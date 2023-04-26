Фомаида Медуница 26 апреля: что можно и нельзя делать

Православная церковь 26 апреля чтит память святой Фомаиды Александрийской (Египетской).

Житие Фомаиды Александрийской

Свя­тая Фо­ма­и­да ро­ди­лась в V веке в го­ро­де Алек­сан­дрии в хри­сти­ан­ской се­мье. С дет­ства она бы­ла вос­пи­та­на в бла­го­че­стии и лю­би­ла чи­тать Свя­щен­ное Пи­са­ние. В 15 лет девушку вы­да­ли за­муж за ры­бо­ло­ва. Мо­ло­дые су­пру­ги жи­ли в се­мье ро­ди­те­лей му­жа.

Однажды ночью, когда сын отправился на рыбалку, све­кор стал домогаться до Фо­ма­и­ды, а когда та попыталась увещевать его о греховности таких желаний, обезумел и рассек девушку мечом на две части. Мужчину тут же настигла кара за содеянное: он ослеп и не смог убежать. По велению пре­по­доб­ного Да­ни­ила тело Фомаиды похоронили в ближайшем Ок­то­де­кад­ском мо­на­сты­ре. Возле могилы ее стали происходить чудеса — святая помогала инокам избавляться от плотских желаний и освобождаться от страстей. Впоследствии мощи мученицы были перенесены в Кон­стан­ти­но­поль.

26 апреля — Фомаида Медуница

В народе мученицу прозвали Медуницей. По поверью, это многолетнее растение наполняется целебной силой именно 26 апреля. Собирать молодые ростки отправлялась самая старшая женщина в семье. Отвар из медуницы, которую также называли Легочницей, использовали как действенное средство против кашля, простуды и воспаления легких.

На Руси в этот день молились святой об избавлении от блудного греха и других одолевающих страстей.

Что можно делать на праздник Медуницы

Желательно побыть на природе — совершить прогулку в парке или лесу. Уехать за город подышать свежим воздухом, помыться в бане.

Традиционно на Фомаиду готовили щавелевые щи или просто салат со свежим щавелем.

Что нельзя делать 26 апреля

Нельзя плохо относиться к женщинам, спорить с ними, предавать или обижать. При этом нельзя засматриваться на противоположный пол — долго придется мучиться от неразделенной любви и проблем в личной жизни.

Нежелательно отправляться в командировку или путешествие — в дальней дороге возникнут непредвиденные сложности.

Крупную покупку лучше отложить на другой день. Приобретенная вещь может быстро сломаться или разонравиться.

Второе название праздника — Заячьи именины. Поэтому нельзя отправляться на охоту или вредить животным.

Поход в гости или приглашение к себе лучше отложить на потом, иначе посиделки не заладятся.

Народные приметы на 26 апреля