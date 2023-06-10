Никита Гусятник: почему незамужним девушкам нельзя выходить на улицу 10 июня

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 369 0

Второе название праздника — Полудница — связано с суеверием о гуляющих 10 июня по улицам полуденных духов.

Никита Гусятник: почему незамужним девушкам нельзя выходить на улицу 10 июня

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker.net

10 июня — день памяти епископа Никиты Халкидонского.

Житие Никиты Халкидонского Исповедника

Святой Никита жил в VIII веке в Греции. Он отличался милосердием, всегда помогал нищим, давал приют странникам, заботился о сиротах и вдовах. За духовные труды он был рукоположен в сан епископа Халкидонского.

Во время иконоборческого движения Никита Халкидонский обличал ересь и защищал святые образы. За это он подвергся гонениям и мучениям по приказу императора Льва Армянина.

Святой исповедник скончался в начале IХ века. У его мощей совершались множественные чудеса исцеления.

10 июня — Никита Гусятник и Полудница

В народе праздник получил название Никиты Гусятника. Епископа Халкидонского считали сторожем маленьких гусят.

Второе распространенное название праздника — Полудница. Это день духов полудня, внешне похожих на обычных женщин.

Полуденные духи женского рода были злыми и добрыми. Они приходили с огромной сковородой в руках на поля, где уже зацвел или заколосился хлеб. Добрые духи, по поверью, закрывали колоски сковородкой от палящего солнца, а злые поворачивали утварь так, чтобы отраженные лучи сожгли все всходы.

Беременных 10 июня специально отправляли в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве — к здоровому ребенку.

Что можно делать 10 июня

В этот день женщины лечили малышей от полудницы — болезни, при которой сон проходит беспокойно, с плачем, вздрагиваниями и криками, пишет utro.ru. Ранним утром они выходили с ребенком на руках на улицу, становились лицом к рассвету, произносили специальный заговор и, пятясь, возвращались домой.

На Никиту Гусятника утятам и гусятам давали специальное угощение: пшеничную кашу на святой воде. В нее добавляли вареные куриные яйца. Пища, по поверьям, оберегала домашних птиц от болезней.

Что нельзя делать на Никиту Гусятника

10 июня мужчины не выходили работать в поле. Считалось, что ослушавшиеся рискуют полностью лишиться мужской силы.

Запрещалось открывать настежь окна и двери в полдень 10 июня. В дом могла попасть нечистая сила.

Если у девушки нет пары, в день Никиты Гусятника ей было нельзя в полдень выходить на улицу, чтобы не стать сосудом для злого духа и потерять все шансы на счастливую семейную жизнь.

10 июня не стоит сквернословить. Также нельзя ругать детей. Негатив может привести к разрушению семьи.

На Никиту Гусятника не стоит собирать дома гостей. Посторонние, проникнув в жилище, могли унести с собой удачу и богатство.

Народные приметы на 10 июня

  • Безветренный день — к хорошему урожаю.
  • Воздух над лесом синего цвета предвещает теплые дни.
  • Чем жарче 10 июня, тем холоднее будет декабрь.
  • На Никиту Гусятника выпала обильная роса — хлеба будут колоситься хорошо.
  • Колодезный журавль скрипит — к скорой перемене погоды.
  • Дождь идет на Никиту Гусятника большими каплями — надолго непогода задержится.
  • Ящерицы выползли греться на солнце — погода станет ветреной.
  • Гуси чистят перья — к затяжному дождю.
  • Муравьи кишат у муравейника — к хорошей погоде.
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