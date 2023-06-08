Карп Карполов: что делать 8 июня, чтобы жизнь стала радостной

Православные верующие 8 июня почитают память апостола от семидесяти Карпа.

Житие апостола Карпа

Святой апостол Карп — один из 70-ти учеников Иисуса Христа. Он жил в I веке и был учеником и спутником апостола Павла.

Тот отзывался о Карпе как о человеке добродетельном и обладавшем возвышенной чистотой ума. Поэтому апостол Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской (север Греции).

Апостол Карп проповедовал на острове Крит.

Святой мирно почил в Берии. По другим источникам он принял мученическую кончину при императоре Нероне.

Традиции и обычаи 8 июня на Карпа Карполова

На Руси 8 июня называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.

Также было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем.

Народные приметы 8 июня

Ныряние и плескание уток сулит дождь.

Комары роятся — погода наступит хорошая.

Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.

Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.

Слышен голос кукушки — к жаре в течение всего лета.

Что нельзя делать 8 июня на Карпа Карполова

Не рекомендуется бездельничать — жизнь будет безрадостной.

Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться.

Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.

Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго.

Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.

Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит.

Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.

Что можно делать 8 июня