Карп Карполов: что делать 8 июня, чтобы жизнь стала радостной

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 815 0

Православные христиане вспоминают апостола Карпа, пострадавшего за веру.

Карп Карполов: что делать 8 июня, чтобы жизнь стала радостной

Фото: www.globallookpress.com / Christian GUY

Православные верующие 8 июня почитают память апостола от семидесяти Карпа.

Житие апостола Карпа

Святой апостол Карп — один из 70-ти учеников Иисуса Христа. Он жил в I веке и был учеником и спутником апостола Павла.

Тот отзывался о Карпе как о человеке добродетельном и обладавшем возвышенной чистотой ума. Поэтому апостол Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской (север Греции).

Апостол Карп проповедовал на острове Крит.

Святой мирно почил в Берии. По другим источникам он принял мученическую кончину при императоре Нероне.

Традиции и обычаи 8 июня на Карпа Карполова

На Руси 8 июня называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.

Также было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем.

Народные приметы 8 июня

  • Ныряние и плескание уток сулит дождь.
  • Комары роятся — погода наступит хорошая.
  • Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.
  • Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.
  • Слышен голос кукушки — к жаре в течение всего лета.

Что нельзя делать 8 июня на Карпа Карполова

Не рекомендуется бездельничать — жизнь будет безрадостной.

Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться.

Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.

Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго.

Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.

Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит.

Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.

Что можно делать 8 июня

  • Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше.
  • Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать пожухшие листья и стебли.
  • Нужно провести 8 июня в согласии и мире с близкими и родными.
  • Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.
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Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

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