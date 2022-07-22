Прокл Плакальщик: почему 25 июля 2022 полезно умываться росой

Православные 25 июля чтут память святых мучеников Прокла и Илария.

Житие святых мучеников Прокла и Илария

До наших дней практически не дошли точные сведения о жизни Прокла и Иларии. Предание гласит, что святые жили в I–II веках во время правления императора Траяна, который был ярым противником христиан.

В один день Прокл был схвачен за исповедание веры во Христа и приведен к злочестивому Траяну, который повелел заковать его в железо и предать на мучения игемону Максиму. Тот, в свою очередь, приказал повесить Прокла на дереве, привязав к ногам тяжелый камень, и железными крючьями строгать его тело.

Затем игемон отправился в город Калипт, а Прокла погнали за ним пешком, заставляя не отдаляться от колесницы. Когда уже значительная часть пути была пройдена, мученик пал на колени и стал громко молиться Богу, чтобы Максим не мог продолжать путь, пока не уверует во Христа.

И вдруг, в тот же миг, колесница остановилась, и никто не мог ее сдвинуть с места, также и пассажир он не мог выйти из своей колесницы. А Прокл послал сказать мучителю своему, что он ни за что не сможет сдвинуться с места, пока письменно не зафиксирует переход в христианство. И действительно, как только игемон написал на бумаге: «Един есть Истинный Бог, Которого почитает Прокл, и нет иного, кроме Него», — тотчас смог продолжить путь, пока не достигли Калипта.

Однако чудо не вразумило нечестивца. Он велел вывести мученика Прокла из города и, распяв на дереве, расстрелять из луков. По дороге им встретился родной племянник святого, Иларий. Он приветствовал дядю поклоном, воскликнув, что и он исповедует веру во Христа.

Тотчас воины Максима схватили Илария и заключили в темницу, а Прокла убили. Ночью Иларию во сне явился ангел Господень и велел мужаться да крепиться, ибо ангел всегда с ним, потому как послан от Бога, чтобы укреплять его.

После долгого и жестокого избиения мученика казнили. Последними его словами были: «Господи Иисусе Христе, прими дух мой!»

До сих пор мучеников Прокла и Илария поминают в один и тот же день и на иконах изображают тоже вместе.

25 июля — Прокл Плакальщик

В народном календаре праздник стал называться Прокл Плакальщик. В этот день, 25 июля, роса на полях становилась обильнее.

«От Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности.

Именно поэтому крестьяне всегда старались закончить с уборкой сена до Проклова дня.

Что можно делать 25 июля

Считается, что 25 июля роса обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика принято умывать лицо, так как считается, что влага подарит молодость и красоту, в особенности девушкам. Если же девушка была в положении, то она могла выпить росу, и тогда легко разрешиться от бремени, а малыш рождался здоровым и крепким.

Также, по народному поверью, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.

Проклов день также благоприятен для заключения всяческих соглашений и договоренностей.

Также, 25 июля в Проклов день собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что к этому празднику они набирают целебную силу, и запасались ими впрок.

Что нельзя делать 25 июля

На Прокла Плакальщика категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навлечь неприятности. В старину никогда не приступали к уборке, ремонту или шитью.

Также 25 июля запрещено ругаться и сквернословить. Считается, что вся негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в троекратном размере.

Ругань и сплетни в праздник Прокла Плакальщика считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды, следует из народных примет.

Приметы в Проклов день

На Прокла Плакальщика находит туман — это к плохому урожаю.

Холодная погода на 25 июля — предвестник морозной зимы.

Громкое жужжание пчел предвещает жаркий август.

Отсутствие росы — верный признак приближающейся непогоды.

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