Как правильно поливать растения летом на даче

Организации доступа к воде растениям на участке нужно уделять много внимания, ведь правильный полив имеет как общие, так и частные для каждого вида нюансы.

Урожай садовода зависит от множества условий. Одно из них — достаточное количество воды у растений. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, как нужно правильно поливать садовый участок.

Какую воду нужно использовать для полива

При поливе стоит обратить внимание на воду, которую собирается использовать садовод. Она должна быть насыщенной кислородом и достаточно теплой. Поэтому эксперт не советует поливать растения при помощи воды из скважин и колодцев, которую только подняли из-под земли.

«Самая лучшая вода, которая нагрелась на солнышке. Для этого садоводы ставят бочки, наливают воды. Бочка эта постоит на солнышке и все, на следующий день поливайте. Это лучшая вода или из прудика какого-то декоративного. Вообще, есть такое понятие: если в воде квакают лягушки, значит, эта вода хороша для полива. Так что используйте ее», — советует специалист.

Особое внимание стоит уделить температуре. Комфортная для полива вода должна прогреться до 15-25 градусов. Если она слишком холодная или слишком теплая, то это приводит к стрессу у растений.

Бывает и такое, что возможность использования нагретой и отстоявшейся воды отсутствует, а скоро нужно уезжать обратно в город. По словам специалиста, в таком случае стоит из двух зол выбрать меньшее и полить огород непосредственно из водопровода, скважины или колодца. При этом лучше использовать распылители, чтобы поток воды разделялся на капли, и они успевали немного нагреться и насытиться кислородом.

Когда нужно поливать растения на огороде

Ответ на вопрос о частоте полива и объемах задействованных для этого водных ресурсов в каждом случае индивидуален. Он зависит от вашего участка, местных климатических условий, почвы и требований конкретных культур.

Можно выделить два общих правила:

он должен быть регулярным и своевременным; для доступа воздуха землю нужно рыхлить перед поливом, не допуская образования корки.

Поливать растения на участке следует ранним утром или поздним вечером, когда нет яркого солнца. В это время испарение воды будет минимальным, она лучше впитается в почву. При этом капли под воздействием лучей не превратятся в обжигающие линзы.

Какие требования к поливу у разных культур

У каждого растения свои требования к частоте и обильности полива, которые нужно изучать индивидуально и соблюдать. Одинаковый подход к разным культурам может плохо отразиться на их состоянии и урожайности.

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Можно выделить четыре группы растений по их способности поглощать воду:

быстро расходуют воду, нужны дробные и частые поливы (огурцы, редис, шпинат, сельдерей, капуста, салат);

экономный расход с развитой корневой системой, не требуют частых поливов (морковь, томаты, бахчевые);

экономный расход с неразвитой корневой системой, требуется обильный полив в период первой половины роста (лук, чеснок);

быстро усваивают воду и интенсивно расходуют (свекла).

Нужно учитывать, что в теплице есть свои особенности полива. Например, из-за повышенной температуры тепличным растениям нужно больше воды. Также она может быть несколько теплее, чем для уличного полива. Это объясняется более высокой температурой воздуха внутри теплицы. Наконец, обильный полив может привести к образованию конденсата, поэтому не стоит забывать о проветривании.

Нужно ли добавлять подкормки при поливе

По словам эксперта, иногда можно совмещать подкормки с обычными поливами. Применение удобрений позволяет повысить урожайность культур, что чрезвычайно важно при наличии скромного по размерам дачного участка.

Плюсом внесения в почву дополнительных элементов именно в растворенном виде считается их более быстрое поглощение корнями растений. Однако у всех удобрений есть определенные правила использования.

«Читаете сначала инструкцию и потом по этой инструкции подкармливаете, она усредненная для всех почв. Поэтому вы никогда, прочитав инструкцию, не навредите ни растению, не себе. И не делайте так: сначала внесли, потом что-то сгорело и тогда только полезли читать инструкцию. Вот так делать ни в коем случае нельзя», — уточняет специалист.

Вопрос соблюдения правил при использовании удобрений стоит достаточно остро. Грамотное внесение полезных веществ в почву не только принесет хороший урожай, но и исключит вероятность лишних расходов садовода и угрозу природе.