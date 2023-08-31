Флор и Лавр Лошадники: почему 31 августа принято печь печенье особой формы

Православные христиане 31 августа чтят память священномучеников Флора и Лавра.

Флор и Лавр Иллирийские

Родные братья Флор и Лавр жили во II веке в Иллирике (современная территория Балканского полуострова), перебравшись туда из Византии.

Братья были искусными каменщиками. В связи с этим правитель Иллирика Ликаон отправил их на строительство языческого храма в соседнюю область. Во время строительства мужчины активно проповедовали учение Иисуса Христа, а плату за работу раздавали в качестве милостыни беднякам.

Кроме того, обращению многих язычников в веру способствовали и чудеса, которые творили Флор и Лавр. Например, они исцелили сына языческого жреца. Осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр забрали юношу к себе и стали ревностно молиться о нем, призывая больного уверовать в Иисуса Христа, убеждая, что только чистая и искренняя вера может вылечить его. Сын языческого жреца ответил, что уверует, если глаз его станет здоров. Лавр и Флор, окончив молитву, осенили отрока крестным знамением и произошло чудо, глаз заживился и стал видеть как прежде. При виде такого чуда отец и сын уверовали в Иисуса Христа.

Однажды Флор и Лавр в достроенном храме совершили молитву с другими православными христианами и поплатились за это. Правитель, исповедующий язычество, приказал сжечь всех прихожан, а братьев-каменщиков бросить в колодец и засыпать землей.

Когда храм был отстроен, Флор и Лавр собрали в нем всех новообращенных христиан и совершили молитву, после чего разрушили языческих идолов и установили в храме крест, возле которого молились всю ночь, и над собравшимися сиял неземной свет.

После этого местный правитель схватил бывшего жреца, его сына и еще 300 христиан и предал их огню. А Флора и Лавра отправили назад в Иллирик, где по приказу Ликаона их бросили в сухой колодец и засыпали землей.

Многие годы спустя их мощи были обнаружены нетленными и торжественно перенесены в Константинополь.

Флор и Лавер Лошадники

По преданию, когда мощи мучеников были найдены, то в округе прекратился падеж скота. С тех пор Флора и Лавра почитают как покровителей домашней скотины, особенно лошадей. На Балканах считалось, что братьев обучил обращению с лошадьми сам архангел Михаил. На древнерусских иконах братьев изображали всегда с конями.

Поэтому святых позвали Лошадниками, а 31 августа принято хорошо ухаживать за лошадьми. В этот день на Руси на лошадях не работали и не ездили, их кормили досыта свежим сеном и овсом, чистили, заплетали в гривы ленточки и красивые лоскутки, давали вволю гулять. Лошадь была важна для крестьянина, об этом сохранилась и поговорка: «Мужик без лошади, что дом без потолка».

Нередко коней даже приводили к церкви, чтобы после службы священник окропил их святой водой, и говорили: «Умолил Фрола — Лавра — жди лошадям добра!».

Также исполняли на Флора и Лавра обычай, который, по народным поверьям, делал лошадей добрее и бесстрашнее: их поили, положив в воду серебряную монету, которую потом прятали в стойлах. В некоторых областях пекли и обрядовые печенья — в виде подковы или коней.

На Флора и Лавра собирали полынь и делали из нее обереги, чтобы защитить дом от нечистой силы и дурных людей, от бед, ссор и невзгод. Была и примета: если у полыни корень толстый — следующий год будет урожайным. Что касается погоды, то с Флора и Лавра, как правило, начинались осенние заморозки.

Что можно делать 31 августа

На Флора и Лавра Лошадников принято почитать лошадей. Рекомендуется угостить животное каким-либо лакомством: яблоками, сахаром, пирогами. Можно даже порадовать зверя пивом.

В этот день коней по традиции купают, расчесывают, кормят и выгуливают. Также делается выпечка в форме лошадок с двумя головами, а для табунщиков готовили особый пирог.

Икона “Чудо о Флоре и Лавре”, IV век. Храм святых мучеников Флора и Лавра. Репродукция. © РИА Новости / Балабанов

Есть поверье, что в последний день лета трава обладает способностью «вещать». Если прийти в лес или парк в одиночестве и сесть на лужайку, можно услышать, как растения «пророчат». Также 31 августа принято сушить полынь. Траву нужно собрать в небольшой веник и спрятать его в укромное место — такой оберег может уберечь от появления в доме нечистой силы.

Что нельзя делать на Флора и Лавра

Ни в коем случае в этот день нельзя заставлять лошадей работать. Воспрещается обижать животных, проявлять по отношению к ним грубость и агрессию. Женщинам нельзя проводить вечер 31 августа вне дома — лучше остаться в кругу семьи и скоротать время за рукоделием.

На Флора и Лавра нельзя лениться, так как издавна с этого дня начинали сбор урожая с плодовых деревьев. Городским жителям можно приобрести яблоки или груши в магазине и сварить на зиму компот.

Приметы 31 августа

Многие приметы и поверья древних о погоде актуальны и в настоящее время.