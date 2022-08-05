ТОП-8 лучших плодово-ягодных кустарников для дачи

Небольшой дачный участок требует внимательного подхода к подбору культур, которые должны быть максимально полезными, вкусными и плодовитыми.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Хороший садовый участок не обходится без плодово-ягодных кустарников. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, какие из них лучшие.
Расположение плодово-ягодных культур на участке
При посадке плодово-ягодных кустарников дачники иногда не уделяют должного внимания их расположению на участке. Однако у каждой культуры есть свои особенности и запросы, которые нужно учитывать:
- удобство расположения (кустарник сажают в одном месте на многие годы);
- освещенность выбранного места;
- уровень кислотности почв;
- совместимость с соседними культурами;
- уровень грунтовых вод.
Обычно такие растения высаживают рядами, чтобы было удобнее за ними ухаживать и эффективно использовать пространство. А иногда на них взваливают еще и декоративную функцию. Например, они нередко служат естественным забором между участками или закрывают собой неприглядные части территории.
Ниже выделены восемь популярных разновидностей плодово-ягодных кустарников среди садоводов России.
Смородина
Существует несколько вариантов этой культуры: черная, красная, белая и гибридные сорта. Смородина славится своими многочисленными полезными свойствами и отличным вкусом. Она не слишком требовательная, предпочитает солнечные участки с влажной почвой и защитой от ветра, расположенные в низинах. Трудно выбрать какой-то определенный сорт этого растения, поэтому садоводы предпочитают высаживать сразу несколько.
«Больше всего красной смородины всегда бывает. Красная смородина — самый неприхотливый кустарник, практически никаких проблем и всегда полведра уж с одного куста, если не ведро бывает. То есть и еще это реализовать надо, да перебрать надо все, да что-то делать. Я очень люблю сырое варенье из красной смородины просто с сахаром перемешаны и все, либо просто компотики», — поделился эксперт.
Малина
Кустарник с вкусными красными, реже желтыми и пурпурно-черными плодами, встречается, пожалуй, на участке почти у всех садоводов. Требует регулярного полива, рыхления и вноса удобрений, утепления почвы вокруг куста, обрезки и подвязки, а также защиты от болезней. Только при должном уходе малина нормально плодоносит. Высокоурожайной разновидностью считаются крупноплодные сорта. Ягода обладает большим количеством полезных свойств.
«Из малины все-таки варенье варю немного для исключительно в лечебных целях, чтобы оно стояло на всякий пожарный случай: ангина, простуда и так далее. А так, в принципе, большая часть малины, конечно, съедается вживую… Особенно если у вас дети, внуки есть, они вам помогут расправиться с большей частью ягод», — рассказал садовод Туманов.
Жимолость
Жимолость относится к ранним ягодам и во многих регионах России урожай можно собирать уже в мае, но есть и сорта, плодоносящие вплоть до поздней осени. Содержит множество полезных веществ, одним из которых является селен. Он считается элементом молодости. Для этого растения очень важно наличие солнца, а также подкормка в период укоренения.
Ирга
Этот плодово-ягодный кустарник похвастается быстрым развитием и способностью расти на одном месте десятки лет без особых проблем. Задача садовода: вносить удобрения и формировать куст на приемлемой для себя высоте. Полезные и вкусные ягоды растения интересуют не только дачников, но и птиц. Поэтому нужно следить за созреванием урожая и вовремя его собрать.
Крыжовник
Крыжовник прекрасно себя чувствует в большинстве регионов России. Кустарник предпочитает участки с хорошей освещенностью, не боится засухи и не любит переувлажненной почвы, а плоды с приятным вкусом содержат массу витаминов.
Ежевика
Еще недавно ежевика росла только в дикой природе, ее распространение на дачах сдерживали острые шипы растения. Однако сейчас селекционеры вывели сорта без них, и кустарник становится все популярнее у садоводов. Многие считают, что по своим вкусовым качествам и целебным свойствам ежевика превосходит даже малину. Дает обильный урожай на подкормленной земле при обильном поливе во время плодоношения.
Облепиха
Для выращивания на даче сейчас используют сортовую облепиху. Это растение является парным, поэтому требует посадки как мужского, так и женского растений. В противном случае вы не получите урожай. Облепиха нуждается в регулярной обрезке: сначала идет формирование хорошей кроны, позже удаляются сломанные ветви и проводится омоложение куста. Полив и удобрения требуются только молодым растениям. Примерно через три года после посадки это теряет смысл из-за больших корней, которые расходятся очень далеко.
Калина
Ягоды калины могут похвастаться большим количество полезных микроэлементов, помогают при самых разных болезнях. Большим плюсом этой культуры считаются ее низкие запросы. Главное — это отсутствие застоя воды. Для лучшего роста и развития калины почву под ней стоит мульчировать и обогатить компостом или навозом.
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Таким образом, выбор плодово-ягодных культур для дачи у нас довольно большой. Многие сорта способны расти и плодоносить даже в регионах с суровыми зимами. Вкусовые качества ягод и их полезные свойства сильно отличаются. Поэтому стоит для дачного участка выбирать самые разные виды растений. Урожай можно не только съедать свежим, готовить варенье и компоты, но и замораживать. Правильная заморозка позволяет сохранить значительную часть полезных свойств до зимы.
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