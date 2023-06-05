День Левона Огуречника: что можно и нельзя делать 5 июня

Пятого июня православные верующие празднуют обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Житие Леонтия Ростовского

Леон­тий Ро­стов­ский считается одним из вы­да­ю­щих­ся ар­хи­пас­ты­рей XI ве­ка. Он был по­стри­же­ни­ком Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря и стал пер­вым епи­ско­пом, вы­шед­шим из мо­на­сты­ря в Ки­ев­ских пе­ще­рах.

В Ро­стов­ской зем­ле епископ провел большую работу по обращению местных племен в христианство. Встретив сильное сопротивление, он построил небольшой храм в честь Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла недалеко от Ростова и поселился рядом, не оставляя попыток проповедовать людям.

Леон­тий завершил земную жизнь му­че­ни­че­ской кон­чи­ной. В 1073 го­ду его убили за­ко­ре­не­лы­ми языч­ни­ка­ми по ука­за­нию волх­вов. Те­ло Леонтия Ростовского бы­ло по­гре­бе­но в Ро­сто­ве Ве­ли­ком в церк­ви Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

Во вре­мя по­жа­ра 1160 го­да храм сго­рел, и по по­ве­ле­нию кня­зя Ан­дрея Бо­го­люб­ско­го спустя два года на том же ме­сте был за­ло­жен ка­мен­ный со­бор. Копая землю, строители обнаружили гроб. При вскрытии оказалось, что за прошедшие 89 лет лицо, тело и одежды святого Леонтия Ростовского ничуть не изменились. Нетленные мощи пе­ре­ло­жи­ли в ка­мен­ный гроб и по­ме­сти­ли в церк­ви во имя Иоан­на Бо­го­сло­ва. После гроб перенесли в новый построенный храм.

5 июня — Левон Огуречник или Конопляник

Народный праздник Левон Огуречник или Левон Конопляник отмечается 5 июня.

5 июня наши предки заканчивали высаживать огурцы и засеивать конопляные поля. Они верили: если сделать это до Леонтьева дня, можно ждать хорошего урожая.

Большинство народных примет в этот день связаны именно с погодой. По ней можно понять, каким будет лето.

Что нельзя делать 5 июня

Тем, кто не хочет столкнуться с неприятностями на работе, 5 июня лучше не мыть голову. Еще не стоит использовать расческу, на которой есть чужие волосы. Также в это день нельзя заниматься ремонтом, клеить обои или чинить сломанные вещи. Все эти дела могут негативно отразиться на мир и покой в доме. В день Левона Огуречника категорически запрещается ссориться, проявлять негативные эмоции или впадать в грусть и уныние.

Что можно делать на Левона Огуречника

Можно сажать огурцы в день Левона Огуречника. Перед работами на огороде и посевом можно рассыпать по грядкам яичную скорлупу. Она станет хорошим удобрением.

Также 5 июня рекомендуется ходить в гости к друзьям и навещать дальних родственников. Самим тоже можно приглашать близких. Желательно навести идеальный порядок в доме и выкинуть весь ненужный хлам.

Приметы на 5 июня