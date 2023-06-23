Тимофеев день: какие знамения важно не проглядеть 23 июня

В православном календаре 23 июня — день памяти епископа Тимофея.

Житие священномученика Тимофея

Тимофей жил в IV веке и был епископом в Пруссе, где обращал к христианской вере множество язычников. За чистоту и святость жизни он получил дар чудотворения.

По приказу императора Юлиана Отступника проповедника схватили и заключили в темницу. Однако и там епископ продолжил распространять веру среди заключенных. Разгневанный правитель, узнав об этом, приказал обезглавить Тимофея. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь.

23 июня — Знамение Тимофея

В народе святого Тимофея почитали, что 23 июня случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое — но тем важнее они были, ведь человек успевал заранее подготовиться к неприятным событиям.

В народе говорили: «Тимофеевские знамения грозой грозят», — и счастливым называли то село, где ни одному человеку ничего не привиделось 23 июня.

Существовал даже целый список знамений на Тимофея:

По гумну вереницами бегают мыши — наступит голодный год.

По полям утром бродят стаи волков — к падежу скота.

Вороны стаей летят из-за леса — будет повальный мор людей.

Мать Сыра Земля стонет — к пожару.

Увидеть в небе огненного змея — к войне.

Что нельзя делать 23 июня

В этот день считалось, что нельзя сидеть в одиночестве. Это могло навлечь беду. Хорошо собирать гостей в доме. Кроме того, лучше, чтоб число человек за столом было четным.

Проявлять жадность в Тимофеев день считалось очень дурным знаком — это могло обернуться против того, кто пожалел что-то для ближнего.

Нельзя 23 июня заглядывать в чужие окна — так можно навлечь на себя ответ за ошибки других людей.

Не стоит брать зеркало в руки — темные силы в это время особенно влиятельны.

Нельзя в этот день смотреть на радугу — год будет голодным для посмотревшего.

Народные приметы на Знамение Тимофея