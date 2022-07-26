День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля 2022
Традиционно 26 июля на Гаврилу Летнего обязательно пекли пироги, старались занять себя работой, избегать ссор и проявлять щедрость.
Фото, видео: patriarchia.ru; rwww.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Dr. Wilfried Bahnmüller, uwe umstätter, Stefan Klein, ТАСС / Феоктистов Дмитрий
По православному календарю 26 июля отмечается день Гаврилы Летнего. Этот праздник посвящен одному из семи Архангелов — Гавриилу. Его называют служителем чудес и тайн Божиих.
Православные почитают святого Архангела Гавриила дважды в году. 8 апреля празднуется день Гавриила Благовеста, а 26 июля — Гавриила Летнего.
Архангел Гавриил
Гавриил — один из высших Архангелов, упоминаемых в Священном писании и почитаемых в иудаизме, христианстве и исламе. Имя Гавриил (Габриэль, Джабриил) переводится с иврита как «Всевышний — сила моя». Согласно христианской традиции, Гавриил открывает тайное знание Бога.
В Ветхом и Новом завете Архангел Гавриил являлся библейским персонажам и передавал им важную информацию. Так, он открыл Моисею тайну о сотворении мира и помог записать Книгу Бытия. Пророк Даниил смог увидеть будущее и получил от Гавриила точное указание даты рождения Спасителя (через семьдесят седмин). Отцу Иоанна Крестителя, священнику Захарии, Гавриил передал весть о скором рождении сына и его важном предназначении, упомянув, что тот исполнится святого духа еще в чреве матери.
Святой Анне, матери Богородицы, он рассказал о появлении Пречистой Марии. Самой Деве Марии Гавриил явился, чтобы передать благую весть о рождении Иисуса Христа. Он же неотступно был с ней всю ее земную жизнь и берег ее, а по завершению ее земного пути Архангел возвестил Матерь Божью о скором успении.
Во время молитвы Христа в Гефсиманском саду именно Гавриил укрепил его и дал сил. После смерти Спасителя именно Гавриил передал женам-мироносицам весть о его Воскресении.
На иконах Архангел Гавриил изображается как молодой юноша с цветущей райской ветвью или белой лилией в руке. Также встречаются его изображения со сферическим зеркалом или с горящей свечой внутри светильника. На гербе Российской империи Архангел Гавриил был запечатлен как один из щитодержателей.
Первый собор Архангела Гавриила празднуется сразу после Благовещения, то есть 8 апреля. Это связано с тем, что именно Гавриил принес Марии благую весть. В июле же совершается вторичный праздник. Поводом для второй даты, как считается, стало освящение в XVII веке в Константинополе храма в честь Архангела.
О чем просят Архангела Гавриила
В православии Архангел Гавриил считается защитником верующих. Гавриил направляет людей на праведный путь и карает предателей и обманщиков.
Люди обращаются к нему для того, чтобы обрести благополучие в доме, найти истинный путь, освободиться от тягостных или пугающих мыслей и различных страхов.
Также Архангела Гавриила молят о рождении ребенка и просят об избавлении от разных болезней.
26 июля — Гаврила или Гавриил Летний
26 июля в народе говорили: «Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка рожь поспела к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает».
На Гавриила считали птиц в небе, приговаривая: сколько птиц увидишь, столько и теплых дней будет в августе.
В праздник Гавриила Летнего крестьяне переживали из-за дождя. Ведь если он будет, то застопорится вся работа. Кроме того, сильные дожди могут уничтожить урожай. Но если в воздухе витает характерный запах дождя, погода будет теплой и сухой.
Крестьяне верили, что Гавриил может поражать грешников молниями.
Что нельзя делать 26 июля
Не допускается обманывать в праздничный день. 26 июля необходимо быть честными перед собой и перед окружающими вас людьми. Если вы не хотите разозлить Архангела Гавриила, будьте откровенны.
В народный праздник Гавриила Летнего не допускается ругаться с окружающими людьми, иначе в течение 4 месяцев вас будут преследовать бедствия. Если вы с кем-то повзодорите 26 июля, то необходимо будет решить проблему мирным путем.
Нельзя лениться и бездельничать, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.
Ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг в праздник Гавриила Летнего. А если вы накопили долги, то их нужно отдать до праздника. В противном случае у вас появятся проблемы с деньгами в течение целого года.
Запрещено на Гаврилу Летнего выбрасывать хлеб — год будет голодным.
Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.
Не допускается жадничать 26 июля.
Что можно делать 26 июля
В народный праздник принято ходить в церковь и молиться Архангелу Гавриилу.
Чтобы притянуть к себе удачу, 26 июля принято печь пироги и делиться выпечкой с нуждающимися.
Хорошо посвятить праздничный день труду, особенно физическому.
В день Гавриила Летнего сбор урожая обещает быть успешным.
Народные приметы на Гаврилу Летнего
- Грачи в стаи собираются — жди ранней осени.
- Стоит засушливая погода — не будет дождей и осенью.
- 26 июля весь день идет дождь — урожай погибнет.
- На небе много ярких звезд — к удаче.
- Ласточки летят низко — осень будет поздняя.
- Солнечная погода — ждите хороших новостей.
- Рыба проплывает много кругов после теплого дня в спокойной воде — это к ненастью.
- 26 июля тучи изменили цвет — изменится и погода.
- Поспела рожь — самое время собирать подберезовики.
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