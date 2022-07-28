Омельянов день: почему 31 июля нельзя возвращать одолженные деньги

Православная церковь 31 июля чтит память святого мученика Емилиана.

Емилиан Доростольский

Он жил в IV веке, в царствование императора Юлиана Отступника. Когда император пожелал восстановить в Римской империи культ языческих богов, то повелел предавать смерти христиан во всех областях независимо от пола, возраста и положения в обществе.

В родной город Емилиана — Доростол — исполнять императорский указ был отправлен начальник по имени Капитолина. Когда он прибыл в город, то собрал всех жителей на площади и спросил, есть ли среди них христиане. Жители уверили его, что среди них только язычники, поклоняющиеся идолам. Услышав такое, Капитолина обрадовался и всех знатных людей города пригласил на пир.

Емилиан же был рабом у одного из высокопоставленных горожан. И он тайно исповедовал христианство. Когда все отправились на пир, Емилиан взял молот (на иконах его, как правило, изображают с ним в руке) и отправился в языческое капище, где принялся крушить идолов, алтари и все, что было в святилище.

Ему удалось уйти незамеченным, однако язычники, обнаружившие, что место поклонения разгромлено, схватили первого проходившего мимо крестьянина и стали избивать его. Тогда Емилиан громко крикнул, что это он разрушил статуи, и потребовал, чтобы невинного человека отпустили. Толпа схватила святого и потащила на суд. Его долго истязали. Узнав, что Емилиан — раб, градоначальнику выписали большой штраф, а Емилиана Доростольского велел сжечь.

Однако, согласно преданию, Емилиан не погиб в огне. Пламя огромного костра не касалось мученика — наоборот, оно обернулось против мучителей и многих опалило. Не получили вреда только другие тайные христиане, оказавшиеся среди народа. Святой Емилиан, стоя в огне лицом на восток, перекрестился, помолился и предал душу в руки Бога. Пламя так и не тронуло его тело.

Позже в Константинополе в честь мученика была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.

Традиции 31 августа в Омельянов день

На Руси Емилиана называли Емельяном или Омельяном. К этому дню, как правило, заканчивали жатву, наступало время непродолжительного отдыха перед следующими хозяйственными работами. В полях нередко служили молебен, чтобы благословить следующий урожай, а крестьяне окропляли святой водой серпы.

В народе принято было весь день работать в поле, а вечером обязательно сходить в баню. Причем парились в этот день обязательно вениками, связанными из стеблей ржи— люди верили, что они отличаются целебной силой именно 31 августа. Считалось, что именно в Омельянов день можно запастись энергией и здоровьем на год вперед.

Что нужно делать 31 июля

Неплохо в Омельянов день сходить в баню. По поверьям, если хорошенько пропариться именно 31 июля, запасешься здоровьем и силами на год вперед.

Вообще с баней было связано много различных поверий. В частности, в ней обитал дух — банник. Считалось, что увидеть его — очень плохая примета. Людям он является в разных обличьях: огромным черным мохнатым человеком, седым мохнатым стариком, облепленным грязью, белым котом, собакой, зайцем.

Кроме того, именно в этот день хозяйки начинали делать заготовки из грибов и лесных ягод на зиму.

Чего нельзя делать 31 июля

У наших предков существовало поверье, что в Омельянов день нельзя выходить за порог после захода солнца — якобы в это время по улицам разгуливает нечистая сила и ищет себе жертву.

Нельзя также подметать или пылесосить пол — вместе с пылью можно вымести из дома удачу и благополучие.

31 июля считается неудачным днем для того, чтобы брать деньги в долг или возвращать ранее занятые суммы — это может породить в скором времени новые финансовые проблемы.

Приметы на 31 июля в Омельянов день