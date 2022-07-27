К каким неизлечимым патологиям приводит ботокс

Препарат можно применять в малых количествах, и при этом все еще есть риск проявления аллергической реакции.

Ботокс считают панацеей от мимических морщин. Но перед вкалыванием препарата стоит помнить, что в больших количествах ботокс может вызвать аллергическую реакцию. В беседе с 5-tv.ru пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, чем опасен ботокс.

Чем опасен ботокс

Как отмечает эксперт, существуют различные препараты: более и менее агрессивные. И у каждого из них есть побочные эффекты, поэтому необходимо применять их с осторожностью.

«Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, он блокирует лимфодренаж», — отметила Ольга Ованесова.

Перед применением необходимо понимать действие препарата. Ботулотоксин действует так: он блокирует иннервацию мышцы, чтобы она не сокращалась. Чтобы избавиться от морщин на лбу, на переносице и вокруг глаз, чаще используют именно ботулотоксин и с его помощью блокируют лимфоток.

Также препарат используют, когда выражены мимические морщины. Эти заломы присутствуют даже, когда человек не улыбается, не хмурится, когда кожа не сокращается. Чтобы гипертонус спал, пластический хирург советует применять ботулотоксин.

Любой препарат ботулотоксина нужно применять не многократно и в маленьких количествах, предупреждает пластический хирург. В обратном случае к препарату возникнет привыкание, а дозу придется увеличивать.

Какую реакцию может вызвать ботокс

Как на любой косметологический или фармацевтический препарат, на ботулотоксин может возникнуть аллергия. Она проявляется в виде анафилактического шока.

«Причем реакция может не возникать первый, второй, третий раз, а на пятый раз она возникнет. И это, соответственно, угроза жизни», — пояснила пластический хирург.

Кроме ботулотоксина, аллергия возникает на гиалуроновую кислоту, филлеры на основе кислоты и препараты мезотерапевтического действия.

Поэтому прежде чем решиться на улучшение внешности с помощью препаратов, необходимо посоветоваться со специалистом. Помните, что все процедуры должны проходить только в клинике, в условиях стационара. Грамотные косметологи и пластические хирурги, которые делают процедуры, должны уметь вывести пациента из анафилактического состояния.