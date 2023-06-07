Иван Медвяные росы: почему 7 июня нельзя ходить в черном

Православные верующие 7 июня празднуют обретение головы Иоанна Крестителя. Христиане почитают момент возвращения святыни народу, которая до этого терялась трижды.

Кто такой Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары — Захарии и Елисаветы. О скором появлении на свет сына мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей».

Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне и, по некоторым источникам, в монастырях. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). Примерно в 28 — 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.

Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса. Увидев его, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня».

Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса.

После этого Креститель проповедовал и дальше, пока его не схватили и заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал Ирода за то, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов. Супруга подговорила свою дочь в день рождения мужа исполнить перед ним танец и попросить в подарок голову Иоанна Крестителя. Тот не хотел этого делать, но все же исполнил желание. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде.

Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу.

Обретение головы Иоанна Предтечи

Первое обретение произошло в IV веке, второе — в V веке, а третье — в IX веке. 9 марта празднуется первое и второе обретения, а 7 июня — третье.

По преданию, жена царя Ирода Филиппа I не позволила похоронить голову святого вместе с телом. Ее служанка тайно вынесла голову Крестителя в кувшине и похоронила на Елеонской горе в Иерусалиме. Позже на этом месте начали строить церковь и обнаружили мощи пророка. Реликвия была спрятана в возведенном храме, который с годами разрушился.

Второй раз главу Иоанна нашли двое монахов-паломников, которым явился Креститель и указал на место, где нужно искать. Монахи положили голову в верблюжий мешок и отдали нести встретившемуся им гончару. Увидев лень и неуважение со стороны мужчин, Иоанн Креститель явился тому гончару и велел принять святыню на хранение. Тот всю жизнь бережно хранил главу Предтечи, а перед смертью по его указанию поместил мощи в сосуд, запечатал и передал сестре.

Впоследствии глава Иоанна оказалась в пещере возле города Емессы, а после — в Команах. Святыню зарыли в земле, чтобы уберечь во время иконоборческих гонений. Патриарху Игнатию во время ночной молитвы было видение — ему указали место, где скрыта глава Иоанна Предтечи. Туда по приказу императора направили посольство и в 850 году голова действительно была обретена в третий раз. Позже ее перенесли в Константинополь в придворную церковь. Часть святой главы находится на Афоне.

7 июня — Иван Медвяные росы

Также этот праздник прозвали в народе Ивановым днем или «Иван — Медвяные росы». Он связан с появлением в этот период липких выделений на растениях, оставленных вредителями — тлей, медведками и муравьями. На Руси верили, что в них кроется особая опасность для человека и скотины.

Хозяйкам полагалось уделить внимание огороду и будущему урожаю. Они с раннего утра выходили на работы, чтобы успеть укрыть грядки от вредителей. Женщины не разрешали детям 7 июня бегать по траве, поскольку боялись, что ребенок заболеет.

Выгонять скот крестьяне на Ивана Медвяные росы могли, только если полностью сойдет роса, поскольку она пагубна для животных.

Приметы на 7 июня в Иванов день

Прозвучал резкий гром — пойдет затяжной ливень;

Хороший рябиновый цвет — к богатому урожаю овса;

Обильные росы сулят урожайное лето;

Рябина зацвела поздно — осень продлится дольше обычного;

Утром мало росы — дождь придет после обеда.

Что можно и нельзя делать 7 июня

Запрещалось ходить босиком по утренней росе — иначе велик риск подхватить болезнь.

Нельзя носить черную одежду, чтобы не провести все лето в печали.

На больного надевали белую рубаху — по поверью, она помогала в излечении.

Не разрешалось плевать на землю, чтобы не осквернять ее.

Влюбленным не стоило сидеть около забора, чтобы не рассориться.

Выходя из дома, старались не смотреть на небо — считалось, что это приведет к плохим событиям в течение дня.