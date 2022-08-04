Православные христиане 11 августа чтят память святителя Николая Чудотворца, известного также как Николай Угодник. Святитель Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых для православных христиан. Еще при жизни он защищал несправедливо осужденных, спасая их от смерти, мирил врагов и распространял добро на земле. Он — покровитель всех путешественников и детей. Именно святой Николай заложил традицию дарить рождественские подарки.

Николай Чудотворец — житие

Святой Николай жил в III–IV веках в Малой Азии. Он родился в греческой колонии в обеспеченной семье. Младенец со дня своего рождения показал людям свет будущей славы великого чудотворца. Первое чудо он явил при самом своем рождении, исцелив мать от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Уже с младенчества Николай начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей. Став чуть постарше, он преуспел в изучении Божественного Писания, целые дни проводил в храме, а ночью молился и читал книги. Будучи постоянно в трудах и молитве, Николай проявлял великое милосердие к окружающим, приходил на помощь страждущим и раздал все свое имение нищим. Сам он вел простой и весьма аскетичный образ жизни и прославился как великий угодник Божий.

Родители дали Николаю начальное образование. С ранних лет он посвятил себя христианству. Дни проводил в храме, а ночи посвящал чтению и молитвам. Дядя Николая — Николай Патарский — был епископом, сначала он назначил племянника чтецом в храме, потом рукоположил в сан священника. После смерти отца и матери Николай раздал свое наследство нуждающимся, а свою жизнь посвятил служению Богу, ревностно защищая христианскую веру от ересей.

Служение Николая пришлось на тяжелые времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана, которые устроили жесточайшие гонения на христиан. После отречения этих императоров отношение к христианам изменилось: в западной части Римской империи гонения прекратились, в восточной продолжались до 311 года. После 311 года христианские общины стали расти.

Николай к тому времени уже был епископом города Миры (город Демре на территории современной Турции). Он проповедовал истинную веру и боролся с язычниками (среди прочего ему приписывают разрушение храма богини Артемиды в Мирах). Боролся Николай и против различных ересей, которые множились в те годы.

Икона Николая Чудотворца. www.globallookpress.com / Evgeny Basko

Житие Николая Чудотворца описывает одну из историй, доказывающих его щедрость и великодушие. Святитель узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих дочерей замуж — поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно.

Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка.

Глава семьи, который надеялся узнать имя благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет его имя.

Католики верят, что один из мешков, которые подбрасывал Чудотворец, угодил в вывешенный для просушки чулок. Отсюда и пошла традиция класть рождественские подарки в чулки и носки, а сам святой стал прообразом Санта Клауса.

Святитель Николай Чудотворец считается покровителем мореплавателей. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания. Например, по дороге в Александрию святой воскресил мореплавателя, который в шторм сорвался с мачты и разбился о палубу. Рассказывали и о другом случае, когда святой спас тонущего матроса.

Святой умер около 345 года в городе Миры. В конце VIII века арабский халиф отправил войско разграбить остров Родос. Начальник флота намеревался вскрыть гробницу Николая Угодника, но вместо ее взломал другую, а как только сделал это, на море поднялся страшный шторм и потопил почти все суда.

По мере того, как возрастали нападения турок, жители итальянского города Бари решили похитить и перевезти мощи, чтобы защитить святыню от нападения мусульман. В 1087 году барийские и венецианские купцы отправились в Антиохию. Монахи, находившиеся в храме, рассказали прибывшим купцам, как накануне Николай Чудотворец привиделся им и просил бережнее относиться к мощам. Похитители разбили гробницу и завернули наполненные миром мощи в верхнюю одежду. Им удалось бежать на корабль, пока монахи освободились от пут и подняли панику. Делегация благополучно прибыла в Бари. Мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Торжество перенесения святыни сопровождалось многочисленными чудотворными исцелениями больных, Позже в городе построили церковь во имя Николая. Ныне это Базилика Святого Николая, где и сейчас хранятся мощи святителя.

В саркофаге в Мирах остались мелкие фрагменты мощей Чудотворца. В 1099–1101 годах во время первого крестового похода их доставили в Венецию на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

На Рождество Николая Чудотворца желательно усердно молиться, чтобы в доме были здоровье и деньги, поэтому важно было не спугнуть удачу.

