Усекновение главы Иоанна Предтечи: что можно и нельзя делать 11 сентября

11 сентября православные вспоминают библейское событие — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Иоанн Креститель или Предтеча — самый почитаемый христианский святой после Богородицы, он подготовил израильский народ к пришествию Иисуса Христа и крестил Его в реке Иордан.

Кто такой Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн последним перед рождением Иисуса провозгласил пришествие на землю Сына Божьего, крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Креститель родился в семье пожилой бесплодной пары — Захарии и Елисаветы. О скором появлении на свет сына мужчине возвестил архангел Гавриил, сказав: «Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом <…> и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей».

Святой родился на полгода раньше Иисуса. Он выжил во время избиения младенцев, поскольку мать укрылась с ним в пустыне. Первые 30 лет жизни Креститель провел в пустыне и, по некоторым источникам, в монастырях. Носил простую грубую одежду из верблюжьей шерсти, питался диким медом и акридами (саранчой или по другой версии — плодами рожкового дерева). Примерно в 28 — 30 лет начал проповедовать, рассказывая людям о скором пришествии мессии и призывая их покаяться путем крещения.

Предтеча крестил в водах реки Иордан многих иудеев, в том числе и самого Иисуса. Увидев его, Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет [на Себя] грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет Муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня».

Во время крещения на Христа сошел святой дух в виде голубя, то есть при участии Крестителя было засвидетельствовано истинное предназначение Иисуса.

Усекновения главы Иоанна Предтечи

После этого события Иоанн Креститель проповедовал и дальше, пока его не схватили и не заточили в тюрьму по приказу правителя Ирода Антипа. Причиной немилости стал тот факт, что Иоанн обличал царя за то, что тот отнял у брата его жену Иродиаду и женился на ней в нарушение иудейских законов.

Супруга подговорила свою дочь в день рождения мужа исполнить перед ним танец и попросить в подарок голову Иоанна Крестителя. Тот не хотел этого делать, но все же исполнил желание. Предтечу казнили, а его голову принесли девушке на блюде.

Тело святого погребли его ученики, а о смерти сообщили Иисусу. Вспоминать день мученической кончины Иоанна Крестителя начали его ученики. В народном календаре этот день известен как Головосек.

Что нельзя делать 11 сентября

Поскольку Иоанн Креститель принял мученическую смерть, во все праздники, связанные с его именем, веселье и шум находятся под запретом. Воздержание во всех проявлениях — вот девиз на сегодня. Это касается и еды, и развлечений.

Также считается, что 11 сентября нельзя пользоваться ножом — особенно при нарезке круглых фруктов и овощей, например, капусты. По народным поверьям, так можно взять на себя грехи убийц Иоанна Предтечи.

Патриаршее служение в день Усекновения главы Иоанна Предтечи в Храме Христа Спасителя в Москве. patriarchia.ru

По тем же соображениям следует избегать продуктов красного цвета, который символизирует кровь Крестителя.

Кроме того, не рекомендуется проводить время у воды В народе верили, что там сосредоточена нечистая сила. Особенно опасно находиться вблизи водоемов по ночам. Безопаснее всего в это время быть дома в кругу семьи.

Что можно делать 11 сентября

Желательно посетить церковь и отстоять службу, а также заняться богоугодными делами: помогать не только близким, но и незнакомым нуждающимся. Считается, что если к вам в день памяти Иоанна Предтечи прибилось бездомное животное, то его непременно нужно приютить.

Также полезно заняться самообразованием — получением новых знаний и изучением современных технологий.

Приметы на 11 сентября