Что взрослые дети должны своим пожилым родителям?

Психолог рассказала, как подросшему ребенку правильно общаться с возрастными отцом и матерью.

Родители — часто одни из самых близких людей в жизни многих людей. Однако, вырастая, дети порой отдаляются от них, наследникам бывает трудно найти общий язык с пожилыми матерью и отцом. Психолог Ольга Мошенская рассказала aif.ru как взрослым детям правильно общаться с родителями преклонного возраста.

Правило «золотого мяча»

В семейной психотерапии существует понятие воображаемого «золотого меча». По задумке, чтобы отношения в семье были хорошими, этот мяч надо бросать только вперед. От родителей — к детям, а те — своим детям. Этот предмет олицетворяет определение собственной жизни и права управлять ею на свое усмотрение. Но стоит родителям начать давить на ребенка причитаниями о долге перед семьей, этот мяч неизбежно возвращается к предыдущему владельцу. Таким образом у ребенка развивается чувство вины перед родителем и он попросту не развивается.

Возраст — не показатель

Каждый человек по-своему воспринимает свой возраст. Кто-то в 60 лет немощный старик, другой — полон энтузиазма и не нуждается в посторонней помощи. Однако ни при каких обстоятельствах дети не должны становиться «родителями» своих матери или отца. Важно, чтобы ребенок всегда мог попросить совета у них или благословения, а не наоборот.

Старики — не дети

Пожилым родителям действительно может понадобиться помощь. Однако забота о взрослом отличается от заботы о ребенке. Если малышу важнее находиться с мамой, а не с няней, то в вопросе заботы о пожилых всегда можно найти другой выход, например, нанять сиделку или профессиональную медсестру. Такая ситуация позволит позаботиться о маме и папе, не разрываясь между ними и собственной жизнью. Стоит отметить, что чаще всего пожилые родители очень не хотят быть обузой для своих детей. И помощь соцработника или другого специалиста оказывается самым лучшим вариантом в решении проблемы.

Уважение к пожилым родителям

Одно из самых важных правил в семье — это уважение к пожилым родителям. Это значит, что родитель не должен обесценивать переживания или проблемы своего ребенка, тогда он в будущем также с пониманием отнесется к потребностям пожилых матери или отца. Это поможет воспитать чуткую личность в ребенке.