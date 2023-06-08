Карп Карполов: что делать 8 июня, чтобы жизнь стала радостной
Православные христиане вспоминают апостола Карпа, пострадавшего за веру.
Фото: www.globallookpress.com / Christian GUY
Православные верующие 8 июня почитают память апостола от семидесяти Карпа.
Житие апостола Карпа
Святой апостол Карп — один из 70-ти учеников Иисуса Христа. Он жил в I веке и был учеником и спутником апостола Павла.
Тот отзывался о Карпе как о человеке добродетельном и обладавшем возвышенной чистотой ума. Поэтому апостол Павел поставил Карпа епископом Берии Фракийской (север Греции).
Апостол Карп проповедовал на острове Крит.
Святой мирно почил в Берии. По другим источникам он принял мученическую кончину при императоре Нероне.
Традиции и обычаи 8 июня на Карпа Карполова
На Руси 8 июня называли днем Карпа Карполова, и неспроста. Люди верили, что в это время отлично ловится именно такая рыба, и ходили на промысел.
Также было принято звать в дом печника, чтобы он, проверив состояние печи, исправил недостатки. Когда он заканчивал осмотр и работу, его щедро угощали, в том числе специально испеченным караваем.
Народные приметы 8 июня
- Ныряние и плескание уток сулит дождь.
- Комары роятся — погода наступит хорошая.
- Рыба поднялась к поверхности воды, значит, грядет ненастье.
- Буйно растущий щавель предвещает тепло с июня по август.
- Слышен голос кукушки — к жаре в течение всего лета.
Что нельзя делать 8 июня на Карпа Карполова
Не рекомендуется бездельничать — жизнь будет безрадостной.
Есть блюда из любой рыбы, кроме карпа, не следует: можно подавиться, а то и отравиться.
Пересаживать цветы не годится, они засохнут или увянут.
Запрещено спорить и выяснять отношения с родителями, чтобы не обидеть их и не поссориться надолго.
Напоминать о долгах не положено, в противном случае отношения с должником испортятся навсегда, и то, что ему давалось, не вернется.
Ходить в грязной одежде и оставлять дом неубранным не стоит.
Женщинам окунать ноги в речку или озеро не разрешается, иначе вода затянет.
Что можно делать 8 июня
- Желательно много трудиться, чтобы счастья в жизни было побольше.
- Рекомендуется полить цветы, взрыхлить под ними грунт, убрать пожухшие листья и стебли.
- Нужно провести 8 июня в согласии и мире с близкими и родными.
- Следует навести порядок в доме и одеться в чистое, тогда и на душе спокойно будет.
Читайте также
94%
0.21 87.17
0.22
Нашли ошибку?