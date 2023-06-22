Кирилл Солнцеворот: что можно и нельзя делать 22 июня
На Кирилла Солнцеворота отправлялись в лес за первой поспевшей земляникой
Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com; Justus de Cuveland, Lilly, Angela to Roxel, imagebroker/Ulrich Niehoff,
Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.
Житие Кирилла Александрийского
Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский жил в IV веке и происходил из знатной и благочестивой христианской семьи. В юности Кирилл поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил посвятил его в сан диакона, причислил к клиру и, видя его одаренность, поручил произносить проповеди.
По смерти Феофила Кирилл единодушно был избран на патриарший престол Александрийской церкви. В течение 32 лет он старательно боролся против еретиков и защищать веру. Нажив себе врагов, Кирилл Александрийский оказался по велению императора ненадолго заключен в тюрьму.
Скончался Кирилл в 444 году, оставив много произведений, в том числе Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.
Житие Кирилла Белоозерского
Согласно преданию, святой Кирилл родился в Москве у благочестивых родителей, но довольно рано остался сиротой и жил у своего родственника, боярина Тимофея Вельяминова, который был окольничим при дворе великого князя Димитрия Донского.
По просьбе преподобного Стефана Махрищского боярин отпустил Косму в Симонов монастырь, где он и принял постриг от святого Феодора с именем Кирилл. В монастыре и произошло знакомство инока Кирилла с преподобным Сергием, который там неоднократно беседовал с ним.
В 1388 Кирилл стал архимандритом, однако вскоре он оставил настоятельство и затворился в келье. По преданию преподобный слышал голос Божьей Матери, которая велела ему пойти на Беоозеро. Найдя там пещеру, он продолжил молитвенный подвиг.
В 1397-м был заложен монастырь Пречистой Богородицы, известного далее как Кирилло-Белозерский. Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Преподобный Кирилл много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям и своим ученикам. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.
22 июня — Кирилл Солнцеворот
Поскольку день поминовения Кирилла следует за днем летнего солнцестояния, к имени святого прибавляют Солнцеворот.
В день святого Кирилла лето вступало в свой расцвет, наступал самый длинный день в году. Люди верили, что 22 июня солнце отдает всю свою силу земле и растениям: «С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре».
Крестьяне высаживали позднюю рассаду. Также начинала поспевать земляника. Считалось, что с этого дня количество комаров идет на убыль.
Что можно делать 22 июня
Желательно на Кирилла Солнцеворота встретить рассвет и постоять под первыми солнечными лучами.
День подходит для того, чтобы избавиться от вредных привычек и очиститься от всего ненужного.
Что нельзя делать 22 июня
Предки верили, что на Кирилла запрещено скандалить и сквернословить, грустить и предаваться унынию. Нельзя одеваться в черное, чтобы не стереть краски из своей жизни. Запрещается ходить в лес — можно навлечь на себя беду.
Также не стоит оставлять на кухне немытую посуду.
Приметы на 22 июня
- Хороший урожай ягод — к холодной и долгой зиме;
- Ласточки и стрижи низко летают — быть дождю;
- На Кирилла Солнцеворота с раннего утра слышны раскаты грома — такая погода продержится долго.
- Солнечно и почти не видно муравьев — скоро пойдут осадки.
- Вороны часто кричат — похолодает.
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