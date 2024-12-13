Развеян миф: каким должен быть рацион питания зимой

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Юлия Лекомцева
Юлия Лекомцева Эксклюзив 789 0

Зимой важно резко не менять свое питание и учитывать особенности холодного времени года, чтобы хорошо себя чувствовать.

Фото, видео: 5-tv.ru

На большей части территории России зимой довольно холодно, что приводит к дополнительному стрессу для нашего организма. Однако серьезной проблемой может стать и резкая смена рациона.

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала эксклюзивно Пятому каналу, какие продукты необходимо употреблять для правильного питания зимой.

Сначала нужно разобраться с сезонностью. По словам эксперта, в современном мире это уже не настолько актуальный вопрос.

«Все-таки сейчас зимой мы особо не мерзнем, потому что у нас есть теплая одежда, у нас есть обогреватели, мы находимся в теплых помещениях. Соответственно, наши обменные процессы не меняются так критично и так категорично, как это было какое-то время назад», — отмечает специалист.

Это позволяет сделать вывод, что питание зимой не нужно резко перестраивать. Рацион человека должен быть примерно одинаковым в течение всего года. Для нормального самочувствия стоит лишь вносить определенные сезонные корректировки.

«Некоторые считают, что зимой нужно есть больше жирной пищи, больше какой-то тяжелой пищи, белковой пищи для того, чтобы как-то помочь организму справиться. Но на самом деле это большое заблуждение. И тяжелая, жирная, жареная, с большим количеством масла, жиров еда может привести только к негативным последствиям», — считает эксперт.

На самом деле зимой при подборе рациона должны использоваться стандартные принципы с включением достаточного количества овощей, фруктов и свежей зелени. Однако некоторые несезонные продукты в зимний период содержат меньше полезных веществ, нужно это учитывать. Врач советует обратить особое внимание на цитрусовые, хурму, корнеплоды, квашеную капусту.

К вышесказанному стоит добавить еще ряд советов:

  • Разнообразие в рационе. Сохранение здоровья и хорошего настроения требует различной пищи и сбалансированного питания.
  • Белковая пища. Недостаток белков снижает защитные возможности организма. Стоит уделить больше внимания блюдам из рыбы, птицы, нежирного мяса, кисломолочных продуктов, морепродуктов и яиц.
  • Дробное питание. Такой подход к рациону советуют многие диетологи. Приемы пищи нужно разделить на пять-шесть раз: три полноценных и два перекуса.
  • Больше воды. Да, жары за окном зимой нет, человек меньше потеет и ему не нужно так много пить. Однако заметного снижения потребления чистой питьевой воды быть не должно.
  • Орехи и сухофрукты. Первые содержат много нужных организму веществ, поддерживают умственную активность, укрепляют иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы и несут массу других полезных свойств. А вторые сохраняют существенную часть тех витаминов и других микроэлементов, что содержались в свежем плоде.

Ограничиваться только лишь коррекцией рациона не стоит. Важно не забывать о физической активности в зимнее время: походы на лыжах, катание на коньках в парке или обычная прогулка на свежем воздухе помогут поддерживать здоровье организма.

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