Дорофеев день: как 18 июня собрать сон-траву

18 июня православная церковь чтит память преподобного аввы Дорофея.

Житие аввы Дорофея

Святой Дорофей был учеником Иоанна Пророка в палестинском монастыре аввы Серида в VI веке. С юных лет посвятил себя иночеству.

Одним из первых послушаний преподобного было встречать и устраивать приходивших в обитель богомольцев. Ему приходилось беседовать с людьми разного положения, которых одолевали разные проблемы и искушения. На средства одного брата Дорофей выстроил больницу, в которой сам прислуживал.

Чтобы бороться со сном, преподобный Дорофей упросил одного брата будить его к службе, а другого не позволять дремать во время бдения.

В течение десяти лет преподобный Дорофей был келейником у преподобного Иоанна Пророка. Беспокоясь, что он не исполнит заповедь Спасителя о том, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное, авва Дорофей открыл этот помысл старцу, но тот успокоил его.

Кроме отцов обители аввы Серида Дорофей посещал и слушал наставления и других современных ему великих подвижников, в том числе и преподобного аввы Зосимы.

После кончины Иоанна Пророка, Дорофей оставил монастырь аввы Серида и основал другую обитель.

Преподобному авве Дорофею принадлежат двадцать одно поучение, несколько посланий, восемьдесят семь вопросов с записанными ответами преподобных Варсонуфия Великого и Иоанна Пророка. В рукописях известны также тридцать слов о подвижничестве и запись наставлений преподобного аввы Зосимы.

Творения аввы Дорофея исполнены глубокой духовной мудрости, отличаются ясным, отточенным стилем, простотой и доступностью изложения. Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова.

Творения аввы Дорофея находились во всех монастырских библиотеках и непрестанно переписывались. На Руси книга аввы Дорофея душеполезных поучений и ответов была одной из самых распространенных.

18 июня — Дорофеев день

С 18 июня начинаются самые короткие ночи в году — воробьиные.

В народе верили, что на Дорофея расцветает загадочная сон-трава, пишет utro.ru. Цветет это загадочное растение ночью желтыми, голубыми и бирюзовыми цветочками. Сон-трава навевает сон и предсказывает спящим их судьбу. Счастье представляется во сне молодой девушкой или добрым молодцем, беда — старухой с клюкой, настоящей бабой-ягой. Существовала поговорка: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».

Несмотря на всю красоту сон-травы и ее чудодейственные свойства, ее нельзя ни увидеть, ни тем более сорвать просто так — надо знать специальные заговоры. Узнают ее, опуская в холодную ключевую воду: если вынуть ее в полнолуние, то она непременно затрепещет.

Сон-траву носили как оберег, а при строительстве дома закладывали в фундамент.

С сон-травой были связаны и другие поверья. Люди считали, что нечистая сила обходит ее за 12 верст. Поэтому в старинном травнике говорилось: «Кто носит сон-траву при себе, от того дьявол бежит; в доме ее иметь — добро наживать; а хоромы строить — под угол класть, спокойно жить».

Были и погодные приметы. Если в Дорофеев день погода теплая и ясная, то будет урожай отличного зерна. Сильные росы — к богатому урожаю, а туман над водой — к урожаю грибов. А если утром трава на Дорофея пахнет сильнее обычного, то быть дождю.

Что можно делать 18 июня

Благоприятный день для ухода за хозяйством, уборки жилья, домашних хлопот.

Желательно запомнить сновидения. По народным поверьям, в Дорофеев день они вещие.

Хозяйки на Дорофея высаживали огурцы. А чтобы осенью собрать хороший урожай, брали старый лапоть, волокли ногой в огород и забрасывали в грядку, приговаривая: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись».

Также считалось, что если утром на Дорофея выполоть все сорняки, то они больше не вырастут. Такая же примета существовала и в отношении волос на теле.

Что нельзя делать в Дорофеев день

Нельзя рассказывать о том, что приснилось ночью. Особенно, если сон был плохим или страшным.

Стоит воздержаться от ночных прогулок. В народе верили, что гулять в Дорофееву ночь, значит, приближать болезнь.

Нежелательно заводить новые знакомства и беседовать с незнакомцами. Предки верили, что это к беде.

Народные приметы на 18 июня