяниях: Петр корил себя за отречение от Христа, а Павел — за преследования христиан.

По приговору суда оба апостола были казнены 29 июня в 67 году в Риме при императоре Нероне. Апостол Петр был распят, причем по личной просьбе — вниз головой, так как считал, что недостоин быть казнен, как Спаситель. Павел, как гражданин Рима, принял мученическую смерть от меча. Место их погребения стало христианской святыней.

В этот день, 12 июля 258 года нашей эры, мощи святых были перевезены в Рим.

В чем помогают святые Петр и Павел

Святым Петру и Павлу можно молиться и вместе, и по отдельности.

Святые помогают укрепиться в религии, молитвы, обращенные к ним, помогут обратить к вере и других людей. Также первоверховные апостолы могут помочь в исцелении хворей и болезней.

Святой Петр считается покровителем рыбаков, а молитва святому Павлу может помочь в обучении.

Священники отмечают, что святым можно молиться о любых благих начинаниях.

Что можно делать 12 июля

Ночь на 12 июля считалась бесовской, поэтому молодежь себе позволяла разные гадания и розыгрыши. В народе было принято жечь костры и прыгать через них. Девушки ночью зажигали свечи и гадали на своего суженого.

На Руси Петру и Павлу молились об исцелении от различных болезней, об изгнании бесов и излечении от безумия.

Традиционно, 12 июля — в день окончания Петровского поста — хозяйки накрывали на стол. Обязательным лакомством были творожные пончики, называвшиеся «мандриками».

Встречать праздник было необходимо в красивом наряде в убранном жилище.

Что категорически нельзя делать 12 июля

12 июля категорически запрещен любой тяжелый физический труд. Всю серьезную работу лучше сделать до наступления праздника или отложить на последующие дни.

Также в день апостолов Петра и Павла нельзя жениться и венчаться. Считается, что в семьях, которые будут построены в этот день, вскоре наступит разлад.

Девушкам сегодня не рекомендуется шить и вязать. Согласно преданью, так можно навлечь на себя и всех своих родственников неприятности.

Всем, кто любит жарить шашлыки и купаться, лучше отложить вечеринки у воды до следующих выходных. Согласно народному поверью, сегодня возле водоемов обитает нечистая сила.

Приметы на 12 июля

  • Тот, кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.
  • Дождливый день знаменует холодное лето и прохладную зиму.
  • Жара в день Петра и Павла — к морозному Рождеству.
  • Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — зима будет ранней.
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