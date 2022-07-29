Что нужно делать, если обгорел на даче

Одна из опасностей пребывания на солнце — обгоревшая кожа. Расплатой за неосторожность могут стать болезненные ощущения и плохое самочувствие.

Какие меры важно предпринять, чтобы избежать перегрева и защитить в кожу от ультрафиолетового излучения в летнюю жару? Об этом и других полезных рекомендациях 5-tv.ru рассказала косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова.

Как не обгореть на даче

Поскольку ультрафиолет — радиационное излучение, важно предотвратить попадание прямых солнечных лучей в глубокие слои кожи. Пейте воду, чтобы охладить кожу и сделать ее более увлажненной.

Самым спасительным напитком в жару станет чистая питьевая вода. Старайтесь каждый час выпивать по 1,5 стакана негазированной воды. Для разнообразия можете добавить в нее листья мяты, лимона и кусочки льда. Чтобы предотвратить обезвоживание организма, исключите употребление алкогольных коктейлей и газированных напитков с содержанием сахара. Потребление горячих напитков вроде кофе и чая лучше снизить, чтобы кофеин не создавал лишнюю нагрузку на сердце.

Солнцезащитные очки, кремы и головные уборы — «верные помощники», которые защитят организм от перегрева. Веселый способ охладиться — побрызгать друг друга водой из пульверизатора. Особенно это понравится детям.

Как понять, что обгорел

Первым делом, по мнению эксперта, важно предупредить вероятность теплового и солнечного удара. Причем совершенно не важно сколько времени вы пребываете на открытом воздухе — достаточно и 15 минут под палящим солнцем, чтобы испытать на себе негативные последствия.

Признаки солнечного или теплового удара:

слабость в теле;

головная боль;

тошнота;

головокружение;

покраснения на коже и волдыри.

В случае если наблюдаются такие симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

Что делать, если обгорел на даче

Лучше всего сразу уйти в тень — в проветриваемое помещение. Самым эффективным средством, которое поможет понизить температуру тела, является прохладный душ. Смоченное водой полотенце также можно приложить ко лбу.

Если на коже уже начали появляться волдыри, то это, по словам врача, говорит, как правило, о второй степени ожогов. По этой причине подобные повреждения обязательно нужно деликатно обработать противовоспалительными средствами.

«В некоторых случаях можно применять антигистаминные средства, чтобы уменьшить отек на пораженных участках кожи. Поддержать водный баланс также помогут пантенолосодержащие крема», — объяснила Ольга Ованесова.

Врач подчеркнула, что нельзя наносить масла в случае возникновения сильного ожога и волдырей на коже.

«Никаких масел нельзя наносить. Кто-то начинает обдирать эти волдыри, что ни в коем случае делать нельзя. Первым делом нужно предотвратить инфицирование — обработать противовоспалительными средствами, но не жечь спиртом. То есть хлоргексидина водного раствора достаточно. При этом все манипуляции должны быть легкими, не травмировать кожу и быть направленными на охлаждение».

В среднем небольшой ожог может нейтрализоваться в течение 5-6 дней, уточняет врач. Если же во время пребывания на даче человек сильно обгорел вплоть до появления пузырей, то следы на коже будут заживать в течение 2-3 недель.