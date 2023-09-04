Агафон Огуменник: почему 4 сентября женщинам можно есть только после заката
По народным поверьям, 4 сентября в деревнях и селах может проказничать леший, поэтому лучше не ходить в лес, а заняться чем-нибудь другим.
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov
4 сентября православные чтут память святых мучеников Агафоника, Зотика, Феопрерия, Акиндина, Севериана и Зинона и прочих, которые приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана. В народе этот день прозвали Агафоном Огуменником.
Мученики Агафоник, Зотик, Феопрепий (Боголеп), Акиндин, Севериан, Зинон
Святой Агафоник жил в Никомидии и был представителем знатного рода Гиппасиева. С юношества изучал Священное писание и посвятил себя служению Богу. Ему удалось обратить в веру во Христа множество язычников.
Во времена гонения на христиан при императоре Максимиане Агафоника схватили вместе с соверующими — Зотиком, Феопрерием, Акиндиным, Северианином, Зиноном и другими. После истязаний и пыток их отправили в римскую провинцию Фракию, где над ними должен был состояться императорский суд.
Однако по дороге конвоиры умертвили мучеников Акиндина, Зотика и Феопрепия, которые из-за полученных во время истязаний ран не могли идти за колесницей правителя. Позже он умертвил Севериана.
Агафоник Никомидийский выдержал долгий путь и был приговорен императором к смертной казни, которую принял с молитвой на устах в городе Силиврия. Мощи Агафоника хранятся в церкви в честь его имени в Константинополе.
Агафон Огуменик — традиции 4 сентября
В народе считалось, что именно 4 сентября по селам и деревням гуляет дух леса и проказничает. Согласно поверьям, если не защитить амбары от лешего, он развяжет снопы и раскидает сено. Поэтому мужчины надевали тулупы наизнанку, вокруг головы повязывали полотенце, а амбары (гумно) очерчивали кругом, за который запрещалось выходить. Отсюда и название праздника — Агафон Огуменник.
Так как 4 сентября напрямую связывали с лесным духом, дурной приметой считалось оказаться в лесу. Люди верили, что леший обязательно отомстит человеку, вторгнувшемуся на его территорию, и постарается навредить.
Что можно делать на Агафона Огуменника
На Агафона важно совершить как можно больше добрых дел о чистого сердца, тогда они вернутся обратно в трехкратном размере.
Доброту нужно проявить и в отношении домовых, и дворовых духов. Специально для них женщины пекли пироги и оставляли их на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи приняли угощение и не вредили хозяевам.
По традиции 4 сентября женщины садились за первую трапезу только после заката. Считалось, что так они продлевают себе молодость и сохраняют красоту.
Важно хорошо потрудиться, тогда можно было рассчитывать на благосклонность судьбы.
Что нельзя делать 4 сентября
Не стоит на Агафона Огуменника дарить и принимать подарки, так как таким действием можно навлечь на себя неприятности.
4 сентября нежелательно ходить в лес, есть вероятность заблудиться.
Дальние поездки лучше перенести, иначе они могут закончиться неудачей. Также не лучшее время, чтобы начинать новое дело.
Народные приметы на 4 сентября
- День солнечный — к теплой осени.
- На Агафона Огуменника холодно и влажно — зима придет быстро и будет морозной.
- В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет морозной и снежной.
- Туман в лучах солнца — тепло будет еще долго.
- Паутина летит высоко — к холодной зиме.
Читайте также
100%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?