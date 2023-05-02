Одаренный кутюрье и народный стилист: умер Валентин Юдашкин

За свою карьеру народный художник и заслуженный деятель искусств прославил российскую моду за пределами страны.

Дизайнер Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительной болезни на 60-м году жизни.

При жизни талантливый дизайнер Валентин Юдашкин сделал неоценимый вклад в российскую моду. Его наряды носили Раиса Горбачева, Наталья Ветлицкая и другие именитые звезды. Как строилась карьера знаменитого кутюрье, рассказывает 5-tv.ru.

Ранние годы Валентина Юдашкина

Будущий модельер родился в 1963-м в поселке Баковка под Москвой. С ранних лет Валентин демонстрировал творческие способности. Он занимался фигурным катанием, а свободное время уделял рисованию. Сначала Юдашкин изображал пейзажи, но постепенно перешел к созданию эскизов. Юдашкин изображал модели женских платьев на школьных тетрадях, тогда учителя и заметили его стремление к моде.

Но родители хотели для сына серьезную профессию. Валентину потребовалось немало времени, чтобы уговорить мать и отца позволить ему учиться тому, к чему лежит душа. Так, Юдашкин поступил на факультет конструирования костюмов Московского индустриального техникума, а к окончанию школы Валентин вовсю шил одежду по собственным задумкам для друзей и родственников.

На курсе «Дизайн моды», куда Юдашкин отлично сдал вступительный экзамен, он оказался единственным юношей. Дизайнер мог бы начать строить карьеру, но всего спустя год после начала обучения его призвали в армию. Об учебе пришлось забыть на год.

Но в армии Валентин не бросил свое увлечение. В любую свободную минуту он продолжал рисовать и разрабатывал новые эскизы. Модельер не рассказывает, где служил, и как к его творчеству относились сослуживцы. Но известно, что по возвращении Юдашкин продолжил обучение. Он проходил стажировку в модном доме Славы Зайцева, а 1986-м — защитил две дипломных работы по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика» и окончил Московский индустриальный техникум.

Как Валентин Юдашкин шел к славе

Молодой выпускник поступил на службу в Министерство бытового обслуживания, ему дали должность старшего художника. На работе Юдашкин был одновременно визажистом, дизайнером и стилистом — ему приходилось полностью продумывать образы, создавать одежду и заниматься сочетанием стилей. Работы было много, и потому Валентин трудился круглосуточно. Но все старания позже сполна окупились.

Уже в 1987-м Юдашкин представил дебютную коллекцию «Русь изначальная» в гостинице «Орленок». Модели выходили на подиум в коротких платьях с пышными юбками и массивными аксессуарами. Наряды были созданы из разных тканей: в работе Юдашкин комбинировал принты в полоску и горох, использовал контрастные оттенки. Платья с дебютной коллекции модельера прославились на весь мир, а кутюрье открыл собственную компанию «Vali-Мода» в Москве. Тогда перспективного дизайнера из России заметили европейские модники и пригласили повторить успех на Неделе моды в Париже.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Отказываться было глупо, и Юдашкин показал коллекцию во французской столице. Пока иностранцы были очарованы его талантом, дизайнер пришел в восторг от изобилия тканей, фактур и цветов. Франция так вдохновила Юдашкина, что по возвращении домой он начал работать над новой коллекцией.

В 1991-м Валентин показал миру моды коллекцию платьев, вдохновленных знаменитыми яйцами Фаберже. Каждая из моделей была одета в причудливый наряд из закрытого верха и пышной юбки, сужающейся книзу. Головы моделей украшали округлые цилиндры — со стороны казалось, будто девушка, плывущая по подиуму, только что вылупилась из расписного яйца. Эта коллекция сделала Юдашкина знаменитым на весь мир.

Тогда модельер понял, что одежда может быть и предметом искусства. Появились коллекции «Натюрморт», где платья были сконструированы в виде гигантских ваз с цветами, а также — «Екатерина Великая», где пышные юбки и корсетные топы были вручную расшиты пайетками, бисером и цветными камнями. С 90-х Валентин Юдашкин стал одним из главных дизайнеров России и представлял величие модного мира страны на мировых подиумах. До последних дней он представлял модной общественности новые коллекции, где вдохновлялся национальным колоритом европейских стран и использовал новые формы для эффектных нарядов.

Ветлицкая, Киркоров и Армия России: Для кого шил одежду Валентин Юдашкин

В 90-х Валентину Юдашкину посчастливилось встретить свою музу. Он одевал Филиппа Киркорова, Наталью Ветлицкую, Людмилу Гурченко, Олега Газманова и других знаменитостей. Со многими из них Юдашкин дружил. Наряды дизайнера носила даже первая леди СССР Раиса Горбачева!

Смоделировав несколько сценических образов для известных артистов, Юдашкин смог заполучить клиентов и из других стран.

www.globallookpress.com / Roman Denisov

С приходом славы Валентин Юдашкин получал много предложений о сотрудничестве. К дизайнеру обратилась олимпийская сборная России с просьбой создать форму для зимних Игр в Лиллехаммере в 1994-м. Деньги на наряды кутюрье героям Игр пришлось выпрашивать у спонсоров. В итоге форма, созданная по эскизам Юдашкина, привела зрителей в восторг: спортсмены отправились в Норвегию в бежевых кашемировых пальто высокого качества с шарфами в тон. Их головы украшали синие шапочки, а шарфы были украшены узорами в тон российского флага.