Молятся и просят святого Николая о многом, и он никогда не отказывает в помощи, если молитва искренняя.

Считается, что Николай Чудотворен помогает защищать от неприятностей в путешествии вдали от дома, борется с голодом и болезнями, способствует удачному замужеству для девушек, приносит благополучие и достаток в семью.

Впрочем, считается, что Николай покровительствует и справедливо осужденным, заключенным. Он помогает им вернуться на праведный путь. В этом проявляется его милосердие и умение прощать.

Святитель Николай Чудотворец также считается покровителем мореплавателей. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания.

11 августа — Рождество Николая Чудотворца

Помимо двух основных праздников, посвященных святителю Николаю, празднуемых (по новому стилю) 19 декабря (блаженное успение святого) и 22 мая (перенесение святых мощей в город Бар), существуют и другие дни церковного чествования Угодника Божия Николы. А вот праздник его рождения пока не очень широко известен в России, поскольку был возрожден не так давно — в 2004 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II празднование Рождества Святителя Николая было возобновлено.

Поэтому неудивительно, что этот святой почитался во все времена и у многих народов. Однако, точное время установления празднования Рождества святителя Николая Чудотворца неизвестно. Вероятнее всего, первоначально этот праздник был местным в малоазиатских Ликийских Мирах, где Святитель служил Архиепископом, и на родине его родителей — в Патаре. Затем, в пору крестовых походов, этот праздник мог распространиться по всей Никейской Империи и оттуда проникнуть на Русь, где этот святой был чтим с древних времен.

Почитание Николая Угодника в России

На Руси Николая Чудотворца стали почитать в XI веке, практически повсеместно. Для православных Никола Чудотворец, пожалуй, самый чтимый святой и уступает по популярности только Богородице. Среди людей даже бытовало мнение, что Троица — это Христос, Богоматерь и Николай. Верили, что Николай хранит ключи от рая и даже переправляет души на тот свет. Почитали его и как защитника всех зверей, в том числе домашнего скота, и покровителя земледелия. Но самые главное — Угодник почитался на Руси как небесный покровитель державной власти.

Известно также, что в 13 веке традиция празднования его Рождества в Русской Православной Церкви уже существовала, а в Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая. Еще есть сведения, что одна из сохранившихся церковных служб, посвященных этому празднику, была составлена в пору Патриаршества Никона в 1657 году. Однако во время правления Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества Святителя Николая Чудотворца в России было упразднено.

И вот спустя несколько веков празднование было возобновлено, и в честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак, с древних времен известные в литургической жизни Русской Православной Церкви.

О значимости Николая для русских людей говорит и то, что к 2021 году на территории России находится почти 5 400 храмов и часовен (без монастырей), освященных в честь Николая Чудотворца.

А в 2017 году по особой договоренности патриарха Кирилла и папы римского Франциска мощи Николая были доставлены в храм Христа Спасителя в Москве, где пробыли с 21 мая по 12 июля. За предыдущие 930 лет мощи святого никогда не покидал Бари.

Что нельзя делать 11 августа

Никаких особых запретов на день рождества Николая Чудотворца не было. Люди старались проводить этот день в благих делах и молитвах, избегать хозяйственных работ и рукоделья.

Поскольку это большой церковный праздник, нежелательно заниматься физическим трудом, домашними хлопотами, ругаться, сквернословить и пить алкоголь. Так, считается, что очень многие из домашних дел на Рождество Николая Чудотворца — к беде. Нельзя делать уборку и стирать белье, чтобы не лишиться финансовых средств.

Не стоит работать в огороде или заниматься скотиной. Нельзя шить, вышивать и просто завязывать узлы, иначе будет преследовать неудача. Не надо вступать в конфликты и доказывать свое мнение, чтобы не испортить отношения с близкими и коллегами.

Что можно делать 11 августа

Можно и нужно много молиться, ставить свечи у иконы Николая Чудотворца. Желательно отправиться в церковь а службу со всей семьей и посвятить молитвы мыслям о близких — их здоровье, физическом и финансовом благополучии.

Стоит настроиться на благостный лад, подумать, что можно изменить в своей жизни к лучшему, а также помириться с теми, с кем давно в ссоре.

Этот день можно посвятить помощи ближнему — благотворительности, волонтерству, а также сделать пожертвования в пользу нуждающихся.

Приметы на 11 августа