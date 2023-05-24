Мокей Мокрый: что можно и нельзя делать 24 мая

Православные христиане 24 мая вспоминают Мокия Амфипольского. В народе праздник получил название Мокий Мокрый. Кроме того, 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры

Кто такой Мокий Амфипольский

Святой Мокий жил в III веке и был пресвитером в Македонии, в городе Амфиполе.

Во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане Мокий Амфипольский убеждал язычников отказаться от скверных обычаев, покаяться и принять крещение. За это его привели на суд к правителю Лаодикию.

Все истязания, котрым подвергли Мокея, он перенес со смирением. Его отправили в раскаленную печь и остался невредим. А вышедшее оттуда пламя перекинулось на Лаодикию.

После Мокия отдали на растерзание диким зверям, но львы ложились у ног святого. Поняв, что народ выступает в защиту мученика, новый правитель отправил святого в город Перинф, а оттуда в Византию, где святого Мокия казнили путем отсечени головы.

Позже император Константин возвел в честь священномученика храм и перенес в него святые мощи страстотерпца.

Святые Кирилл и Мефодий

Святые братья родились знатной семье в византийском городе Солуни (ныне — греческий город Фессалоники). Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — самым младшим.

Когда Кириллу было 12 лет, родители умерли. Младший сын был отдан на воспитание влиятельного логофета (высший чиновник патриаршей канцелярии) Феоктиста. Юноша обучался у лучших преподавателей Константинополя, демонстрируя выдающиеся способности, и довольно рано принял решение стать священнослужителем.

Получил почетную должность хранителя библиотеки собора Святой Софии и преподавал философию в Константинопольском университете. Кирилл желал жить в уединении в монастыре, но его по указу императора стали посылать в дальние поездки проповедовать христианство и участвовать в богословских диспутах.

Мефодий был сначала в военном звании и был правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств. Там он выучил славянский язык. Пробыв там около 10 лет, Мефодий принял монашество в одном из монастырей на горе Олимп.

В 856-м Кирилл переселился туда к брату и посвятил себя науке. Вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и обдумывалась идея создания славянской азбуки. Тогда Византийская империя уже включала земли славян-язычников, но создать для них письменность никак не удавалось.

В 862-м братьев по просьбе князя Ростислава отправили в Моравию (регион на востоке современной Чехии) объяснять людям «веру на родном языке». Кирилл понял, что без азбуки не сможет выполнить эту миссию. Его инициатива была одобрена императором.

Святые проделали огромную работу: составили славянскую азбуку, обучали ведению богослужения и в течение трех лет перевели с греческого Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Созданный алфавит большинство исследователей отождествляют с глаголицей, а вот создание кириллицы приписывают ученикам Кирилла.

Затем равноапостольные святые отправились в Рим к папе Римскому. Поездка была необходима, поскольку своими трудами Кирилл и Мефодий спровоцировали большой конфликт. В то время многие богословы придерживались мнения, что службы должны проводиться исключительно на трех языках (древнееврейском, греческом и латинском), на которых была сделана надпись на Кресте Господнем. Кирилл же выступал за то, что все народы имеют право обращаться к Богу на родном языке, и напоминал об апостолах, наделенных способностью проповедовать на всех языках.

Кирилл передал папе Римскому Адриану II мощи папы Римского Климента, обретенные во время поездки в Херсонес (часть Крыма, на тот момент владение Византии). Тот в ответ утвердил богослужение на славянском языке и приказал положить в церквях переведенные книги.

В Риме святой тяжело заболел, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл и скончался 14 февраля 868 года. Похоронен в церкви Святого Климента в Риме. После его смерти Мефодий был рукоположен в архиепископы Моравии.

24 мая — Мокей Мокрый

Наши предки в этот день судили по погоде, каким будет лето. В народе говорили: «Мокро на Мокия — жди лета еще мокрее», «Туман на Мокия — к мокрому лету», «Восход солнца багряный — к грозному, пожарному лету».

Если шел дождь, тогда и лето обещало быть ненастным.

Большая часть запретов были связаны с посевом. Считалось, что, если пренебречь этим правилом, тогда град погубит весь урожай. Работы в огороде откладывали, посвящая время дому или отдыху. Вечером за одним столом обязательно собиралась вся семья.

Что нельзя делать 24 мая

Повремените с признанием в своих чувствах. Лучше сделать это в другой день, потому что сейчас велика вероятность, что взаимностью вам не ответят.

Откажитесь от крупных покупок. Скорее всего, приобретенная вещь быстро выйдет из строя и потеряет вид.

Не беритесь за новые дела, если не доделали предыдущие, иначе можете остаться ни с чем.

Незамужним девушкам нельзя подметать, если они не хотят остаться без мужского внимания.

Работы в огороде тоже лучше отложить. Займитесь уборкой дома или приготовьте вкусный ужин.

Что можно делать 24 мая

Проведите время с семьей. Это сделает вас ближе и повысит настроение.

Также можно вспомнить о традиции, по которой девушки плели венки, чтобы отпустить его в воду. Это поможет улучшить вашу личную жизнь.

Кроме прочего, 24 мая — прекрасный момент для расставания. Если вы долго не решались на это, то день Мокия Мокрого очень подходящий для разрыва с партнером. Есть вероятность, что вы сможете сохранить хорошие отношения.

Приметы 24 мая