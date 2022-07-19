Жаркие деньки продолжают свое победоносное шествие. В такую погоду каждое движение в тягость, а любой включенный в доме дополнительный прибор сразу поднимает температуру. Не хочется не только готовить, но и есть. Настала пора холодных супов.

Максим Гринкевич

Мы с вами уже готовили летние блюда. Были у нас и несколько видов окрошки, и испанский сальморехо, и ботвинья, и турецкий чечевичный суп. Пришло время обратиться к белорусской кухне с ее холодником. Хотя правильнее назвать эту кухню «добелорусской». Блюдо ведет свою историю еще со времен Литовского княжества. Своим его считают и белорусы, и литовцы, и даже поляки. У кого-то он называется холодник, у других — литовский борщ или холодный свекольник. Дело не в названиях, а в отличном варианте освежающего блюда в летнюю жару. При этом этот суп очень легко готовится.

Что нам понадобится:

Свекла — 2 шт. (мелкие);

Яйца — 5 шт.;

Огурцы — 500 г;

Лук зеленый;

Укроп;

Сметана — 200 г;

Минеральная вода — 1,5 л;

Лимонный сок

Черный перец;

Соль.

Шаг 1: Отвариваем свеклу Традиционно холодник готовится из молодой свеклы, которая очень нежная. Да и варить ее надо меньше. Вымоем хорошенько свеклу и отправим в кастрюлю отвариваться. В принципе, можно запечь и в фольге, если вам нравится. Однако нагревать духовку я не рискнул. Варка у меня заняла около часа, но точное время зависит от размера корнеплода. Важно сварить свеклу до мягкости, ведь больше мы ее обрабатывать не будем. И да, если в воду добавить немного столового уксуса, то овощ сохранит свой рубиновый цвет.

Шаг 2: Добавляем зелень Пока отваривается свекла, можно сделать небольшую заготовку. Берем на глаз зеленого лука и укропа, сколько вам нравится. Мелко нарезаем и отправляем в кастрюлю, где будет готовиться холодник. К зелени добавляем пару чайных ложек соли и хорошенько растираем, чтобы появился сок. Это добавит супу дополнительного вкуса. В принципе, по примеру окрошки, можно растереть с зеленью и солью еще яичный желток. Это известная технология, но я, в угоду красоте, оставил забавы с яйцом напоследок.

Шаг 3: Чистим огурцы Сначала нужно отварить яйца. Если вы хотите нарубить их мелко и добавить сразу в суп, то варите вкрутую. Или можно порционно добавлять половинку яйца в каждую тарелку, тогда лучше сварить «в мешочек». Перетертую с солью зелень можно пока оставить, чтобы набралась вкуса, а мы перейдем к огурцам. Чистим у них кожуру и мелко нарезаем. Отправляем огурцы в кастрюлю с зеленью. Если хотите, то вот именно сейчас можно нарубить и добавить яйца. Я, в свою очпередь, не стал.

Шаг 4: Натираем свеклу Последний и самый важный компонент — это, конечно, свекла, которая уже сварилась. Чистим ее и натираем на крупной терке туда же, в кастрюлю. Основа для холодника практически готова.

Шаг 5: Делаем заправку Раньше заправкой служил свекольный квас. Можно и хлебный, суп должен быть кисловатым. Также используют кефир или взбитую с водой простоквашу. Но проще смешать газированную воду и сметану. Можно просто заправить суп минералкой, а сметану добавлять в каждую тарелку отдельно или сразу все в кастрюлю. Второй вариант даст неповторимый розовый цвет блюда. Сначала наливаем минеральную воду, потом сметану. Все перемешиваем, пробуем на соль и перец. Для кислоты используем лимонный сок. Потом холоднику нужно настояться хотя бы час в холодильнике.

Шаг 6: Подаем блюдо на стол При подаче я в каждую тарелку добавил половинки яйца, сваренного «в мешочек», как и говорил. Так, по моему мнению, красивее! Существует вариант подачи такого холодника с горячим отварным картофелем. Для сытности это хорошо, но не вижу особого смысла есть холодный суп с горячим картофелем. Но тут уж решайте сами. Сварить картошку может каждый.

На вкус это прекрасно: кислота лимонного сока и сметаны, сладость свеклы, пикантность зеленого лука, приятная текстура яйца. После такой еды полуденный зной уже не будет вас так сильно тревожить. Попробуйте, и вы полюбите этот суп. Всего вам вкусного!