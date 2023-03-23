Союзники садовода: какая польза от кротов на даче

Природа — в первую очередь территория животных. Дачные участки, как бы парадоксально это ни звучало, не являются исключением. Однако среди лесных обитателей есть те, кто приносит пользу и те, кто вредит. Возможно ли превратить врага в союзника? Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал 5-tv.ru о кротах как о полезных обитателях дачного участка.

В чем польза от кротов на огороде

По словам специалиста, начать стоит с того, что, несмотря на кажущийся вред, кроты для садоводов — незаменимые помощники. Например, их «работа» спасает плодовые и ягодные культуры, а также деревья. Кроме того, они занимаются мелиорацией, то есть повышают эффективность использования почвы и воды, что влияет на урожай. И это еще не все.

«Крот строит охотничьи ходы, бегает по ним и собирает червяков, паучков, гусениц и так далее. И, кстати, это единственный хищник, который уничтожает личинку майского хруща, то есть майского жука. Такая жирная личинка, которая как раз подъедает корни. И только крот ее может там из-под земли вытащить и съесть. В каких-то случаях крота стоит потерпеть, потому что он еще аэрирует почву», — рассказал Туманов.

Таким образом, маленькие зверьки помогают дачникам сразу по нескольким направлениям:

Борются с вредителями;

Сохраняют деревья и полезные культуры;

Ликвидируют лишнюю воду с участка;

Повышают урожайность;

Аэрируют почву.

Чем кроты могут навредить дачникам

Представители семейства переносят опасные для людей инфекции и вредителей, брать их в руки чревато последствиями.

Казалось бы, самый большой вред, который кроты способны создать — это разрушить грядки и попортить газон. Однако грунт может оскудеть за счет перемешивания верхних и нижних слоев, а ландшафт полностью смениться.

Поскольку подкопы ведутся в верхних слоях грунта, где залегают основные питающие корни растений, крот может принести вред и саженцам. Порванные, погрызенные корни начинают сохнуть, а растение в скором времени гибнет.

Как гуманно бороться с кротами

Фото: www.globallookpress.com / Wilfried Martin

Крот — истинный хозяин земель. Избавляться от него нельзя ни в коем случае. Его уничтожение бесполезно, ведь рано или поздно на смену ему придут собратья.

При этом кротов не должно быть слишком много. Начинать бороться с ними можно, если момент уже упущен. Если дачников не устраивают холмики, можно воспользоваться специальной полимерной сеткой.

«Вы ее закапываете, и он через сетку просто не проходит. И все, вы можете жить спокойно, он вам ничего не порушит», — пояснил эксперт.

Кроме того, существуют проверенные методы отвадить зверьков:

Неприятные запахи

Кофейная гуща, тухлая рыба, камфорное масло, бензин, керосин. Разложить пропитанные тряпки нужно у входа в кротовую нору.

Шумовые отпугиватели

Подойдут воткнутые в почву металлические стержни с колокольчиком наверху. Порыв ветра активирует механизм. Звук, идущий в землю, напугает крота и заставит уйти. Аналогично действуют и ультразвуковые устройства, они представляют собой штыри, воткнутые в землю там, где обнаружен крот.

Подземный забор

Эффективный, но очень затратный метод. Он делается в виде канавы, заполненной битым кирпичом или шифером. В землю можно врыть листовую сталь или мелкую сетку. Крот может передвигаться и по поверхности, поэтому преграда должна хотя бы на 20 сантиметров возвышаться над землей.

Посадка «нелюбимых» кротом растений

Лук, чеснок, нарциссы, бархатцы, укроп, сельдерей, базилик, рябчик императорский. Практически все они обладают резким запахом. У нарциссов токсичные корни, а инсектициды бархатцев лишают крота пищи.

«Или по периметру участка вы посадите фасоль. Они не выносят запаха фасоли», — посоветовала 5-tv.ru эксперт Алена Арефьева.

Трубы-ловушки

Их помещают в кротовый тоннель недалеко от поверности. Зверь застревает в них, после чего труба вытаскивается, а крот вывозится подальше от дома. Некоторые заядлые дачники уверены, что все вышеперечисленные способы не действуют.

Могут ли кроты навредить урожаю

Садоводы сходятся во мнении, что крот не является вегетарианцем, несмотря на разнесенные мифы об этом. В отличие от крыс, кротовые не всеядны, поэтому погрызанные растения говорят о том, что это сделал точно не крот.

А вот майский жук, на которого редко кто подумает, способен уничтожить урожай. Специалисты даже сравнивают его с лошадью, поскольку тот много ест. Помимо этого, настоящим кошмаром дачника называют медведок.