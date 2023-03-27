Ураза-байрам — 2023: история, традиции и суть праздника

Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист 9 363

Строгий пост, длившийся в течение священного для мусульман месяца Рамадан, завершается большим праздником — Ураза-байрам. Традиции этого дня сложились еще много веков назад.

Ураза-байрам — 2023: история, традиции и суть праздника

Фото: www.globallookpress.com / Roman Denisov

Ураза-байрам — тюркское название одного из двух главных исламских праздников, завершающего сложный и длительный пост в священный месяц Рамадан. По-арабски он называется Ид-аль-Фитр или Праздник разговения. Тридцать дней мусульмане соблюдали строгие правила. Верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Но с наступлением праздника все запреты снимаются.

5-tv.ru рассказывает об основных традициях этого праздника и разъясняет, что можно и нельзя делать в этот день.

Когда в 2023 году Ураза-байрам

Ураза-байрам не имеет четкой даты. Из года в год число и месяц празднования окончания Рамадана определяется по лунному календарю местным Духовным управлением. Точное время наступления Ид-аль-Фитра слегка варьируется в связи с географическим положением и часовым поясом страны. В 2023 году Ураза-байрам выпадает на 21 апреля. Свершение молитв начнется на закате 20 апреля — в первый день новолуния.

Праздничным традиционно считается первый день месяца шавваль. В мусульманских странах это государственный выходной. Обычно нерабочими также объявляются следующие два-три дня. В России местные органы власти нескольких республик и регионов с большим количеством этнических мусульман в составе населения самостоятельно определяют, объявлять ли этот день нерабочим. Так, 21 апреля 2023 года объявлен выходным днем в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и в Крыму.

История Ураза-байрама

Традиция празднования Ураза-байрам существует со времен пророка Мухаммеда и зарождения ислама — с 624 года.

Известно, что Ид-аль-Фитр праздновали много веков назад в Арабском халифате, Османской империи, Египте, странах северной Африки, Афганистане, Пакистане и других государствах. Праздник разговения одинаково важен как для мусульман-суннитов, так и для мусульман-шиитов.

Ураза-байрам считается вторым по значимости праздником в исламе после Курбан-байрама. Его название можно перевести с арабского языка (Ид-аль-Фитр) как «праздник прекращения поста» и с тюркских языков (Ураза-байрам) как «праздник после поста».

Традиции праздника

Ураза-байрам начинают праздновать ночью с наступлением новолуния. Верующие собираются на закате в мечетях на коллективную молитву Ид-намаз. Утром также совершается праздничная молитва, после которой все спешат домой на трапезу. Хозяйки заранее готовят разнообразные блюда на большое количество гостей, поскольку на Ураза-байрам принято приглашать родственников, друзей и соседей. Разговение происходит в широком кругу. В праздничный день можно угощаться всем, за исключением алкоголя и запрещенных в исламе продуктов.

Обязательно на Ураза-байрам мусульмане подают милостыню нуждающимся (закят аль-фитр). Каждый человек должен помочь малообеспеченным семьям деньгами или продуктами. Желательно совершить доброе дело перед праздничной молитвой, то есть до официального наступления праздника.

В некоторых странах на Ураза-байрам существует традиция, схожая с колядованием: дети утром обходят дома и просят сладости. Поэтому каждая хозяйка специально закупает для маленьких гостей конфеты и выпечку.

Также распространена традиция после утренней молитвы ходить на кладбище. Мужчины посещают могилы предков, читают Коран и молятся за усопших родственников.

Что можно и нельзя делать

После завершения поста Рамадан разрешается:

  • есть и пить в любое время суток;
  • курить сигареты или использовать нюхательный табак;
  • играть свадьбы.

Кроме того, после поста вновь разрешаются венчание и свадебные церемонии.

На праздник Ураза-байрам запрещается:

  • заниматься домашними делами — убираться, стирать и так далее.
  • работать, в том числе в поле.
  • ссориться с близкими и друзьями.
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