Поток Персеиды 2022: как правильно загадать желание в ночь с 12 на 13 августа

В начале августа россияне смогут увидеть в ночном небе самый яркий звездопад лета — поток Персеиды.

Что такое поток Персеиды

Персеиды — это метеорный поток, ежегодно проходящий близко к Земле со стороны созвездия Персея — отсюда и название. Поток образуется в результате прохождения планеты через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла.

Частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере Земли, образуя эффект звездного дождя. По небу с невероятной скоростью проносятся светящиеся линии — метеоры. А некоторые особенно яркие «гости» называются болидами. То есть, Персеиды, это не падающие звезды, а космическая пыль, хотя в общественном сознании распространено такое определение.

Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба. Персей начинает свой путь от северо-восточного горизонта вечером и к утру поднимается очень высоко, почти в зенит, так что «падающие звезды» становятся видны по всему небосводу.

Когда яркое звездное шоу достигает своего пика, метеоры проносятся по ночному небу буквально ежеминутно, расчерчивая темноту яркими полосками. В потоке Персеиды проходит около 60 метеоров в час.

Когда и где наблюдать поток Персеиды 2022

Метеорный поток Персеиды пролетает на близком расстоянии от Земли каждый год с 17 июля по 26 августа и как правило проявляет наибольшую активность с 5 по 20 августа.

В 2022 году метеорный поток Персеиды будет лучше всего обозрим с Земли в ночь с 12 на 13 августа. Высматривать в небе яркие вспышки можно сразу после заката и до самого рассвета. Ежечасно в небе будут сверкать около сотни падающих звезд.

Кульминация космического события ожидается 12 августа в 23 часа — это самое удачное время, чтобы увидеть максимальное количество метеоров — до 110 в час. Такое бывает раз в году.

В 2022 году звездопад Персеиды совпадает с полнолунием, так что отчетливее всего поток метеоров станет виден в рассветные часы. Он будет хорошо заметен всем жителям северного полушария планеты.

Небольшая подсказка для любителей астрономии: чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

Конечно, разглядеть падающие звезды в мегаполисе при свете фонарей не получится. Наслаждаться красивым природным явлением лучше всего за городом. Необязательно отъезжать далеко, главное минимизировать источники искусственного освещения. Желательно подняться на возвышенность, например, на холм, так как из низины вид будет хуже.

Никакая специальная техника для этого не нужна, поток Персеиды прекрасен тем, что его видно невооруженным глазом. Главное, чтобы не было облачности.

Как правильно загадать желание на падающую звезду

Астрологи напоминают: ночь с 12 на 13 августа 2022 — время чудес и исполнения желаний. Ежегодно в этот период усиливается активность метеорных потоков. Пиком же является — звездопад Персеиды.

По мнению ведущих специалистов, это время идеально подходит не только для романтических свиданий, но и для исполнения сокровенных желаний. Сделать это, оказывается, совсем несложно. Главное — знать, в какой именно момент попросить у Вселенной помощи и поддержки.

«Инструкция» по правильному загадыванию желаний состоит лишь из нескольких, но очень важных пунктов:

Для начала важно хорошенько осмыслить желание, убедиться, что оно истинно, а не навязано обществом или близким окружением. Говорить о мечте кому-либо строго запрещается! Ведь это все-таки личное дело.

Важно записать желание на листочке бумаги. При этом формулировать необходимо кратко, минуя всякие подробности. Вы формулируете конечную цель, например, купить автомобиль, а уж каким способом у вас появятся средства, где вы найдете подходящую машину, кто вам поможет все оформить — не ваша забота, ведь все перечисленное разрешится и сложится самым наилучшим образом.

Найдите место, где вы сможете наблюдать поток Персеиды. Балкон или подоконник у окна не подойдут — придется выехать на природу или хотя бы выйти в парк — туда, где вы беспрепятственно сможете наблюдать звездное небо и падающие метеоры. Из соображений безопасности лучше осуществить это в компании с кем-то, кому вы доверяете.

«Поймав звезду» на небосклоне, произнесите написанное желание быстро и четко. Как только свет от метеора погаснет, Вселенная откликнется. После — не забудьте о благодарности. Искренние и добрые слова или даже поступки помогут исполнить мечту гораздо быстрее.

Астрологи предупреждают: после завершения ритуала не стоит ждать чуда ежедневно. Все случится тогда, когда будет нужно. При этом чрезмерной раздражительностью и навязчивостью вы лишь усугубите положение и отдалите счастливый момент.