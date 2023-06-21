Летнее солнцестояние 21 июня: как встретить самый длинный день года

Летнее солнцестояние в 2023 году наступит в среду, 21 июня. День знаменует начало астрономического лета. А значит, через несколько недель установится самая жаркая погода. Как принято отмечать этот праздник, какие традиции с ним связаны и что нужно делать, рассказывает 5-tv.ru.

Что такое летнее солнцестояние

Летнее солнцестояние — это не только самый длинный день в году в Северном полушарии, но и самая короткая ночь. Несколько дней подряд полуденная высота Солнца почти не меняется, потому и продолжительность дня — тоже. В Южном же полушарии происходит обратное — самая продолжительная ночь в году. То есть пока россияне будут праздновать, условно говоря, вершину лета, австралийцам будет темно и прохладно.

Затем светило начнет обратное поступательное движение вниз по эклиптике. В Северном полушарии день начнет убывать, а ночь — прибавляться. В Южном полушарии — соответственно, наоборот.

Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом. В Северном полушарии оно длится с 21 июня по 23 сентября. В високосные годы эти даты сдвигаются на один день. В Южном полушарии астрономическое лето продолжается с 21 декабря по 20 марта.

День летнего солнцестояния в России в 2023

В разных регионах Российской Федерации долгота дня 21 июня будет отличаться. Чем севернее город, тем длиннее световой день ждет жителей. Так, за Северным полярным кругом солнце вообще не зайдет за горизонт. А в Москве оно появится в 03:44 утра и спрячется в 21:18. Продолжительность дня в итоге составит 17 часов 33 минуты.

В Северной столице световой день начнется в 03:35 и завершится в 22:25, а значит у петербуржцев светлыми будут целых 18 часов 50 минут. А у жителей Архангельска — аж 21 час 31 минута: взойдет небесное светило в 01:33, а исчезнет в 23:05.

В Краснодаре же самый длинный день в году продлится 15 часов 37 минут. Восход солнца там придется на 4:37 утра, а закат — на 20:14.

Когда повелось отмечать день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние считается одним из четырех важных древних праздников так называемого годового колеса и важной точкой годового цикла. Отмечать его повелось еще среди язычников и зороастрийцев, тогда он назывался Днем бога Хорса — одного из покровителей Солнца (другие — Купала, Коляда, Ярило, Овсень) в славянской мифологии. На Руси его прежде всего почтитали как управителя колесницы, которая везет по небу солнечный диск.

Предки верили, что Хорс дарует хлеборобам богатый урожай, потому воздавали ему хвалу, приносили в дар куличи, водили хороводы и устраивали пляски. А одной из главных традиций было скатывание с высокой горы горящего колеса, олицетворявшего небесное светило.

Другой же хозяин праздника на Руси — Купала, бог именно летнего солнца в славянском пантеоне богов. Также он олицетворял для славянских племен любовь и плодородие, его же считали покровителем вообще всех стихий — огня, воды, земли и воздуха. Люди верили, что в самый длинный день в году энергии всех четырех сил объединяются и открываются врата в потусторонний мир. Отсюда повелась традиция загадывать желания и совершать магические ритуалы.

Большинство обрядов было связано огнем. Костер разжигали в форме шалаша, устремленного в небеса клином. Считалось, что, чем выше прыжок через него, тем действеннее сила пламени — она оберегает от зла, болезней и прочих напастей. Также неотъемлемым атрибутом праздника был хоровод, который тоже олицетворял светило.

Не менее важной традицией было собирать цветки папоротника в лесах — предки верили, что распускается растение ровно в полночь и быстро закрывается, потому торопились его сорвать. Кому удавалось сделать это, тот считался счастливчиком. Ему пророчили богатую, долгую и интересную жизнь.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

После появления христианства, день летнего солнцестояния приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи,который крестил Иисуса в водах Иордана. А зимнего — к Рождеству Христову. Этим объясняется и новое наименование летнего праздника — Иван Купала (Иванов день), греки также называли святого «купатель» или «погружатель».

