Лучше дачи: Что можно вырастить у себя на подоконнике летом и зимой

В обычной городской квартире можно создать подходящие условия для выращивания самых разных овощей и зелени.

Далеко не у всех есть дача или домик в деревне, где можно собрать с приятно провести грядок урожай. Но даже в городских квартирах можно почувствовать себя настоящим огородником. Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru, что можно вырастить на подоконнике.

Какие виды овощей и зелени можно вырастить дома

Перечень огородных растений, которые можно посадить в домашних условиях, довольно большой. Проще всего вырастить у себя на подоконнике различные растения, которые не слишком прихотливы. Сюда можно отнести, прежде всего, лук и петрушку. Также хорошо растут в домашних условиях салат и такие травы, как розмарин, базилик, тимьян, мята, базелла и шпинат.

Некоторые садоводы в условиях квартиры занимаются и более сложным растениеводством. В специализированных магазинах уже давно продаются сорта, например, помидоров для комнатного или балконного выращивания. Кусты этих видов не становятся слишком большими и дают неплохой урожай.

«Очень здорово в городе выращивать помидоры, потому что они не болеют фитофторой (грибковое заболевание томатов и картофеля — Прим. ред.) никогда. То есть и сама фитофтора не прилетает, да и на балконе все продувается очень хорошо. Там влаги, как правило, не бывает. И помидоры до поздней осени плодоносят, созревают на корню. Очень вкусные получаются», — уточнил эксперт Туманов.

Также в квартире можно вырастить огурцы, горох и баклажаны. Хорошим дополнением к домашним блюдам станет острый перец, выращенный своими руками.

Что нужно учитывать при организации огорода в квартире

Всем растениям нужны определенные условия для роста и развития. Об овощах и зелени на подоконнике тоже нужно позаботиться:

Правильное место . Свой мини-огород летом лучше разместить на восточных и западных окнах, а в холодное время года (примерно с октября по март) — на южных.

. Свой мини-огород летом лучше разместить на восточных и западных окнах, а в холодное время года (примерно с октября по март) — на южных. Подходящие горшки . Главным условием является наличие сливного отверстия, куда уйдет лишняя вода после полива.

. Главным условием является наличие сливного отверстия, куда уйдет лишняя вода после полива. Плодородный грунт . Лучше всего сделать самостоятельно из покупного универсального грунта, перегноя и перлита (соотношение 2:1:1). Также можно использовать дерновую или огородную почву вместе с перегноем (соотношение 3:2). Землю с грядок стоит предварительно пропарить или пролить дезинфицирующим раствором. Это поможет в борьбе с болезнями и вредителями.

. Лучше всего сделать самостоятельно из покупного универсального грунта, перегноя и перлита (соотношение 2:1:1). Также можно использовать дерновую или огородную почву вместе с перегноем (соотношение 3:2). Землю с грядок стоит предварительно пропарить или пролить дезинфицирующим раствором. Это поможет в борьбе с болезнями и вредителями. Подкормка . Для повышения урожайности можно использовать готовые комплексные жидкие удобрения. Обращайте внимание на инструкцию к ним. При комнатном выращивании достаточно половины от указанного производителем объема. Подкормка нужна овощам и зелени, которые растут длительное время, например, томатам, огурцам, перцам, многолетним травам.

. Для повышения урожайности можно использовать готовые комплексные жидкие удобрения. Обращайте внимание на инструкцию к ним. При комнатном выращивании достаточно половины от указанного производителем объема. Подкормка нужна овощам и зелени, которые растут длительное время, например, томатам, огурцам, перцам, многолетним травам. Мульчирование. Верхний слой земли в горшке стоит укрыть, используя специальные материалы (например, декоративные камешки или мелкий керамзит).

Можно ли собрать домашний урожай зимой

В зимнее время тоже можно получить урожай, но делать это уже намного сложнее. Важно не размещать растения слишком близко к горячим батареям, а также избавить саженцы от влияния сквозняка.

«Зимой не очень хороший урожай на подоконнике можно собрать. Пожалуй, только лук зеленый и петрушка. Но это выгонка — классическая выгонка, когда это не за счет света, не за счет вегетации, а за счет того, что содержится запасенное либо в корни петрушки, либо в луке», — считает эксперт.

Как защитить ваш урожай летом: ТОП-3 способа

Увеличению урожайности и расширению вариантов подходящих культур зимой способствует дополнительная подсветка растений при помощи фитоламп.

Как насчет экзотики

Иногда в квартирах люди высаживают экзотические растения, например, лимоны, апельсины, мандарины и другие.

«Субтропические растения требуют достаточно много внимания. И если вы — начинающий садовод, ничего никогда не выращивали до этого, начиная с цитрусовых, вы 100% загубите его… Начните с каких-то простейших растений комнатных, с хлорофитума, с традесканции», — советует эксперт.

Вырастить что-то необычное дома всегда можно. Но кроме желания и опыта, нужно еще и выбрать правильный вид растения, которое специально вывели для комнатного содержания, например, карликовое лимонное дерево.