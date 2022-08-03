Ермолаев день: почему 8 августа 2022 женщинам нельзя выполнять никакую работу

Православные верующие 8 августа чтят память раннехристианского священномученика Ермолая Никомедийского.

Ермолай Никомедийский

Священномученик Ермолай жил в конце III века и являлся пресвитером. Он пострадал за веру в 305 году вместе с клириками Ермократом и Ермиппом во времена гонений на христиан в Никомедии.

Из-за жестких гонений против христиан Ермолай и его соратники были вынуждены скрываться, но даже несмотря на это они продолжали проповедовать веру Христову среди язычников. И все больше и больше людей обращались к Господу. Среди новообращенных был и Пантелеимон, который вскоре станет великомучеником и целителем. Согласно житию, лечить людей его научил именно Ермолай.

Один из новообращенных — будущий мученик Пантелеимон был арестован. Он и сообщил имя своего наставника Ермолая, а также место, где в он прятался вместе с клириками. После этого Ермолай, Ермипп и Ермократ были арестованы и затем обезглавлены.

8 августа — Ермолаев или Маревьев день

На Руси день памяти святого Ермолая называли Ермолаевым или Марьевым днем. Это название происходило от поверья, что с 8 августа по травам идут особые осенние марева (росы, туманы), дающие им целебную силу. Поэтом на Ермолая собирали лекарственные растения. Важно было делать это только днем после утренней росы, потому что до этого они напитываются лечебной мощью.

Существовала примета, что тому, чье имя начинается на букву Е, в Ермолаев день обязательно должно повезти.

К этому дню обычно поспевали яблоки, но есть их не рекомендовалось вплоть до Яблочного Спаса, поэтому говорили: «Ермолай — яблоки собирай». Урожай можно было собирать и делать из него заготовки на зиму. Считалось, что самое первое снятое яблоко надо никому не показывать, не отдавать, а спрятать — это сохранит счастье в доме.

В этот день на Руси было принято начинать сбор яблок. При этом, есть их было запрещено. Наши предки дожидались Яблочного Спаса.

8 августа уже поспевал ранний картофель. Крестьяне выкапывали клубни и готовили оладьи, котлеты, винегрет и окрошку.

Для избавления от болей в спине люди во время сбора урожая брали несколько ржаных колосков и затыкали себе за пояс.

Приметы 8 августа

Мухи 8 августа становятся назойливыми и кусачими — жди дождя.

Прыгающие возле водоемов лягушки — к неминуемым осадкам.

8 августа кошка легла рядом — к богатству и удаче.

К Ермолаю пожелтели липы — осень будет ранней.

С утра кукует кукушка — жди осень теплую и позднюю.

Закат багряный — будет много дождей.

Что нельзя делать 8 августа

В Ермолаев день женщинам запрещается выполнять любую работу. Исключение составляют только огород и домашнее хозяйство.

8 августа нельзя никому давать свои рабочие инструменты, особенно плоскогубцы. Иначе лишитесь счастья и здоровья. При крайней необходимости положите орудие труда на землю и пусть его заберет тот, кто в нем нуждается.

На Ермолая запрещено ругаться. На Руси считали, что скверные слова привлекают неудачу и проблемы в семье. Тщательно следите за тем, что говорите.

8 августа под запретом рыбалка и охота. Наши предки верили, что боги гневаются, если человек пойдет убивать рыбу или дичь.

На Ермолая женщинам не советовали выходить в поле, а также заниматься рукодельем: верили, что девушки, нарушившие запрет, потеряют семейное счастье. А вот мужчинам не рекомендовалось откладывать на потом всякие мелкие домашние дела и починки, иначе потом такие мелкие проблемы будут одолевать весь год.

Что можно делать в Ермолаев день

На Ермолая начинали собирать яблоки, и считалось, что первый сорванный плод надо никому не показывать, не отдавать, а спрятать — это сохранит счастье в доме.