Неправильное пережевывание еды приводит к воспалению внутренних органов

Всего один ритуал за едой поможет избежать воспаления слизистой кишечника.

Чтобы сохранить здоровую улыбку и крепкие зубы, образцовые пациенты регулярно посещают зубного врача и соблюдают гигиену. Но для лучшего эффекта необходимо внедрить в жизнь простую привычку, рассказала стоматолог Ирина Рублева 5-tv.ru.

Историческая привычка

По мнению стоматолога, необходимо всегда тщательно пережевывать пищу. Эта привычка обусловлена исторически: древний человек питался жесткой пищей и тем самым активно использовал челюстной аппарат. Когда при раскопках археологи обнаруживали челюсти живущих несколько веков людей, то фиксировали идеально ровные зубные ряды как раз из-за правильного питания и жесткой пищи.

Кроме того, генетическая система настроена на пережевывание еды, утверждает стоматолог. Поэтому чтобы сохранить здоровые крепкие зубы и улыбку, и детям, и взрослым необходимо жевать твердую, жесткую пищу.

Твердая пища для ребенка

Многие родители переживают, можно ли ребенку давать твердую пищу? Не сломаются ли зубы, которые находятся в стадии формирования?

«Если ребенок правильно питается и жует пищу, то все зубы прорежутся и „встанут“ на свои места», — отметила специалист.

Полезные свойства пережевывания пищи

Тщательное переживание пищи поможет сохранить и зубы, и овал лица, и мышечный каркас, поясняет стоматолог. В то же время способность тщательно пережевывать пищу благотворно влияет на фигуру.

Только при тщательном пережевывании еды пища полностью «впитывается» в организм. Там она переваривается, и впоследствии не вызывает воспалений слизистых кишечника, внутренних органов. Так что если человек плохо жует пищу, то это чревато неприятными последствиями и для зубов, и для всего организма.

Сколько нужно пережевывать пищу

Стоматологи утверждают, что каждый кусок пищи необходимо пережевывать около 20 раз. При этом еду нужно употреблять небольшими порциями — так весь пищевой комок удастся смочить слюной и, как следствие, будет легче пережевать.

Следите за тем, как вы жуете пищу: важно исключить жевание только с одной стороны. Если вы будете пережевывать еду только правой или левой стороной зубов, со временем она сотрется. Это чревато асимметрией лица.

Также стоматологи советуют не есть «на ходу», так как в спешке можно наскоро проглотить еду. В этом случае попавшие в организм продукты будут дольше перевариваться, что приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Также при глотании практически не вырабатывается слюна, которая выполняет в том числе функцию по защите тканей полости рта и способствует минерализации эмали зубов.