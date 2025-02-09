Революционер сердца моего: чем запомнился Олег Стриженов

Жизнь Олега Стриженова похожа на драматический сериал. Даже его появление на свет сопроводилось сюжетом, достойным пера выдающихся драматургов нашего времени. А личная жизнь артиста напоминает философскую притчу о пути к себе. Стриженов был несколько раз женат, но по-настоящему любил одну девушку, ставшую в итоге его третьей супругой.

Его самым известными фильмами стали «Овод» и «Сорок первый». С середины 1950-х почти три десятилетия актер воплощал на экранах образы революционеров, мореплавателей и офицеров. После них за Стриженовым закрепилось амплуа героя без страха и упрека. Он сыграл в нескольких десятках картин. В 1964-м стал заслуженным артистом РСФСР, в 1969 — народным артистом РСФСР, в 1988-м — народным артистом СССР.

Фильмы с его участием сегодня считаются классикой и любимы не одним поколением зрителей.

Биография Олега Стриженова

В юности Олег Стриженов мечтал стать художником. Фото: © РИА Новости/Борис Виленкин



Стриженов Олег Александрович родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного и учительницы. Мать будущего артиста, Ксения, была замужем за начальником его отца. Руководитель не смог пойти с супругой в театр и, чтобы та не скучала, отправил к ней Александра Стриженова. Между ними возникла симпатия, а затем завязался роман. Спустя время Ксения ушла от мужа, забрав с собой сына Борю.

В браке со Стриженовым Ксения родила еще двух сыновей: Глеба и Олега. Второй с детства увлекался творчеством. Окружающие отмечали у него хорошую дикцию. Мальчику нравилось декларировать стихи. Однако в будущем он хотел стать художником.

© РИА Новости/Михаил Озерский

С началом Великой Отечественной войны на фронт ушли старшие братья и отец Стриженова. Глеб приписал себе несколько лет, чтобы попасть в добровольцы. Олегу было всего 12, но он в это время трудился помощником механика в Научно-исследовательском кинофотоинституте. В перерывах от учебы в школе, а иногда и вместо нее, Олег тайком проникал кинотеатр. По признанию артиста, увиденные фильмы так его заворожили, что он решил стать художником декораций. А смотреть их Стриженов, по его словам, мог сутками, если не выгонят.

В 16 лет Стриженов участвовал в строительстве Павелецкого вокзала и прокладывал железнородожные пути для электричек.

Борис погиб под Сталинградом, Глеб выжил, вернувшись домой после контузии. Его отцу тоже повезло остаться в живых. После окончания войны Олег поступил на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища. Однако вскоре так влюбился в театр, что решил связать с ним свою судьбу. Вместе с братом он решил поступать в творческий вуз. Глеб попал в Школу-Студию МХАТ, а Олега приняли в Театральное училище имени Щукина.

Лучшие фильмы Олега Стриженова

Кадр из фильма «Овод», реж. Александра Файнциммер, 1955 год.



В студенческие годы Олег Стриженов играл в небольших театральных постановках. В «Ромео и Джульетте» он сыграл главного героя-любовника, в «Годунове» — Самозванца.

После окончания вуза Олег по распределению попал в Государственный русский драматический театр в Таллине. Стриженов проработал там всего один сезон, успев стать восходящей звездой. О талантливом голубоглазом артисте узнали авторы фильма «Овод». Второй режиссер прослушал артиста, а вернулся с твердой уверенностью, что нашел нужного человека на роль итальянского революционера Артура Бертона, борющегося против австрийских оккупантов.

Режиссеру Александру Файнциммеру показали фотографию артиста, но он будто не впечатлился. Блондин Олег Стриженов выглядел достаточно моложаво. Однако процесс поиска артистов застопорился, и молодой человек получил шанс. На пробах орн выложился на полную. Когда Стриженов закончил, Файнциммер объявил, что проб больше не будет.

Фильм «Овод» вышел в 1955-м и принес Стриженову всесоюзную известность. Его посмотрели более 30 миллионов зрителей. Кинокритики хвалили артиста за правдоподобную игру. После «Овода» на актера посыпались предложения о съемках. В том же году он снялся в «Мексиканце», основанном на одноименном рассказе Джека Лондона.

Кадр из фильма «Мексиканец», реж. Владимир Каплуновский, 1955 год.



В «Мексиканце» Стриженов предстал перед зрителями в образе мексиканского революционера Хосе Фернандеса. Переживший в прошлом трагедию, он горит желанием освободить родину от влияния США. Для этого он выходит на боксерский ринг и бьется до последнего, чтобы заработать деньги на покупку оружия и свершить революцию.

В 1956-м свет увидела драма «Сорок первый», снятая по одноименной повести Бориса Лавренева. Стриженов сыграл белого поручика Говоруху-Отрока, взятого в плен красным стрелком Марюткой Басовой. Однополчане девушки погибают, и она остается с поручиком одна. Между ними возникает чувство. Но вскоре молодым людям приходится сделать выбор. Кинокритики обласкали актерские способности Стриженова. По мнению экспертов, ему с блеском удалось передать сложность своего героя, показав его сильные и слабые стороны.

Кадр из фильма «Сорок первый», реж. Григорий Чухрай, 1956 год.



На счету Олега Стриженова более 30 картин, в том числе «Хождение за три моря», «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Оптимистическая трагедия», «Третья молодость», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра», «Его звали Роберт», «Чайка», «Приступить к ликвидации». С середины 1950-х на три десятилетия за Стриженовым прочно закрепилось звание одного из самых романтических героев советского кинематографа.

Его партнерами по съемочной площадке были Владимир Этуш, Надежда Румянцева, Леонид Куравлев, Клара Лучко и другие звезды советского кинематографа. Коллеги в свою очередь по-разному отзывались о Стриженове. Одни считали его самодуром за странные выходки. Говорят, что после полугода съемок он мог затребовать у костюмера рубашку, в которой снимался в первый день. Стриженов считал, что дьявол кроется в деталях, ему было важно сыграть как можно правдоподобнее.

Кадр из фильма «В твоих руках жизнь», режиссер Николай Розанцев, 1958 г.

Другие видели в Олеге символ советского кино, считая, что артисты — это отражение эпохи. Умение воплотить тот или иной характер на экране выделяло Стриженова на фоне десятков коллег по сцене и кино. Современники отмечали его прямоту в работе. Стриженов презирал кастинги, считая их пустой тратой времени, особенно, если его и так утвердили. Он отказывался от главных ролей, если ему не нравились реплики персонажа, которые ему виделись с лишними или бессмысленными словами.

Упорство сделало из Олега Стриженова одного из выдающихся актеров советского времени. Это подтверждает звание народного артиста СССР.

В 90-е актер ушел из кино. Он посвятил себя живописи и выпустил мемуары. Он вернулся на съемочную площадку в начале нулевых. В 2000-м он исполнил главную роль в драме «Вместо меня». Стриженов сыграл заносчивого миллионера, прикованного к инвалидному креслу. Мужчина хочет посетить места детства, а в качестве сопровождения нанимает молодого режиссера, который хочет заработать денег на съемки нового фильма. Однако получит он куда больше, чем средства на новый проект.

Кадр из фильма «Вместо меня», реж. Владимир Басов-мл, Ольга Басова, 2000 год.



Последним проектом Олега Стриженова стал восьмисерийный фильм «Пять звезд». Его несколько раз транслировали на телевидении, а затем он будто пропал. В эру интернета и соцсетей поклонники Стриженова попытались отыскать последнюю работу кумира.

Одна из ценительниц творчества Олега Александровича смогла дозвониться до режиссера сериала, которого интерес к старому проекту очень удивил. Но сериала у него не оказалось. По словам девушки, кинофильм остался лишь на неких «профессиональных носителях». Однако позже зрители смогли насладиться фильмом в общем доступе.

Кадр из фильма «Пять звезд», реж. Валерий Коновалов, 2004 год.



Личная жизнь Олега Стриженова

Олег Стриженов был женат три раза. С первой супругой, Марианной Бебутовой, он познакомился на съемках фильма «Овод». В этом браке на свет родилась дочь Наташа. Пара была жената около десяти лет, но брак все же распался.

Будучи женат, на съемках фильма «Мексиканец» Стриженов заметил в толпе девушку. Эта была Лионелла Скирда. По его словам, ее невозможно было бы упустить из вида. Но тогда артисту не оставалась ничего, кроме как любоваться красотой незнакомки со стороны.

Лионелла Пырьева и Олег Стриженов, 2009 г. Вадим Тараканов/ТАСС

Когда дочери Наташе было 11 лет, отец ушел из семьи к актрисе Любове Земляникиной. Она подарила мужу сына Александра, который сегодня известен как телеведущий. Однако общий ребенок не спас этот брак, и он распался спустя шесть лет из-за обиды супругов друг на друга. В 2008-м Земляникина ушла в монастырь.

Третьей попыткой Олега Александрова обрести семейное счастье стала Лионелла, которую он звал просто Ли. В свое время девушка устала ждать, когда Стриженов разведется с женой, и вышла замуж на другого человека. Но судьба вновь свела их. Ли и Стриженов прожили вместе до конца дней, общих детей не имели.

Актерская династия

Все три жены Александра Стриженова были актрисами. Дочь от первого брака, Наталья, снялась в 12 фильмах. Среди них «Москва — Кассиопея», «И снова Анискин», «Водитель автобуса», «Сказки старого волшебника». Но личная жизнь у девушки не задалась: муж, актер Николай Холошин, ушел от нее до рождения дочери. У актрисы появлялись новые мужчины, но ситуация в семье не улучшалась. Наталья, по признанию дочери, мало уделяла ей внимания. А к ребенку применяли насилие.

Кадр из фильма «Потерпевшие претензий не имеют», режиссер Болат Шманов, 1976 г.

В 90-е грянул кризис. Фильмы перестали снимать, а в театрах — ставить спектакли. Наталья, ее мать Марианна и дочь Саша занимали две квартиры в одном доме. Они жили на пенсию бабушки и мизерную зарплату Натальи. Девушка пристрастилась к выпивке, и Марианна забрала внучку к себе. В 2003-м наследница Стриженова смешала алкоголь с лекарствами и умерла. Через год не стало ее матери.

Саше, внучке народного артиста, пришлось повзрослеть. Она не пошла по стопам родителей, для начала пойдя работать официанткой. В 2013-м девушка появилась на телевидении и рассказала о себе. Оказалось, она зарабатывает деньги суррогатным материнством. По словам Саши, к вынашиваемым детям она ничего не испытывает. Однако клиентам публичность Саши пришлась не по вкусу, и они перестали выходить с ней на связь. Рожденную двойню суррогатная мать отдала в приют. Своих детей у нее трое.

Екатерина и Олег Стриженовы — популярные телеведущие. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Отношения со звездными родственниками — Александром, Екатериной и самим Олегом Александровичем, девушка не поддерживает много лет. По словам Саши, связь с ними у нее прервалась после того, как она рассказала, что работает суррогатной матерью. Александр и Екатерина — известные телеведущие и артисты.

Старшая дочь телезвезд, Анастасия, работает дизайнером, замужем, воспитывает дочь. Младшая, Александра, учится на социолога и занимается моделингом.

Последние годы Олега Стриженова

Последний раз Олег Стриженов радовал поклонников своим творчеством в 2006 году. ролью в фильме «Пять звезд». С 2019-го актер не числится в основной труппе Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова Мастерской «12», а переведен в «Легенды театра».

В начале февраля 2025 у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние звездного пациента, но через несколько дней он ушел из жизни.