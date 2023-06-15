Вьюн Зеленый: какой обряд 15 июня поможет привлечь любовь

Церковь чтит 15 июня память патриарха Никифора Константинопольского. В народе это праздник Зеленого Вьюна.

15 июня — Вьюн Зеленый или Никифор Дубодер

В народе святого прозвали Никифором Дубодером. Считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.

Кроме того, сегодня по народному календарю день Зеленого Вьюна. 15 июня на Руси люди с утра собирались толпой и ходили по улицам, распевая песни. Их посвящали новобрачным, которые женились в этом году. Детей было принято одаривать сладостями или монетками.

Девушкам полагалось плести венки, чтобы женихи вокруг вились, и носить их целый день. Сплетенный венок хранили до зимы — считалось, что до этого времени девушка должна непременно выйти замуж.

Вечером молодежь собиралась на игрища. Девушки водили хороводы и плели венки из вьюна на счастье, на любовь. Считалось, что таким образом они плели мыслями свое будущее.

Что нельзя делать на Вьюна Зеленого

Противопоказаны ссоры. Если это все же произошло, стоит незамедлительно извиниться, иначе этот конфликт будет длиться долго, порождая у обеих сторон недовольство и обиды.

Не стоит ходить на кладбище — считается, что там можно повстречать темные силы, которые могут утащить к себе, пишет utro.ru.

Нельзя 15 июня купаться в открытых водоемах — предки опасались русалок, которые могут утащить на дно того, кто ослушается запрета.

Что можно делать 15 июня

Считается, что на человека может снизойти откровение, либо в нем происходит пробуждение огромной силы, по крайне мере у мужчин. Поэтому для влюбленных женщин пришло время использовать момент трансформации сексуальной мощи своего партнера, но исключительно в благих целях.

В любом случае все действия должны быть настроены на позитивный лад. Желательно также устроить себе тяжелую физическую нагрузку или окунуться с головой в работу.

Разрешена только влажная уборка, чтобы вместе с сором и пылью не вымести из дома счастье и благополучие.

Житие Никифора Константинопольского

Христиане вспоминают святого Никифора — патриарха Константинопольского.

Святитель Никифор родился в Константинополе во второй половине VIII века. Его отец пострадал за веру, мать попала в изгнание и в конце жизни приняла иночество.

При императоре Льве IV Никифор получил звание царского советника, а при Константине Великом представлял правителя на Никейском VII Вселенском соборе.

Однако вскоре он оставил службу и поселился в уединении. Никифор построил близ Босфора церковь, основал монастырь и вел строгую иноческую жизнь еще до принятия иноческого пострига.

В 806 году на Пасху святителя избрали патриархом Константинопольским. Он активно боролся с ересью и защищал иконопоклонение, за что впал в немилость и был сослан сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет патриарх Никифор скончался в изгнании.

Его мощи оказались нетленными, и в настоящее время хранятся на священной горе Афон в Греции.

Приметы и суеверия на 15 июня