Вплоть до смены юлианского календаря на григорианский на Руси Иван Купала отмечался именно 24 июня. Впоследствии празднование перенеслось на 7 июля по новому стилю. Однако в некоторых странах по-прежнему принято устраивать народные гуляния в первый месяц лета.

Как и когда отмечают день летнего солнцестояния в разных странах

Этой традиции, к примеру, следует Финляндия. Там праздник считается государственным, он носит название Юханнус и отмечается в первую субботу между 20 и 26 июня. В этот день местные жители украшают дома и лодки ветками березы, ходят в сауну и жгут высокие костры.

Похожие традиции и в Норвегии, где праздник приходится на 23–24 июня и называется День святого Ханса. Люди разных возрастов повсеместно собираются вокруг костров, поют народны песни, прыгают через пламя, запускают плетенные венки и совершают различные обряды.

В Швеции огонь — тоже главный атрибут летнего солнцестояния наряду с походом в сауну и купаниями в водоемах. Как и в Финляндии, местные отмечают его в тот же временной промежуток — с 20 по 26 июня, но не в первую субботу, а в пятницу, которая официально является выходным днем. А в субботу и воскресенье празднества продолжаются.

На широкую ногу в Яанов (то есть Иванов) день гуляют и жители Эстонии. Самое сакральное время — ночь с 23 на 24 июня. Местные разжигают костры, устраивают вокруг них танцы, поют, плетут венки. И обязательно — ищут в лесу цветок папоротника. По преданию, распускается он только в Иванову ночь, и того, кому посчастливится найти его, ждет большое богатство и счастье.

Ежегодный парад летнего солнцестояния. Санта-Барбара, Калифорния, США. www.globallookpress.com / PJ Heller

А вот купание в реках и озерах у эстонцев не распространено. Зато в день летнего солнцестояния очень любят ходить в сауну и брать с собой банные веники. Местные верят, что если их заготовить до 24 июня, они будут обладать целебной силой.

В Латвии день летнего солнцестояния — это Лиго, а предшествующий ему — Зеленый день. Отмечают их 23 и 24 июня, причем оба дня в государстве — нерабочие. Название праздника исходит от припева песни «Лиго», что в переводе с латышского означает возглас ликования и восклицания.

На Лиго местные традиционно выезжают на природу, разводят костры, поют песни с припевом «лиго-лиго», а также плетут венки из дуба и полевых цветов. Венок при этом принято дарить мужской половине населения с именем Янис. Ходить в украшении полагается всю ночь, а после его нужно повесить дома на стену до следующего праздника летнего солнцестояния.

Характерны для этого праздника особые напитки и угощения. Так, во многих усадьбах варят пиво и готовят сыр с тмином, у которого достаточно резкий вкус и сильный запах. И как у эстонских соседей обязательна традиция поиска цветка папоротника. В Латвии он символизирует не столько удачу, сколько любовь.

Как отмечают летнее солнцестояние в России

В России же с переходом на григорианский календарь самый длинный день в году, по сути, остался без праздничных ритуалов. Разве что давним традициям и обычаям следуют жители отлельных территорий страны. Например, Якутии. Праздник там носит название Ысыах, что дословно переводится как изобилие. Чаще все народные гуляния приходятся на 21 июня. Однако в последнее время дата стала плавающей — с 10 по 25 июня, она определяется в зависимости от ситуации в различных улусах (районах республики): учитываются выходные и рабочие дни и местные предпочтения.

Празднование традиционного якутского праздника «Ысыах Туймаады». © РИА Новости / Александр Кряжев

Традиция празднования Ысыах прочно связана с эпосом народа Саха Олонхо. В честь него иногда так и называют торжества в некоторых улусах. Важная составляющая действа — хоровод Осуохай. В него встают сотни людей и медленно танцуют, переминаясь с ноги на ногу, и ускоряются лишь во время припева. Весь процесс длится несколько часов под руководством ведущего — осуохайдьыта, в его обязанности входит исполнение песен и возданяние хвалы, посвященных окружающей реальности. Считается, что каждый, кто входит в круг, заряжается энергией на целый год.

