Собор 12 апостолов: почему 13 июля обмениваются крашеными желтыми яйцами
День двенадцати апостолов, который отмечается 13 июля, овеян массой традиций и примет.
Фото: www.globallookpress.com / Julian Kumar / GODONG
13 июля православная церковь отмечает Собор славных и всехвальных 12 апостолов.
Этот праздник отмечается на следующий день после поминовения первоверховных апостолов Петра и Павла.
Собор 12 апостолов
Праздник посвящен избранным ученикам Иисуса Христа: Петру, Андрею Первозванному, Иакову Заведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту и Матфию (вместо Иуды Искариота).
Первые упоминания об этом празднике встречаются в IV веке. Как следует из Евангелий, после воскрешения Христа на 12 учеников снизошел Святой Дух. Апостолы сразу смогли говорить на разных языках, чтобы проповедовать христианство в других странах, а также творить чудеса.
Все они претерпели множество бед и приняли мученическую смерть, за исключением Иоанна Богослова.
Народные традиции 13 июля
В народном календаре 13 июля связан с пиком летней жары. По этому поводу крестьяне по-особому наряжались и шли на покос. А после работ устраивали народные гуляния и чествовали разгар лета до поздней ночи.
В некоторых губерниях полагалось делать из соломы чучело, облачать его в сарафан и украшать бусами, лентами и полевыми цветами. Эту куклу с песнями носили по деревне, потом раздевали и бросали в реку.
Также было принято красить яйца, причем только в желтый цвет, и обмениваться ими друг с другом. Хозяйки 13 июля готовили с применением яиц разные блюда, в том числе пироги и разные виды яичницы.
Что можно делать 13 июля
В христианский праздник принято молиться 12 святым апостолам. Делать это можно как в храме, так и дома.
13 июля желательно попросить у других прощения, примириться с недоброжелателями и забыть все обиды. А когда потребуется — оказать помощь, и не только близким.
Что нельзя делать 13 июля на Собор апостолов
Издавна на Собор 12 апостолов запрещается стричь волосы. Поверье гласит, что в противном случае можно укоротить себе судьбу. Поэтому поход к парикмахеру лучше отложить на другую дату.
Не следует употреблять алкоголь. Лучше вообще отказаться от любых напитков, кроме воды. Желательно избегать шумных компаний. Рекомендуется остаться дома и посвятить время духовному очищению.
13 июля нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь несчастья. Не следует и увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.
Приметы на 13 июля
- Кукушка кукует после Петра и Павла — лето выдастся долгим и жарким;
- Много росы поутру — к солнечной погоде;
- В небе облака желтого цвета — жди грозы.
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