К каким зубным врачам нельзя ходить

Некомпетентные специалисты могут оставить зазоры, которые приведут к неизлечимым последствиям, рассказал эксперт.

Качественное лечение зубов будет эффективным только в случае, если его осуществляет грамотный специалист. Как выбрать лечащего врача, и чем опасно лечиться у сомнительного доктора, рассказала в беседе с 5-tv.ru стоматолог Ирина Рублева.

Чем опасно лечиться у непроверенного стоматолога

Посещение непроверенного доктора очень опасно в том числе потому, что неизвестно, по каким технологиям работает врач. Например, молодые специалисты часто экспериментируют. К сожалению, в подобном случае это заканчивается плачевно.

Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Молодые доктора используют, как правило, современные технологии при лечении пациентов. Однако некомпетентные специалисты, которые предпочитают использовать инновационные инструменты не по назначению, могут лишь нанести вред. В результате появятся осложнения имеющихся болезней.

Как избежать лечения у некомпетентных стоматологов

В социальных сетях врачи часто публикуют чужие фотографии, предупреждает стоматолог. И когда пациенты выбирают лечащего врача по картинке, то с большой вероятностью рискуют нарваться на дилетанта или некомпетентного врача. За идеальными изображениями могут скрываться воспаление десен или потеря зуба.

«По картинке вы не сможете понять, если вы не профессионал, хорошая это работа или нет. Потому что под этой работой, которая снаружи белая и красивая, может быть множество зазоров, которые приведут и к воспалению десны и к дальнейшей потере зуба», — предупредила стоматолог.

Как найти хорошего стоматолога

Специалист советует смотреть отзывы о докторе и клинике, которую вы собираетесь посетить. Обратите внимание на то, как долго работает медицинское учреждение, на стаж работы врачей. Также важно знать, какие технологии использует специалист при приеме пациентов, где и как он учился, какие семинары посещает, с какими материалами работает.

«Я считаю, что золотой возраст стоматолога — от 25 до 50 лет, когда он уже чему-то научился», — отметила Ирина Рублева.

Специалист подмечает, что к чересчур пожилым врачам обращаться нужно с осторожностью. Специалисты с многолетним опытом могут испытывать проблемы со зрением, спиной или суставами, предупреждает стоматолог. Поэтому им приходится труднее проводить микроманипуляции внутри ротовой полости пациента.