В центре праздничного круга принято устанавливать коновязь или по-другому ее называют сэргэ. Делается это неспроста: якуты верят, что боги приезжают на землю на своих необыкновенным огненных конях.

А в Хакасии свои традиции празднования. Там праздник называют Днем большого солнца (или Кюн Пазы). Масштабные народные гуляния проводятся в Бейском районе в музее под открытым небом «Усть-Сос». Важная часть программы — почитание духов местности шаманами. Считается, что после обряда люди заряжаются энергией света, добра и жизни.

Также во время праздника для гостей устраивают мастер-классы по приготовлению национальных блюд и народному ремеслу и экскурсию по горе Хызыл Хаяю.

Традиции и приметы летнего солнцестояния

Летнему солнцестоянию с древних времен придавали особое значение. К примеру, точка, в которой солнце начинало подниматься в самый длинный день, была ориентиром при строительстве религиозных сооружений.

Кроме того, в народе с этим днем связывали множество примет — от дурных до самых хороших. Так, безоблачное небо в этот день предвещало урожайный год и хорошую погоду на протяжении всего лета. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Отсутствие светила, напротив, считалось предвестником неурожая. Если в праздничную ночь небо было усыпано звездами, люди ждали, что и грибов в лесу осенью будет пруд пруди.

И, конечно, важная часть жизни во все времена — любовь. Девушки связывали со днем летнего солнцестояния большие надежды на перемены на личном фронте. В этот праздник юные дамы плели венки из полевых цветов, пускали их по реке и верили, что они обязательно доплывут до будущих избранников.

Встретить суженого будущие невесты надеялись и во время обряда купаний. Считалось, что если мужчина облил девушку водой, скорой свадьбы молодым людям не миновать.

Что нужно сделать в день летнего солнцестояния

Предки верили, что день солнцестояния несет в себе особую магию, и некоторые обряды помогают защититься от темных сил, а какие-то — встретить любовь и даже вернуть молодость.

Так, по поверьям славян, утром нужно собрать росу и выпить ее натощак. Считалось, что это поможет укрепить жизненные силы, уверенность в себе и найти гармонию с окружающим миром.

Родом из древности и обычай собирать лекарственные травы в лесу. Из них следует сделать веник и повесить в доме на видном месте, чтобы отпугивать болезни и невзгоды. А крапиву в качестве мощного оберега кладут прямо на порог дома.

Более того, есть давняя традиция загадывать 21 июня самое заветное желание. Но делать это, по преданию древних славян, нужно только на рассвете. Только так есть надежда на то, что оно непременно сбудется.

Другим обычаем, сохранившимся со времен предков, являются водные процедуры. Необходимо набрать горячую ванну с добавлением соли или трав, зажечь свечи и представить, как тело очищается от негативной энергии.

Каким будет день летнего солнцестояния в 2023 по прогнозам астрологов

Мощным с энергетической точки зрения считается день летнего солнцестояния и по мнению астрологов. Так, 21 июня солнце входит в знак зодиака Рак и происходит соединение Луны с Юпитером. А значит, придет время для принятия важных решений и позитивных перемен.

Большое внимание в этот день следует уделить близким, поблагодарить их за их поддержку и любовь. Можно выбраться вместе с родными и друзьями на природу. Это позволит зарядиться положительной энергией на целый год. Если график не позволяет совершить подобную вылазку, рекомендуется просто вечером прогуляться по парку.

Кстати, астрологи тоже рекомендуют загадывать заветное желание именно 21 июня. Однако получить задуманное удастся только, если душа свободна от негатива. А вот ссориться и злиться в день летнего солнцестояния ни в коем случае нельзя.