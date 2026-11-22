Благодаря особой подаче преобразить на новогоднем столе можно практически все: от бутербродов и нарезок до салатов, гарниров и десертов. И тогда не придется выслушивать от старшего поколения нотации о соблюдении традиций — ведь «Селедка под шубой» на месте, просто выглядит иначе! Детей же, наоборот, новая подача обычно привлекает.

Так что даже самый базовый оливье имеет все шансы выглядеть как блюдо из ресторана, а запеченная курица — стать главным украшением праздничного стола. 5-tv.ru собрал пять простых способов сделать привычную еду наряднее без сложных кулинарных экспериментов.

Как традиционный салат превратить в праздничное блюдо

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Большой салатник с оливье или крабовым салатом — привычная картина на семейном застолье, которую, на самом деле, очень легко освежить.

Самый простой вариант — сформировать аккуратную порцию с помощью обычной чашки. Для этого подойдет небольшая емкость с гладкими стенками. Ее нужно слегка смочить водой, плотно наполнить салатом, накрыть тарелкой и осторожно перевернуть.

Получится ровная горка, которую можно украсить зеленью, тертым яйцом или несколькими зернами граната. При этом важно учитывать вкус самого салата: сладкие или кислые добавки подходят не ко всем сочетаниям.

Еще один способ — использовать обычную пластиковую бутылку вместо кулинарного кольца. Достаточно отрезать от нее ровный цилиндр, тщательно обработать края и вымыть заготовку.

Для слоеных салатов, например «Мимозы» или «Селедки под шубой», особенно хорошо подходит прозрачная посуда. В небольших стаканах или креманках хорошо видны разноцветные овощные слои.

Также для многоуровневых блюд можно чередовать яркие ингредиенты: свеклу, морковь, картофель, яйца. Главное — не смешивать их до подачи, чтобы сохранить четкие границы.

Как украсить мясо, рыбу и закуски

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/lev dolgachov

Свежая зелень способна изменить внешний вид даже самого простого блюда. Несколько веточек укропа на тарелке с картофелем, петрушка рядом с запеченным мясом или зеленый лук на закусках делают подачу ярче.

Однако украшать все подряд одним и тем же пучком не стоит. Если разложить зелень слишком густо, она скроет основное блюдо. Гораздо удачнее использовать небольшие акценты.

Например, курицу можно выложить на большое блюдо, а свободное пространство заполнить несколькими веточками петрушки. К запеченной рыбе подойдут укроп и лимон, а к картофелю — мелко нарезанный зеленый лук.

Для украшения годятся и обычные овощи. Помидоры черри и огурцы добавляют яркие цвета, а тонкие ломтики моркови позволяют создать небольшие декоративные элементы. Особенно эффектно выглядит сочетание двух-трех цветов. Например, зеленая петрушка, красные помидоры и золотистая картофельная корочка.

При этом украшения лучше выбирать съедобные. Так гостям не придется убирать с тарелок декоративные элементы, которые не подходят к блюду.

Как превратить соус в украшение

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: www.globallookpress.com/foodonpix via www.imago-images.d

Майонез, сметана, томатная паста и другие привычные соусы обычно оказываются на столе в заводских упаковках или небольших мисках. Но их можно использовать не только как дополнение к еде, но и как часть оформления.

Для этого не потребуются кондитерские мешки и специальные бутылочки. Достаточно чайной ложки или обычного плотного пищевого пакета.

Например, на тарелке с запеченной курицей можно сделать широкую полосу сливочного соуса. Для этого нужно положить небольшое количество заправки рядом с мясом и провести по ней обратной стороной ложки.

Другой вариант — несколько небольших капель, расположенных на равном расстоянии. Такой прием подойдет для густых соусов, которые сохраняют форму и не растекаются по тарелке.

А для закусок можно приготовить простую сметанную заправку с зеленью.

Ингредиенты:

Сметана — 150 граммов;

Укроп — небольшой пучок;

Лимонный сок — 1 чайная ложка;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Промыть укроп, обсушить и мелко нарезать. Соединить сметану с зеленью. Добавить лимонный сок и немного соли. Перемешать до однородной консистенции. Переложить соус в небольшую миску или использовать для украшения готовых блюд.

Не стоит заливать всю еду заправкой. Если соуса слишком много, он скроет остальные ингредиенты и сделает оформление неаккуратным.

Для большой компании удобнее поставить основную часть соуса отдельно. Тогда каждый гость сможет добавить столько, сколько захочет.

Как превратить простую закуску в сложное блюдо

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Привычные продукты выглядят совершенно иначе, если не смешивать их, а выкладывать последовательно. Особенно хорошо этот прием работает с салатами, холодными закусками и десертами.

Самый наглядный пример — «Селедка под шубой». В обычном салатнике разноцветные ингредиенты спрятаны под верхним слоем свеклы. Но если разложить их в прозрачные стаканы, получится яркая композиция из нескольких полос.

Точно так же можно подать овощной салат с сыром, закуску из крабовых палочек или даже обычный творожный десерт с фруктами.

Для такой сервировки не нужны специальные креманки. Подойдут невысокие стаканы с широким горлышком, небольшие стеклянные миски или прозрачные чашки.

Главное правило — делать слои достаточно ровными и не использовать слишком много жидкой заправки. Не стоит заполнять стаканы до самого края. Небольшое свободное пространство сверху позволит удобнее есть салат и сохранит аккуратный вид.

Как красиво сервировать стол

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Volha Halkouska

Одна из самых распространенных ошибок при оформлении праздничного стола — желание заполнить едой все доступное пространство. В результате тарелки оказываются переполненными, а даже красивые блюда теряются среди других угощений.

На самом деле еда выглядит аккуратнее, когда вокруг нее остается немного свободного места.

Например, вместо того чтобы выкладывать запеченное мясо большой горой, можно нарезать его одинаковыми кусочками и расположить слегка внахлест. Рядом разместить несколько картофельных долек, а соус подать отдельно. Главное — добавить один-два подходящих цветовых акцента, убрать крошки, капли соуса и другие следы приготовления с краев тарелки.

Для горячих блюд особенно удобна подача на общей тарелке. В центре можно разместить мясо или птицу, а гарнир распределить вокруг.

Тот же принцип работает с сырной и мясной нарезкой. Необязательно покупать специальные сервировочные доски. Достаточно обычного большого плоского блюда.

Ломтики сыра можно разложить веером, а кусочки колбасы — аккуратными рядами. Между ними оставить небольшие промежутки и добавить несколько свежих овощей.

Как накрыть праздничный стол без дорогой посуды

Как подать блюда на праздничный стол в Новый год - рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Красивое оформление отдельных блюд — только половина дела. Даже аккуратно приготовленная еда может потеряться, если стол перегружен тарелками, упаковками и случайными предметами.

Начать стоит с простого: убрать лишнее. Соусы перелить из пластиковых упаковок в небольшие миски, хлеб выложить на отдельную тарелку, а напитки поставить так, чтобы они не закрывали основные угощения.

Необязательно использовать сервиз из одинаковых тарелок. Но желательно, чтобы посуда сочеталась хотя бы по цвету. Например, белые тарелки хорошо смотрятся рядом с прозрачными стаканами и простыми стеклянными салатниками.

Еще один прием — объединить оформление общей цветовой гаммой. Для новогоднего застолья можно выбрать белый, зеленый и красный цвета. Их легко повторить с помощью салфеток, зелени и овощей.

Пять правил аккуратной сервировки: