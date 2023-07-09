Тихвинская икона Божией Матери: в чем помогает и какие чудеса творит

Согласно православному календарю, 9 июля традиционно отмечается праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Издревле этот день считался благостным, а также сулил много приятных сюрпризов. Однако при этом важно следовать многовековым традициям, в противном случае — «нарушителю» воздастся по заслугам.

Тихвинская икона Божией Матери

По преданию, икона была написана самим апостолом и евангелистом Лукой. Первые летописные упоминания о святыне датируются V веком: тогда образ Богородицы переправили из Иерусалима в Константинополь, где она и пробыла до 1383 года.

По непонятным причинам ровно за 70 лет до взятия города турками икона исчезла из местного храма и внезапно явилась людям в воздухе над водами Ладожского озера, расположенного в Ленинградской области. Затем — началось ее длительное путешествие по России.

Раз от раза люди наблюдали чудесное явление лика Богородицы в разных регионах. На каждом из этих мест впоследствии возводились храмы. Остановилась святыня лишь возле города Тихвин, где в ее честь построили деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы. Ныне здесь располагается действующий мужской монастырь.

Святой образ после закрытия Успенского монастыря в 1920 году поместили в местный краеведческий музей. Затем его вывезли в Чикаго, где он на протяжении десятилетий хранился в Свято-Троицком соборе. Торжественное возвращение образа в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь произошло в 2004-м.

В чем помогает Тихвинская икона и о чем ей молятся

Издревле считалось, что Тихвинская икона Божьей Матери помогает потерявшим свой путь, скорбящим и тяжело болеющим людям. По многочисленным свидетельствам Тихвинская икона исцеляет болезней и приносит спокойствие тем, чей разум находится в смятении. Перед образом молятся об исцелении от сердечно-сосудистых, неврологических, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и от глазных болезней.

Также Тихвинская икона считается покровительницей детей — через нее верующие просят благополучия и здоровья для них. По поверью, эта святыня помогает и женщинам, которые долгие годы безуспешно пытаются завести ребенка.

Считается, что приходить с молитвой к иконе можно в любой храм, где есть список этого образа. В случае если верующие хотят разместить икону дома, ее принято вешать в чистой и тихой комнате, где есть возможность уединиться.

Чудеса Тихвинской иконы

Тихвинская икона Божией Матери прославилась неисчислимыми чудотворениями.

В 1613–1614 годах, когда к городу Тихвин приближалось шведское войско, иноки Богородичного Успенского монастыря решили бежать из обители вместе с чудотворной иконой, но не смогли сдвинуть ее с места. Поняв, что им следует остаться, монахи успешно отразили атаки противника, несмотря на свою немногочисленность.

Тогда послушнику Мартиниану явилась Богоматерь, ведомая Варлаамом Хутынским, Зосимой Соловецким и Николаем Угодником. «Скажи воеводам и всем людям», — сказал Чудотворец, — «Пресвятая Богородица, общая молебница о роде христианском умолила Сына Своего, Христа Бога нашего, избавить вас от врагов, и вы узрите милость Божию и победу». Духовное затмение поразило шведов, обратившихся в бегство после того, как им показалось, что их окружает несметное войско.

Существуют разные свидетельства о выздоровлении больных после молитвы перед иконой и прозрении незрячих. Так, в Петербурге от тяжелой болезни ног во время молебна исцелилась купчиха Молчанова. Также исцелилась Екатерина Левестам, страдавшая сосудистыми спазмами, мигренями, судорогами и частичным параличом.

По словам православного публициста Сергея Фомина, в 1941 году именно чудотворный список Тихвинской иконы спас Москву от немцев. Чудотворная икона Богоматери была на самолете обнесена кругом Москвы. А 9 декабря после первого успешного контрнаступления, предшествовавшего московскому, был освобожден Тихвин.

Список Тихвинской иконы Божией матери в Кресто-Воздвиженском храме в латвийком городе Зилупе считается чудотворным и помогает в рождении детей. На 2018 год зафиксировано 17 случаев чудесного исцеления от бесплодия благодаря молитве у этой иконы.

Как правильно молиться Тихвинской иконе

Перед образом молятся об избавлении от телесных и душевных болезней.

«Мы обращаемся не к иконе, мы обращаемся к Богородице, к тому образу, что изображен на иконе. Мы не поклоняемся доске с красками, а молитва может быть разной», — уточнил священник Сергей Кубышкин.

По его словам, молиться можно как дома, так и в храме. Кроме обычных молитв, принято читать акафист в честь Тихвинской Божьей Матери. Обращаться к Богородице можно в любой день, необязательно именно 9 июля.

В православии Богородица традиционно ассоциируется с синим и голубым цветами, поэтому у посвященных Божьей Матери храмов обычно голубые купола. 9 июля многие верующие несут в церковь синие и белые цветы, но важно не это, а искреннее желание и истинная вера.

«Главное, чтобы за этим приношением скрывалась горячая молитва», — заметил священник.

Что можно делать в праздник Тихвинской иконы

Согласно традициям, июля важно начать с молитвы Богородице, а завершить — праздничным ужином с зажженными свечами. Считается, что пламя привлечет в дом счастье и благополучие.

9 июля также важно завершить все начатые ранее дела. А если речь зайдет о новых проектах — можно смело подписывать контракты и договоры: удача будет на вашей стороне.

В праздник Тихвинской иконы важно быть максимально терпеливым, проявлять заботу об окружающих. Предки верили: за совершенные блага людям воздастся втройне.

По поверьям, 9 июля девушкам следует обязательно умыться росой, чтобы на долгие годы оставаться юной и прекрасной.

Беременным женщинам советовали сорвать лист земляники и носить в кармане до самых родов, чтобы они прошли легко и спокойно.

Что запрещено делать 9 июля

В праздник Тихвинской иконы Божьей Матери строго-настрого запрещено скандалить и выяснять отношения. Тот, кто нарушит правило, будет обречен на бесконечные несчастья.

К этому дню повсеместно созревают ягоды. При этом собирать их можно, а употреблять — нет. Это правило, в первую очередь, необходимо соблюдать женщинам. В противном случае — она рискует навсегда остаться бездетной.

Тяжело трудиться в этот праздник также не стоит. Лучше — хорошенько отдохнуть в окружении родных и близких людей, а также заняться мелкими хлопотами по хозяйству.

Приметы на 9 июля