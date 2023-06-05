День Левона Огуречника: что можно и нельзя делать 5 июня
Верующие чтут память епископа Леонтия Ростовского, прозванного в народе Левоном Огуречником или Конопляником.
Фото: © РИА Новости / Юрий Кавер
Пятого июня православные верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.
Житие Леонтия Ростовского
Леонтий Ростовский считается одним из выдающихся архипастырей XI века. Он был пострижеником Печерского монастыря и стал первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах.
В Ростовской земле епископ провел большую работу по обращению местных племен в христианство. Встретив сильное сопротивление, он построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила недалеко от Ростова и поселился рядом, не оставляя попыток проповедовать людям.
Леонтий завершил земную жизнь мученической кончиной. В 1073 году его убили закоренелыми язычниками по указанию волхвов. Тело Леонтия Ростовского было погребено в Ростове Великом в церкви Пресвятой Богородицы.
Во время пожара 1160 года храм сгорел, и по повелению князя Андрея Боголюбского спустя два года на том же месте был заложен каменный собор. Копая землю, строители обнаружили гроб. При вскрытии оказалось, что за прошедшие 89 лет лицо, тело и одежды святого Леонтия Ростовского ничуть не изменились. Нетленные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя Иоанна Богослова. После гроб перенесли в новый построенный храм.
5 июня — Левон Огуречник или Конопляник
Народный праздник Левон Огуречник или Левон Конопляник отмечается 5 июня.
5 июня наши предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать конопляные поля. Они верили: если сделать это до Леонтьева дня, можно ждать хорошего урожая.
Большинство народных примет в этот день связаны именно с погодой. По ней можно понять, каким будет лето.
Что нельзя делать 5 июня
Тем, кто не хочет столкнуться с неприятностями на работе, 5 июня лучше не мыть голову. Еще не стоит использовать расческу, на которой есть чужие волосы. Также в это день нельзя заниматься ремонтом, клеить обои или чинить сломанные вещи. Все эти дела могут негативно отразиться на мир и покой в доме. В день Левона Огуречника категорически запрещается ссориться, проявлять негативные эмоции или впадать в грусть и уныние.
Что можно делать на Левона Огуречника
Можно сажать огурцы в день Левона Огуречника. Перед работами на огороде и посевом можно рассыпать по грядкам яичную скорлупу. Она станет хорошим удобрением.
Также 5 июня рекомендуется ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Самим тоже можно приглашать близких. Желательно навести идеальный порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.
Приметы на 5 июня
- Огурцы уродятся, если оводы появились.
- Боярышник обильно зацвел — зима будет суровая.
- Жуки летают быстро и резво — день будет теплый и солнечный.
- Духота при восходе солнца — жди ненастья.
- Огурцы, посаженные на грядку 5 июня, отлично подойдут для засола.
- Много по земле ползает муравьев — к сухим дням.
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