Прокопий Жнец или Зажинки: почему 21 июля опасно купаться

21 июля чтит память великомученика Прокопия, а также празднует обретение Казанской иконы Божией Матери.

Великомученик Прокопий

Прокопий, до крещения именовавшийся Неанием, родился в Иерусалиме, в знатной римской семье. Отец его, бывший христианином, рано умер, и Неания воспитала мать-язычница. Согласно житию святого, Неаний легко схватывал новые знания. Мать дала ему хорошее светское образование и, видя способности сына, захотела отдать его на императорскую службу.

Вместе с ним она отправилась в Антиохию, где в то время пребывал император Диоклетиан. Правителю приглянулся Неаний, и вскоре он сделал военную карьеру. В 303 году за заслуги император поставил его проконсулом в Александрию и поручил преследовать местных христиан.

Мужчина отправился к месту назначения, однако возле сирийского города Апамея ему было видение — он узрел Иисуса Христа, который возвестил: «Неаний, и ты идешь на Меня?» Опешивший воин спросил: «Кто Ты, Господи? Я не могу Тебя узнать!» И ему был ответ: «Я — распятый Иисус, Сын Божий». Согласно житию, Христос беседовал с Неанием и отвечал на его вопросы. А после случившегося мужчина обратился в христианство и положил себе целью бороться с язычниками.

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Вскоре о деяниях сына узнала его мать. Будучи язычницей, она донесла о нем Диоклетиану. Сменившего веру проконсула вызвали к прокуратору Иудеи Иусту и вручили послание императора, но он разорвал его, потому что в нем был не только приказ обратить неверного любыми способами к языческим богам, но и хула на Иисуса Христа. Такой поступок считался преступлением и оскорблял императора. Мужчину схватили и отправили в Кесарию Палестинскую, где ранее томился сам апостол Павел.

После прилюдных истязаний святого бросили в темницу. Ночью к нему снова явился Христос вместе с ангелами, исцелил от ужасных ран и крестил страдальца под именем Прокопий со словами: «Мужайся и крепись, ибо ты совершишь великие дела и приведешь к Отцу Моему большое стадо».

После Прокопий еще не раз подвергался жестоким пыткам, во время которых неустанно молился, и его сила обратила в христианство многих людей, в том числе стражников и его мать: она встала в ряды исповедниц и была предана мученической казни, как и многие другие христиане, видевший страдания Прокопия, и вдохновленные им открыто исповедовать свою веру.

Наконец прокуратор решил, что пытки бесполезны и даже опасны для императора, потому что чем дольше прилюдно истязали Прокопия, тем больше людей уверовали в Христа, и приговорил святого великомученика к отсечению головы. Перед кончиной Прокопий молился о людях, пребывающих в беде, о больных, сиротах и вдовах, и о том, чтобы распространялась христианская вера, и просил послать благодать тем, кто будет почитать его память. Он услышал глас Божий, который возвестил, что его просьбы исполнятся, и без страха принял казнь. Ночью христиане взяли многострадальное тело и предали земле.

Прокопию Кессарийскому молятся о ниспослании душевной и телесной милости, укреплении духа, об избавлении от болезней и бед.

21 июля — Прокопий Жнец или Жатвенник

На Руси Прокопия часто называли Жнецом или Жатвенником, так как со дня его поминовения — 21 июля — крестьяне начинали жать рожь. Сам праздник также именовали Прокопы летние или Зажинки.

Крестьяне брали на поле с собой припасы, все вместе сжинали «бабку» — девять снопов, а после прямо на ниве садились за трапезу. Самый первый сноп повязывали рушником и хранили до Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) в переднем углу избы. А на Покров скармливали его скотине. Считалось, что если так не сделать, то животные не станут есть корм, заготовленный на зиму.

По традиции 21 июля в старину делали первый «зажин» ржи: чтобы жатва была обильной, жница нажимала на первый сноп и говорила: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!» По осени этим первым снопом выгоняли из дома вредных насекомых, приговаривая: «Первый сноп в дом, а клопы и тараканы — вон!», «Мухи, гады, вон! Идет хозяин в дом!».

Также в народе говорят, что со дня Прокопия начинает поспевать черника. Предки верили, что эта ягода обладает целебными свойствами. Это, к слову, подтверждает и современная медицина. Специалисты говорят, что наибольшую пользу черника приносит зрению. Кроме того, ее часто используют при болезнях пищеварения, цинге, ревматизме и подагре. Поэтому в день Прокопия было принято благодарить Землю-матушку за дары природы, а потому проводились различные ритуалы для сохранения плодородия земли.

Что можно делать 21 июля

На Прокопия Жнеца старались как следует поработать, чтобы получить наилучший результат за труды. Например, стоит провести уборку в доме, что-нибудь зашить, залатать, постирать или погладить вещи.

Приветствуется работа на земле — пересадить или подрыхлить растения, навести порядок в огороде.

Еще в этот день было принято гадать, читать заговоры на хорошую работу, от боли в спине и от укусов насекомых.

Что нельзя делать на Прокопия Жнеца

На Прокопия, по народным поверьям, нельзя купаться в открытых водоемах, даже несмотря на летний зной. Плескающиеся в воде могут разозлить водяного, который может утопить отдыхающего. Об этом свидетельствует пословица: «Кто купается в Прокопьев день — тот тревожит водяного».

Также в день великомученика Прокопия нельзя ссориться, плакать и грустить — иначе весь негатив может вернуться к человеку.

Нельзя лениться и отлынивать от работы.

Народные приметы на 21 июля