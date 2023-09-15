Мамонтий Овчарник: что можно и нельзя делать 15 сентября

Православные христиане 15 сентября почитают память мученика Маманта, а также его родителей Руфины и Федота.

Мамант Кесарийский (Каппадокийский)

Мамант родился около 259 года в знатной семье. Его родители — Феодот и Руфина — были христианами. За веру их бросили в темницу, где они вскоре умерли.

Согласно преданию, младенца воспитывала благочестивая вдова. Еще в юности святой обратил в христианство многих своих сверстников, за что его подвергли гонениям. Когда о деяниях Маманта Кесарийского стало известно правителю Демокриту, юношу схватили и представили на суд. Поскольку он происходил из знатной семьи, его не решились подвергнуть пыткам и отослали к императору Аврелиану, который различными способами пытался склонить преподобного к язычеству.

Однако Мамант отверг идолов и твердо стоял за свою веру, поэтому его подвергли жестоким истязаниям и хотели утопить. Ангел Господень вмешался в судьбу мученика и повелел ему жить на высокой горе в пустыне, недалеко от Кесарии. Там святой устроил небольшую церковь и стал жить в благочестии, ежедневных молитвах и в подвигах поста.

В Писании говорится, что преподобный получил божественный дар — к месту его обитания собирались пустынные звери и слушали чтение Евангелия. Питался он молоком диких коз и ланей, а сыры, которые он изготавливал, отдавал нищим.

Слава о Маманте Кесарийском распространилась по всему региону. За ним послали воинов, однако, повстречавшись с ним на горе, они приняли его за простого пастуха. Он сам раскрыл свое имя, поскольку знал, что его ожидает мученическая смерть за христианскую веру, и отдал себя в руки солдат. На суде его подвергли долгим испытаниям, однако, несмотря на это, он стойко переносил мучения и лишь укреплялся в вере.

Когда Маманта отдали на съедение зверям, те не тронули мученика. Тогда один из языческих жрецов поразил его трезубцем. Смертельно раненый, Мамант Кесарийский вышел за пределы города и отдал Богу душу в небольшой каменной пещере. Верующие похоронили его.

Мамонтий Овчарник или Овчинник — традиции 15 сентября

Наши предки считали святого покровителем овец и коз. Поэтому в день его памяти наводили порядок в сараях, овчарнях и хлевах. Помещения окуривали вереском, отгоняя нечистую силу, утепляли мхом. В соответствии с суеверием, животных нельзя было выпускать из загона по утру. На пастбище их отправляли только днем.

Имя мученика в народе произносили иначе — Мамонтий, а прозвище Овчарник он получил за то, что при жизни пас диких коз. Поэтому крестьяне называли покровителем овец и коз. Сохранилась поговорка: «На Федота и Руфину поутру не выгоняй скотину, если выгонишь, беду накличешь», «Велес в пастуший рог трубит, заповедует влаге осенней наполнить следы-копытца силой живительной».

На Руси 15 сентября начинались армейские службы — новобранцев провожали всей деревней на 25 лет и громко оплакивали. Также день был важен и для сельскохозяйственных работ — крестьяне начинали копать позднюю картошку. День памяти святого считался удачным для свадеб и свиданий.

15 сентября собирали поздний урожай картофеля. Корнеплоды использовались не только для приготовления пищи, но и для лечения некоторых болезней — например, ревматизма.

Что нельзя делать 15 сентября

На Мамонтия Овчарника нельзя жаловаться на судьбу, иначе жизнь станет еще более сложной.

15 сентября лучше отказаться от крупных покупок. На Руси верили, что приобретенная вещь вряд ли сослужит хорошую службу и быстро выйдет из строя.

Нежелательно надевать одежду яркого цвета. Это может привлечь к ее хозяину беды.

На Мамонтия Овчарника не стоит ходить на рынок, поскольку могут обсчитать или обокрасть. Также нельзя обижать и ругать животных.

Приметы на 15 сентября