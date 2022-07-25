Какие фрукты можно диабетикам

Пациентам с сахарным диабетом следует употреблять фрукты и ягоды с высоким уровнем сахара в небольших порциях.

Фрукты и ягоды любят дети и взрослые, ведь такая еда обладает ярким вкусом и массой полезных веществ. Но насколько безопасны фрукты и ягоды для диабетиков, рассказывает 5-tv.ru врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Больным диабетом разрешено есть практически все фрукты и ягоды. Однако им необходимо есть их маленькими порциями. Особенно, если мы говорим про диабет II типа, ведь при нем диета должна быть очень строгая из-за сопутствующего этому недугу ожирению.

«Фрукты должны быть умеренные (по количеству — Прим.ред.), особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни, это очень сладкие ягоды, бананы», — рассказала эксперт.

Диетолог советует есть их в минимальном количестве. В случае, если человек находится на инсулинотерапии или у него диабет I типа, то здесь почти нет ограничений.

Что такое сахарный диабет

По определению ВОЗ, сахарный диабет — это состояние хронической гипергликемии (повышенного содержания сахара в крови — Прим.ред.), которая может развиться в результате действия многих генетических факторов, часто дополняющих друг друга.

Это заболевание эндокринной системы, которое возникает из-за недостатка инсулина. Недуг характеризуюется грубым нарушением обмена углеводов и других веществ.

К основным типам сахарного диабета относятся инсулинонезависимый второго типа и инсулинозависимый первого типа.

Сахарный диабет первого типа

Сахарным диабетом первого типа чаще всего страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Среди симптомов наблюдается:

гипергликемия;

глюкозурия (наличие глюкозы в моче);

выделение большого количества мочи (полиурия), жажда (полидипсия);

повышение аппетита (полифагия);

резкое похудение и слабость.

Врачи объясняют, что причиной похудения, как правило, является нарушение белкового обмена.

Так, на ранних стадиях сахарного диабета у больных появляются экзема, фурункулы, развиваются пародонтоз, грибковые заболевания.

Сахарный диабет второго типа

Сахарный диабет второго типа чаще встречается у пожилых людей. Он возникает, когда глюкозе также сложно попасть в клетки тела, они теряют чувствительность к глюкозе, и поджелудочная железа начинает производить гораздо больше инсулина, чтобы она все-таки попала в организм. Такое состояние называют инсулинорезистентностью.

Повышается уровень липидов (жиров — Прим.ред.) в крови, давление и сужается просвет сосудов, развивается метаболический синдром.

Метаболический синдром, в свою очередь, — это совокупность таких отклонений, как ожирение, повышенное артериальное давление, увеличение концентрации глюкозы в крови и т. д.