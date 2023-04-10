Великий понедельник Страстной недели 10 апреля 2023: что нельзя делать

Все дни Страстной недели перед Пасхой, посвященные последним дням земной жизни Иисуса Христа, называются Великими или Страстными.

Что говорится в Евангелии про Великий понедельник

В Великий понедельник в храмах вспоминают целомудренного Иосифа (прообраз страдающего Христа), проданного родными братьями за 20 сребреников в рабство в Египет. По Божественному промыслу, как Иосиф, освобожденный из темницы, господствует над Египтом, так и Спаситель, восставший из мертвых, приемлет власть над всем миром.

Вспоминают в Великий понедельник и притчу о том, как Спаситель проклял бесплодное дерево смоковницы, которое засохло на глазах у его учеников. Это событие следует понимать как духовную смерть человека, живущего без веры, молитвы и добрых дел. Спаситель на примере смоковницы показал, что в его власти являть правосудие.

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В Великий понедельник вспоминают также последние беседы Спасителя со своими учениками и теми, кто приходил Его послушать.

Служба в Великий понедельник

Главным содержанием церковной службы Великого понедельника являются два евангельских повествования — эти темы отражены в песнопениях первого дня Страстной недели.

В Великий понедельник, как и в последующие два дня, совершаются последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров. Начинается богослужение Страстного понедельника, как и двух последующих дней, утреней, на которой поется тропарь: «Се Жених грядет в полунощи…».

Темы паремий (притч) Страстной седмицы принципиально отличаются от тех тем, что читались в обычные дни Великого поста. Вместо пророка Исаии на 6-м Часе читается пророчество пророка Иезекииля, исполненное страшных, таинственных видений, которые он созерцал в дни Вавилонского пленения. В ходе службы читается молитва Святого Ефрема Сирина, которая наиболее часто произносится во время Великого поста.

Изменяются ветхозаветные чтения и на вечерней службе. Вместо книги Бытия, которое читалось в течение всего Великого поста, читают книгу Исход, в которой говорится о исходе из страны греха и рабстве. А вместо Соломоновых притчей читают о многострадальном Иове — прообразе Христа.

В Великий понедельник также начинается Чин мироварения — миро (специальное освященное масло для миропомазания) готовят три дня из смеси благовонных смол, растительных масел и душистых трав.

Что можно есть в Великий понедельник

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Первые три дня Страстной недели, в том числе и в Великий понедельник, можно употреблять в пищу постный хлеб, ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед. То есть, растительную и не подверженную термической обработке пищу, поскольку в календаре питания по церковному уставу положено сухоядение без использования растительного масла.

Что нельзя делать в Великий понедельник

В Великий понедельник нельзя венчается и праздновать свадьбу. Также нельзя принимать участие во всевозможных торжествах и увеселительных мероприятиях. Запрещено ругаться, завидовать, обижаться и скандалить.

В Великий понедельник нельзя ходить на кладбище и поминать умерших.

Что можно делать 10 апреля в Великий понедельник

В начале Страстной недели нужно посещать церковную службу, молиться, каяться и соблюдать пост.

По народным традициям в Великий понедельник занимались домашними делами — белили печи и дома, мыли скотину, чистили сарай, убирались в огороде. Можно начинать мелкий ремонт или убираться в квартире в дополнение к Чистому четвергу.

В Великий понедельник по приметам все помыслы должны быть чисты — нельзя ругаться, сквернословить и завидовать, чтобы не привлечь несчастья в дом. Девушки в старину по традиции гадали, выглядывая в окно.

Хорошей приметой считалось увидеть образ мужчины, после длительного всматривания вдаль — она сулила благополучие на протяжении трех следующих месяцев. Старушка, появившаяся в окне, предвещала три месяца неудач, молодая женщина — трехмесячную жизнь без проблем и болезней, а несколько людей или семья — были знаком примирения и прощения старых обид.