Позже Юдашкин сделал форму для участников летних Игр 1996-го, которые проходили в Атланте. Спортсмены надели белые брючные костюмы, украшенные кольцами красного, желтого, зеленого, синего и черного цветов. На их головах были соломенные шляпы в тон. Как писали критики, костюмы, лишенные даже намека на российскую символику, ввели в заблуждение зрителей. Позже Юдашкин создавал костюмы для фигуристов Татьяны Навки, Романа Костомарова и Евгения Плющенко, которые ездили доказывать спортивное лидерство страны перед всем миром.

Уже в 2000-х Юдашкин занялся расширением собственного бренда — активно создавал духи и солнцезащитные очки. Наработанный имидж позволил модельеру отказаться от услуг Парижской палаты — теперь Юдашкин мог устраивать показы от-кутюр по собственному графику, а не в Неделю моды. В «нулевых» кутюрье выпустил мемуары, посвященные 15-летию деятельности. Тогда его Модный дом стал ведущим в России.

www.globallookpress.com / Roman Denisov

В 2008-м Юдашкин создал парадную униформу для военнослужащих ВС РФ, которая обернулась большим скандалом для кутюрье. По замыслу дизайнера шинель приталили, молнии и пуговицы заменили на липучки, а погоны с плеч перенесли на правый рукав. Нововведение оценили не все: солдаты жаловались, что в новом одеянии стало холоднее, а липучки быстро изнашивались. Юдашкин отвечал, что недочеты — дело рук технологов, которые ошиблись при производстве одежды. Разбирательства достигли пика, когда в 2010-м в результате переохлаждения от 160 до 250 солдат срочной службы в Кемеровской области были госпитализированы. В результате экспертизы обнаружили, что качественный утеплитель «Холлофайбер» заменили на дешевый аналог синтепона. В случившемся обвинили модельера, а форму забраковали. Юдашкин утверждал, что форму изменили без его ведома. Он даже показал на публику собственные эскизы, которые мало что общего имели с итоговым вариантом.

Личная жизнь Валентина Юдашкина

В силу занятости Валентин Юдашкин всю жизнь был окружен красавицами-манекенщицами. Но в его жизни главной женщиной стала Марина Паталова, с которой он познакомился еще на старте карьеры. Марина выучилась на парикмахера-стилиста и работала в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Там же начинал профессиональный путь модельер. Они познакомились, когда девушка уже выиграла множество профессиональных конкурсов и стала первой в СССР чемпионкой Европы по парикмахерскому искусству.

Молодые начали встречаться и уже после третьего свидания подали заявление в ЗАГс. Марина поддерживала Валентина во время первых коллекций, понимала его отдачу собственному делу. Как и Валентин, его супруга понимала, что создание собственного бренда — трудоемкая задача. Поэтому ради мужа Марина Юдашкина оставила работу, возила мужа на встречи и в мастерскую, а в «голодные» времена продала машину и антикварную мебель ради бизнеса Валентина. В 1990-м у пары родилась дочь Галина, и тогда Марина совмещала воспитание ребенка с управлением Модным домом Валентина Юдашкина. Бренд стал семейным бизнесом, а супруги — образцом семейного благополучия.

«Если бы не Марина, я не знаю, что бы из меня получилось. Ведь были такие ужасные моменты в жизни, когда из-за отсутствия средств к существованию я продавал мебель из дома, машину. Причем все это принадлежало Марине, но она шла на это ради меня… Сказать: „Я благодарен ей“ — ничего не сказать. Я безмерно ценю то, что она посвятила мне жизнь. Поверила в меня… Пробиваться было очень непросто, но она всегда была рядом», — признавался в интервью модельер.

Дочь Валентина Юдашкина Галина тоже стала работать в семейном бизнесе, а также подарила дизайнеру двух внуков Анатолия и Аркадия от Петра Максакова, внука Людмилы Максаковой. Семейному счастью и процветанию помешала лишь страшная болезнь модельера.

Здоровье Валентина Юдашкина

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Некогда улыбающийся дизайнер, который с удовольствием выходил к публике на собственных показах и участвовал почти в каждой Неделе моды, пропал в 2016-м. Он проигнорировал парижское модное мероприятие без объяснения причин. Родные Юдашкина также отказывались говорить, почему дизайнер вдруг ушел в тень.

Как оказалось, в это время модельер боролся с онкологическим заболеванием. Он просил родных сохранить это втайне и даже не сообщал о страшной болезни сотрудникам. По его словам, в 2016-м дизайнер решился на обследование, потому что у него долгое время страшно болела голова. Когда модельер сдал анализы, ему диагностировали онкологию.

«​​В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное», — позже признавался Валентин Юдашкин.

Во время лечения дизайнер не мог оставить любимую работу. Он руководил проектом прямо из больничной палаты: первое время обещал сотрудникам, что приедет в столицу Франции на днях, но позже все-таки решил рассказать о случившемся.

Тогда, после Недели моды, Юдашкин все же посвятил время лечению. По словам Иосифа Кобзона, модельеру удалили почку и часть легкого. После нескольких курсов химиотерапии Валентин Юдашкин уделял особое внимание здоровью и старался соблюдать все предприсания медиков.