Яблочный Спас: зачем 19 августа 2022 нужно угощать всех пирожками с яблоками

Каждый год 19 августа православные христиане отмечают большой праздник Преображения Господня. В народе он получил название Яблочный Спас.

История и смысл праздника: что такое Преображение Господне

19 августа православные христиане вспоминают евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Иисуса Христа преображенным — во всей божественной славе.

Произошедшее описано сразу в трех Евангелиях — от Матвея, от Марка и от Луки.

За сорок дней до своей мученической смерти на Голгофе Иисус Христос в сопровождении трех учеников отправился помолиться на гору Фавор. Во время молитвы на вершине горы ученики увидели, как Учитель преобразился «и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».

Также перед глазами удивленных учеников предстали и два великих ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые говорили с Господом о его последних днях жизни, страданиях и смерти. Апостолы были поражены и наблюдали за происходящим. Вдруг на гору опустилось светлое облако, откуда ученики услышали голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Это был голос Бога Отца. Испугавшись, апостолы пали ниц.

Тогда Иисус сказал им встать и не боятся. Когда ученики поднялись с земли, то не было рядом уже ни ветхозаветных пророков, ни облака. Стоял пред ними только их Учитель в привычном образе. Иисус запретил Петру, Иоанну и Иакову раскрывать тайну Преображения «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

«Преображение» переводится с греческого как «изменение формы», «превращение в другой вид». Смысл Преображения Господня в том, что так Иисус Христос показал, что в нем соединяется сразу два естества — человеческое и божественное. Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Традиция празднования Преображения Господня зародилась еще в IV веке. И ежегодно 19 августа православные вспоминают событие, когда Спаситель явил свое Божественное величие своим близким ученикам.

Как писал богослов Иоанн Златоуст, Господь преобразился для того, чтобы показать свое следующее пришествие на небесах во славе и будущее преображение человеческого естества.

Яблочный Спас — что это и как его праздновать

В народе праздник получил название Яблочный Спас. Спас — это сокращение от слова «Спаситель» (еще одно имя Иисуса).

По ветхозаветной традиции 19 августа верующие несут в храм плоды первого урожая, дабы освятить их и поблагодарить Бога за дары. В Израиле и Греции — это виноград. А в древней Руси к этому времени поспевали яблоки. Их-то как раз и несли на освящение в церковь. Отсюда и название — Яблочный спас. Хотя, по сути, 19 августа можно освящать любые плоды, уже поспевшие к празднику.

Накануне Преображения Господня в храмах проходит Всенощное бдение. А утром 19 августа совершается полиелей — это самая торжественная часть утрени, читаются каноны, которые подчеркивают величие события, которое произошло на вершине горы Фавор.

Также на Яблочный Спас совершается литургия. Во время службы священники надевают белые одежды — они символизируют небесное сияние, тот самый фаворский свет, который увидели апостолы во время преображения Христа.

19 августа прихожане приносят в церковь созревший урожай — виноград, яблоки, груши, колосья пшеницы для того, чтобы освятить их. Чин освящения плодов в церкви имеет большое значение для верующих — до Преображения Господня запрещается есть виноград и другие плоды нового урожая.

Что можно делать 19 августа

Перед Преображением Господня православные христиане совершают Всенощное бдение. Вечером в храмах проводится торжественная служба, а утром — литургия с крестным ходом. После богослужения верующие освещают яблоки и другие плоды.

На Яблочный Спас по традиции покут яблочные пироги, варят компоты и варенье. Принято угощать родных и близких и делиться с нуждающимися. Считается, что 19 августа нужно совершать только добрые поступки, чтобы очистить душу от грехов.

Что нельзя делать 19 августа на Яблочный Спас

Согласно традициям, 19 августа на большой православный праздник строго запрещается заниматься хозяйством, уборкой, ремонтом и другими домашними делами. Также стоит отложить работу в саду и на огороде. Тяжелую работу тоже переносили на другой день. Запрещено шить и вязать.

Преображение Господне выпадает на период Успенского поста, длящегося до 28 августа. Поэтому нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Хотя в честь праздника можно позволить себе рыбу. Также из-за поста нельзя развлекаться, шуметь, ссориться и сквернословить.

Кроме того, на Яблочный Спас лучше не экспериментировать с волосами. Поход к парикмахеру в этот день может быть для вас полностью провальным.

Также не рекомендуется купаться в водоемах и мыться в бане.

Свадьбы 19 августа не принято играть. Дело в том, что на двунадесятые праздники, к которым относится и Преображении, в храмах не венчают. Однако если люди не церковные, то бракосочетание в эти дни, как говорят священнослужители — их личное дело.