Сидор Огуречник: что можно и нельзя делать 27 мая

Православные верующие 27 мая чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора Блаженного.

Житие Исидора Блаженного

Святой жил в III веке. Он родился в Александрии, в юности пошел на военную службу на греческом острове Хиосе, пишет utro.ru.

Все воины должны были регулярно поклоняться римским богам, ослушавшихся ждала казнь. Но Исидор не испугался и твердо решил сохранить веру.

Его подвергли мучительным пыткам, но он продолжал славить Иисуса. Тогда ему вырвали язык, но святой чудом сохранил внятную речь, а выполнивший приказ военачальник стал немым. Вскоре Исидора казнили.

27 мая — Сидор Бокогрей и Огуречник

В народе святого величали Сидором. И добавили ему два прозвища: Бокогрей — в конце мая наступали теплые деньки, можно погреться, Огуречник — за то, что в это время принято было сажать огурцы.

Звали и Сивером. Наши предки верили, что он управляет северным ветром, и считали, что с этого дня заморозков уже не будет.

Крестьяне 27 мая не только сажали огурцы. Если на ивах не виднелось пыли в виде перьев, сеяли лен и другие культуры.

Также читали заговоры на богатство семьи. А еще пристально следили за погодой, чтобы узнать, какими окажутся ближайшие дни, лето и урожай.

Народные приметы 27 мая

Радуга с севера предвещает ясные и теплые оставшиеся весенние дни, с запада — пасмурные и холодные.

Погода 27 мая повторится летом.

Количество грозовых туч указывает на то, сколько раз в июне будут идти дожди.

Прилетели ласточки и стрижи — будет тепло.

Красный закат и прозрачные облака — к переменчивой и ненастной погоде.

Поют соловьи, ожидается богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая

Утром не стоит заворачивать домой с середины пути, или неудачи будут преследовать. Споткнувшись на пороге, тотчас входить в жилище не разрешается, иначе грозит ссора с кем-то из близких.

Обсуждать и решать вопросы, тем более финансовые, за столом с углами не положено: договориться не удастся. Запрещено с утра до вечера находиться в одной одежде — это помешает реализовать планы.

Спать на одной подушке нескольким людям, в том числе супругам, нежелательно, а то на следующий день мысли спутаются. Не годится думать о плохом, злиться, ругаться скверными словами и отворачиваться от того, кому необходима помощь.

Что можно делать 27 мая

Желательно работать в огороде. Разрешается посадить кустарник, загадав при этом желание: согласно поверью, когда он подрастет и зацветет, все исполнится. Следует терпеливо воспринимать происходящее.