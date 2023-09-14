Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября на Осенины

Православные христиане 14 сентября почитают память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского.

Симеон Столпник

Симеон Столпник родился в Каппадокии в IV веке. Однажды пасший овец юноша услышал в церкви песнопения и так проникся ими, что не заходя домой, пошел в ближайший монастырь и через неделю был принят в число братии.

В 18 лет он принял иноческий постриг и стал соблюдать строжайшее воздержание и постоянно молиться. Игумен встревожился ревностным стремлением молодого монаха и предложил либо умерить аскетические подвиги, либо покинуть монастырь. Тогда Симеон поселился на дне высохшего колодца.

Через некоторое время игумену во сне явились Ангелы и велели ему вернуть Симеона в монастырь. Однако тот недолго пробыл в обители и ушел на три года в каменную пещеру. Симеон Столпник начал проводить первые 4 недели Великого поста полностью без воды и еды, причем половину срока молиться стоя, а потом — сидя.

К Симеону стали приходить люди, желая исцелиться от болезней. Чтобы вновь оказаться в уединении преподобный построил столп высотой в 4 метра и поселился на нем в маленькой келии. К отшельнику приезжал лично Антиохийский патриарх Домнин II. Он совершил на столпе литургию и причастил подвижника.

Постепенно Симеон Столпник увеличил высоту столпа до 45 метров и возвел вокруг двойную ограду, чтобы верующие не подходили к нему слишком близко. Святой даже отказал собственной матери зайти за забор. Не добившись свидания, она умерла, приникнув к ограде. Тогда преподобный простился с усопшей матерью — и ее мертвое лицо просияло блаженной улыбкой.

Симеон Столпник прожил 80 лет, 47 из которых он простоял на столпе. Погребение совершил Антиохийский Патриарх Мартирий недалеко от столпа. На этом месте впоследствии построили монастырь.

Семен Летопроводец или Сёмин день и Осенины — традиции 14 сентября

Считалось, что к 14 сентября осень окончательно вступает в свои права и дарит людям короткий промежуток теплой погоды — бабье лето. Поэтому святого прозвали Летопроводцем — он завершал сезон и открывал новый цикл. А сам праздник получил название Осенины. Крестьяне проводили специальный обряд, служивший началом сезонных гуляний, когда на Руси люди водили хороводы и пели песни. Все дело в том, что древнерусском языке слово «лето» имело значение «год», поэтому с завершением лета завершался год и начиналось новолетие.

Ко дню Симеона Столпника нужно было закончить посев ржи. После 14 сентября браться за это дело запрещалось. С Семена Летопроводца начинались так называемые «бабьи работы». Женщины и девушки мяли и трепали пеньку (волокна конопли), мыли лен и стелили его по лугам, а вечером пряли. При этом обращали внимание на то, как ложатся нити. Если прямо, то муж будет хороший, а если неровно — с супругом не повезет.

Кроме того, в этот день устраивались гуляния, водили хороводы и пели песни. Женщины пекли пироги, накрывали столы и звали в гости всех девушек с округи, а молодые люди ходили присматривать себе невест. По традиции у ворот зажиточных людей стояли сосуды с пивом и брагой и простой люд приглашался в дом на пиршество.

Для 14 сентября существовало много обрядов. Накануне вечером тушили любой огонь в избе, кроме лампадного, а как только занималась утренняя заря, зажигали новый. Для этого звали знахаря, который добывал огонь трением из сухого дерева. Молодая невестка или девушка поджигала первым пламенем спицу.

Также на Семена Летопроводца было принято хоронить насекомых — мух и тараканов. Их считали причиной бедности и домашних неурядиц. Крестьяне делали из репы или моркови небольшие «гробы», клали туда насекомых и закапывали в землю подальше от дома. Считалось, что после этого они в дом не вернутся.

Существовало поверье, что на Семена черт меряет воробьев своею меркою: сколько себе взять, а сколько выпустить.

Также начало осени считалось самым благоприятным временем для переезда в новое жилье. Период с 14 сентября по 8 октября считался благоприятным для проведения свадебных церемоний.

Что можно делать на Семена Летопроводца

Можно заниматься устройством личной жизни. Союз, заключенный 14 сентября или в следующие 3 недели, по приметам, станет очень крепким и счастливым — пара проживет вместе прекрасную жизнь. Также, если парень сделает предложение на Летопроводца, то брак будет очень радостным и долгим.

14 сентября отлично подходит для новых открытий, начинаний, переезда, заключения важных сделок.

Желательно убраться в доме, только не подметать и не пылесосить пол.

Что нельзя делать 14 сентября

На Летопроводца нежелательно пылесосить или подметать пол — удачу выметешь. Также ни в коем случае нельзя выбрасывать еду. Лучше отдать продукты бездомным или животным и добрым поступком привлечь в дом удачу.

Кроме прочего, на Семена Летопроводца не стоит сетовать на свою жизнь, в противном случае не миновать беды.

Девушкам не стоит 14 сентября ходить в лес в одиночку. Считалось, что можно попасть в лапы к лешему.

Приметы 14 сентября